Stacktrace Podcast 074: «Il y a une possibilité d’application pour ça», avec Casey Liss, Christian Selig et Jordan Morgan

Bienvenue dans le premier épisode d’une nouvelle mini-série sur le développement d’applications indépendantes, mettant en vedette des invités spéciaux de toute la communauté! Outre vos mises à jour régulières sur le monde d’Apple (cette fois avec un grand nombre de fuites et d’informations sur iOS 14 et les nouveaux produits), et sur ce que font John et Rambo, vous apprendrez comment trois développeurs indépendants arrivent idées et organiser la pré-production autour de leurs applications.

Hôtes:

Gui sur Twitter: @_inside

John sur Twitter: @johnsundell

Invités:

Casey Liss

Christian Selig

Jordan Morgan

Liens

Nouvelles fuites de produits iOS 14 et Apple

Casque supra-auriculaire

Vidéos d’entraînement guidées

Nouvelles fonctionnalités iMessage

Nouveau matériel

Nouvelle application AR dédiée

Dance Dance Revolution

MultipeerKit

Article AR de Rambo sur la WWDC par Sundell

Apollo pour Reddit

Vignette

Coup d’œil

Dépenser la pile

Application de barre de menus Overcast de Rambo

Publier

