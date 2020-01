Stadia aura bientôt 4K sur le Web, la prise en charge de téléphones Android supplémentaires, 120 nouveaux jeux et plus encore

Google a lancé Stadia à la fin de l’année dernière pour ceux qui ont acheté le pack Founder’s Edition, et peu de choses ont changé depuis lors. Vous devez toujours acheter un pack Pro coûteux pour déverrouiller l’accès au service de streaming de jeu, et l’ensemble des fonctionnalités est limité. Cependant, Google dit qu’il a de grands projets pour Staia au premier trimestre 2020. De nombreuses fonctionnalités promises augmenteront le support Web, mais vous pourrez également jouer sur plus de téléphones.

Voici la liste complète des améliorations que Google promet à Stadia au cours des prochains mois.

Prise en charge des jeux 4K sur le Web

Ajoutez des fonctionnalités supplémentaires de l’Assistant lorsque vous jouez sur le Web

Prise en charge de téléphones Android supplémentaires

Gameplay sans fil sur le Web via le contrôleur Stadia

Ce sera une bonne nouvelle pour quiconque utilise Stadia principalement sur un Chromebook ou un autre ordinateur portable. Vous pourrez détacher ce contrôleur de l’ordinateur et interagir plus souvent avec Assistant. Si votre système dispose d’un écran 4K (comme ce nouveau Chromebook Samsung sophistiqué), vous pourrez profiter de tous ces pixels dans Stadia. L’équipe Stadia note également que 120 nouveaux jeux arriveront sur la plateforme cette année, dont 10 en exclusivité.

Jusqu’à présent, le support Android de Stadia a été limité aux téléphones Pixel. Cela changera également au premier trimestre de l’année. Google ne dit pas que tous les téléphones fonctionneront avec Stadia, mais il y aura des téléphones Android pris en charge “supplémentaires”. C’est au moins un pas dans la bonne direction.

Google n’a pas dit un coup d’œil sur le niveau gratuit de Stadia. Actuellement, tout le monde est sur l’essai Pro fourni avec les packs de lancement, mais ceux-ci ne dureront pas beaucoup plus longtemps. Nous attendons donc bientôt des nouvelles du niveau de base.