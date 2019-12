Stadia prend enfin en charge les réalisations sur le Web et Chromecast

Lorsque Google a déployé Stadia Pro en novembre, il est rapidement devenu évident que le service était encore en partie une version bêta glorifiée. De nombreuses fonctionnalités promises au lancement ne sont entrées que lentement dans la plate-forme, telles que la prise en charge de Google Assistant, Stream Connect, Buddy Pass et le partage familial. Maintenant, Google a annoncé que les réalisations sont enfin disponibles sur Stadia.

Les réalisations sur Stadia fonctionnent comme sur n'importe quelle autre plate-forme. Lorsque vous atteignez des objectifs spécifiques dans les jeux, une nouvelle notification s'affiche pour vous informer de ce que vous avez accompli. Comme Google l'a promis, les réalisations ont été comptées en arrière-plan depuis le lancement de Stadia, vous en avez peut-être déjà rassemblé quelques-unes. Vous pouvez les voir sur Stadia.com en appuyant sur tab et shift, en cliquant sur votre avatar et en vous dirigeant vers Réalisations. Sur Chromecast, appuyez sur le bouton Stadia et suivez les mêmes étapes que pour le Web. Vous pouvez également voir les réalisations des autres lorsque vous visitez leurs profils.

🏆Réalisations pour @GoogleStadia sont désormais en ligne sur Chromecast et sur le Web. Excellent travail de l'équipe pour lancer cela si rapidement! Tous les détails sur https://t.co/0KJzSOSEhF. Quelqu'un a encore obtenu 29/29 sur GYLT? pic.twitter.com/8WSQo0ztvd – Justin Uberti (@juberti) 20 décembre 2019

Cependant, la fonctionnalité n'est pas encore arrivée dans l'application Stadia. Pourtant, le service se dessine lentement mais sûrement pour devenir ce qu'il était censé être depuis le début. Espérons que l'équipe pourra suivre le rythme et ajoutera bientôt de toutes nouvelles fonctions une fois son carnet de commandes terminé.