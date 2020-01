Stadia résout le manque d’annonces de jeux, disant que c’est aux éditeurs

Le Google Stadia a connu un lancement un peu difficile, avec une seule exclusivité (Tequila Works ‘Gylt) et des critiques intermédiaires de critiques. Maintenant, comme un propriétaire l’a souligné sur Reddit, cela fait 40 jours qu’un nouveau jeu a été annoncé pour le service – et interrogé à ce sujet, Google a répondu.

Google a fourni une déclaration à Gamesindustry.biz sur son silence sur les prochaines versions, et a déclaré qu’une grande partie de cela incombe aux éditeurs qui se préparent à faire leurs propres annonces.

Google a déjà déclaré qu’il y aurait 120 jeux à Stadia en 2020, dont au moins 10 exclusivités au premier semestre, et dans sa déclaration, ils disent qu’ils ne les annonceront pas tous directement. “Bien sûr, les 120 titres ne seront pas tous annoncés par l’équipe de Stadia”, indique le communiqué, “alors que nous laissons le soin aux éditeurs de faire l’annonce de leurs IP / jeux, et des plateformes sur lesquelles ils apparaîtront – juste comme nous le ferons avec le contenu exclusif qui arrive sur Stadia. “

Google dit qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les éditeurs pourraient vouloir ne pas annoncer les jeux Stadia, et que d’autres nouvelles arrivent. “Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires de publication et de développement et sommes ici pour les soutenir dans tous les domaines. Nous sommes ravis de partager plus sur certains des jeux exclusifs qui arriveront bientôt à Stadia.”

Selon Android Police, seuls 17 jeux au total sont connus pour venir à Stadia au-delà de ce qui est déjà disponible. Il s’agit notamment de grands titres comme Marvel’s Avengers, Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Watch Dogs: Legion, Baldur’s Gate III et Destroy All Humans. Pourtant, c’est un petit nombre.

Plus tôt en janvier, le directeur créatif de Gylt, Raul Rubio, a félicité Stadia pour son développement très facile. Google a également récemment acheté Typhoon Studios, le développeur de Journey to the Savage Planet. Ce jeu, qui a été publié par 505 Games, n’a pas encore été annoncé pour Stadia. Stadia possède également son propre studio indépendant qui travaille sur des jeux, bien qu’aucun n’ait encore été annoncé.

