Stan Lee Watcher Cameo inspiré par les théories des fans

Le camée de Stan Lee dans Gardiens de la Galaxie Vol. 2 a été inspiré par les théories des fans. Lee était une présence familière dans les adaptations de Marvel Comics, datant de 1989 quand il est apparu dans The Trial of the Incredible Hulk. Bien que ses camées soient parfois légers et principalement humoristiques, d’autres ont porté des profondeurs cachées. Par exemple, le camée de Lee dans Spider-Man: Into the Spider-Verse a Lee agissant comme un guide inattendu de Miles Morales. Il y a un camée, cependant, qui se produit dans Guardians of the Galaxy Vol. 2, qui relie tous les personnages mineurs apparemment disparates de Lee.

À mi-chemin du film, Lee est vu dans l’espace vêtu d’un costume d’astronaute et entouré d’un groupe de personnages connus sous le nom de Watchers – une puissante race extraterrestre qui observe et documente tous les événements de l’univers. Le personnage de Lee partage avec eux une histoire sur une époque où il était facteur, une ligne qui pourrait être une référence au rôle de Lee en tant que livreur dans Captain America: Civil War. Cela donne une certaine crédibilité à une théorie des fans de longue date selon laquelle Lee joue en fait le même personnage dans chacun de ses camées. Plus précisément, la théorie explique que Lee dépeint réellement Uatu le Veilleur.

Gardiens de la Galaxie Vol. 2 reconnaît de façon ludique la théorie en montrant le personnage de Lee en train de discuter avec les Watchers, et l’écrivain / réalisateur du film, James Gunn, a confirmé que c’était délibéré. En réponse au commentaire d’un fan sur Twitter, Gunn a partagé que l’idée du rôle de Lee était inspirée par la spéculation des fans. Le message de Gunn a été inclus ci-dessous.

Ce n’est pas la première fois que cette théorie particulière est discutée par les dirigeants de Marvel Cinematic Universe. En 2017, le chef de Marvel, Kevin Feige, a parlé favorablement de la théorie et a même semblé approuver l’idée que Lee était en fait le même personnage dans tous ses camées. Dans son article, Gunn répondait à un commentaire qui semblait pousser un peu de plaisir léger à investir si lourdement dans la spéculation des fans. Mais comme l’affirme le réalisateur, les téléspectateurs les plus dévoués peuvent parfois concocter des explications qui s’avèrent extrêmement satisfaisantes au sens narratif. Le camée de Lee dans Guardians of the Galaxy Vol. 2 films différents connectés en canon. Mais à un niveau beaucoup plus profond, il a rendu hommage à la longue histoire de Lee avec Marvel.

L’introduction de The Watchers dans le MCU pourrait également s’avérer importante à l’avenir. Ils pourraient facilement fournir la fonction d’exposition dans un futur film Marvel. Les Watchers pourraient même fonctionner comme un dispositif d’encadrement comique étant donné que les bandes dessinées ont inclus une faction de Watchers qui se réfèrent à eux-mêmes comme les critiques. Non content de simplement observer les événements, The Critics fournit des commentaires ironiques sur ce dont ils sont témoins. Pour l’instant, il est seulement confirmé qu’Uatu the Watcher racontera la série animée Disney + What If…?, Exprimée par Jeffrey Wright. Mais il est intéressant de penser aux possibilités qui ont commencé avec le camée de Lee dans Gardiens de la Galaxie Vol. 2

