Star Trek: Discovery saison 3: date de sortie, bande-annonce et plus

Dynamisez! Star Trek: Discovery, la saison 3 est en cours. Une troisième série a été confirmée peu de temps après les exploits complexes et temporels de l’équipage du capitaine Pike et leur lutte contre Control, mais des obstacles plus interstellaires sont sur le point de se révéler.

Discovery revient en 2020, mais il sera publié séparément sur Star Trek: Picard. Alex Kurtzman, créatrice et co-animatrice (aux côtés de la nouvelle animatrice nouvellement promue, Michelle Paradise), a déclaré au Hollywood Reporter que “l’intention est d’avoir quelque chose de Star Trek en ondes tout le temps, mais pas nécessairement les uns sur les autres”.

Étant donné que Star Trek: Discovery, la saison 3 est en route, nous décomposerons ci-dessous quand nous pourrons nous attendre à ce qu’il atterrisse, qui sont les nouveaux membres et les acteurs de retour, ainsi que où l’histoire va aller à partir d’ici.

Si vous n’avez pas encore vu la saison 2 sur CBS All Access aux États-Unis ou sur Netflix à l’échelle internationale, méfiez-vous des spoilers.

La saison 3 a été confirmée le 18 janvier 2019, un mois après la fin de la deuxième. Cependant, nous attendons toujours une date de sortie spécifique. La saison 1 a débuté en septembre 2017 et la saison 2 est arrivée en janvier 2019. Avec cet intervalle de 16 mois à l’esprit, un lancement en 2020 convient, bien que la toute première saison 3 puisse sortir au printemps, puisque Picard sort chaque semaine jusqu’à la fin de Mars.

Kurtzman a déclaré au podcast de Deadline Crew Call en juin 2019 que “nous sommes sur l’épisode cinq de la saison trois de Discovery. Nous sommes loin.” Les saisons 1 et 2 comportaient respectivement 15 et 14 épisodes, donc lorsque ce podcast a été diffusé, l’équipe aurait pu être au tiers du chemin.

930 ans de chez moi. Leur combat commence. #StarTrekDiscovery revient avec une nouvelle saison en 2020. #StarTrekNYCC pic.twitter.com/gaRLZbWCp7 5 octobre 2019

La bande-annonce de la saison 3 de Star Trek: Discovery révèle l’avenir de l’univers

Ci-dessus, nous pouvons voir l’état de la découverte dans le futur. Nous avons également un aperçu de David Ajala (Nightflyers) en tant que nouveau personnage de Cleveland Booker. Tel que rapporté par Variety au San Diego Comic-Con 2019, Kurtzman a déclaré que Booker ou ‘Book’ “va être un personnage qui enfreint un peu les règles.”

Ajala est rejoint par les nouveaux membres de la distribution Maulik Pancholy (Dr Nambue, Chief Medical Officer sur l’USS Shenzhou), Terry Serpico (Amiral Anderson, un haut fonctionnaire de Starfleet), et Sam Vartholomeos (Connor, un officier subalterne également sur le Shenzhou).

Fait intéressant, nous voyons également un drapeau de la Fédération unie des planètes avec seulement six étoiles – la Fédération n’est-elle plus dans cette période? Seraient-ils les «fantômes» auxquels le livre fait référence dans la bande-annonce?

Il semble également que Burnham consacre beaucoup de temps à sa recherche pour trouver “ce domino qui a basculé et a commencé tout cela”. Au début de la bande-annonce, nous voyons Burnham changer ses cheveux et son apparence, ce qui suggère que ses aventures peuvent prendre des mois, voire des années.

(Crédit d’image: CBS)

Plenty of the Star Trek: la distribution de la saison 3 de Discovery est confirmée

La première bande-annonce confirme la réapparition d’un certain nombre d’acteurs de retour. Elles sont:

Michael Burnham: Sonequa Martin-GreenSaru: Doug Jones Sylvia Tilly: Mary WisemanDr Hugh Culber: Wilson CruzLt. Joann Owosekun: Oyin Oladejo Keyla Detmer: Emily CouttsPaul Stamets: Anthony Rapp Empereur Georgiou: Michelle Yeoh

Il vaut peut-être la peine d’oublier le capitaine Pike et Spock, car ils languissent dans le présent. “Notre équipe de passerelle est si capable”, a déclaré Kurtzman au Hollywood Reporter. “Nous allons les utiliser tous beaucoup, beaucoup plus. Surtout parce que cet équipage a perdu la vie l’un pour l’autre.”

(Crédit d’image: CBS)

L’histoire de Star Trek: Discovery saison 3 est tracée dans le futur

(Crédit d’image: CBS)

Jusqu’où la Discovery est-elle allée? Toujours au SDCC 2019, Kurtzman a déclaré: “Évidemment, nous avons fait un saut assez radical dans le futur à la fin de la saison deux – nous allons près de 1000 ans dans le futur dans la saison trois, ce qui est fou. Plus que toute série Trek jamais disparu avant. ” 930 ans au 32e siècle encore inexploré, pour être précis.

Kurtzman a également mentionné au panel qu’il était excité par la perspective de pouvoir “honorer le canon mais le secouer énormément”. Pour Sonequa Martin-Green, s’adressant à Syfy Wire, c’est l’occasion pour la série d’aller audacieusement là où personne n’est allé auparavant, correctement. Visiter de nouvelles planètes, chronologies et secteurs est “le moyen idéal pour nous définir, car nous sommes nouveaux mais familiers”.

En parlant de Burnham, nous savons que cela aura un impact sur elle. Martin-Green a déclaré à TrekMovie qu ‘”il y a eu des changements profonds profonds […] il est lié à cet avenir même dans lequel nous nous trouvons. Fondamentalement, il y a une multitude de problèmes que ce nouvel avenir présente, une toute nouvelle tapisserie de conflits. “

Discovery peut-elle rebondir?

La première saison de Star Trek: Discovery s’est avérée un début prometteur pour The Original Series, mais elle a plutôt perdu son chemin dans la saison 2. Les téléspectateurs ont parcouru des tonnes d’expositions et de jargon technique, et ils n’ont généralement pas capitalisé sur l’absorption, la consommation de galaxies guerre de la saison 1. Espérons que cette nouvelle frontière sera le nouveau départ dont la série a besoin, sans avoir à s’appuyer sur des personnages familiers.