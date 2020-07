Star Trek DS9: comment Dax est devenu une icône Trans

Introduction d’Ezri Dax (Nicole de Boer) dans la septième et dernière saison de Deep Space Nine n’était pas universellement bien accueilli; cependant, l’arc de personnage unique d’Ezri Dax a résonné avec certains fans de la communauté LGBTQ +. Ezri était le successeur de Jadzia Dax (Terry Farrell), décédé à la fin de la saison 6. Cette version de Dax est devenue une icône pour les téléspectateurs transgenres parce que ses difficultés d’identité – sans parler de sa «transition» – sont familières à ceux qui ont changé de sexe.

Comme Jadzia, Ezri Dax appartient à une espèce étrangère connue sous le nom de Trill. Trill a été vu pour la première fois dans l’univers de Star Trek dans l’épisode de la saison 4 de Star Trek: The Next Generation « The Host ». Espèce humanoïde, les trilles se caractérisent par leur pratique culturelle consistant à «joindre des créatures« symbiotes »multigénérationnelles à des hôtes par le biais d’une implantation chirurgicale. Les symbiotes ressemblant à des vers ont une relation symbiotique avec leur hôte, et leurs personnalités fusionnent à la suite du processus. Lorsque l’hôte Trill est proche de la mort, le symbiote est retiré et implanté dans un autre hôte, conservant ses souvenirs et les aspects de ses personnalités précédentes.

Après que Jadzia ait été tuée dans la finale de la saison 6 de Deep Space 9, son symbiote « Dax » a été retiré afin qu’il puisse être renvoyé dans le monde natal de Trill et placé dans un autre hôte. La première de la saison 7 a poursuivi cette histoire, mais a ajouté une tournure: la santé de Dax a empiré en cours de route, il a donc dû être placé dans un hôte d’urgence. Étant le seul Trill à bord du navire, Ezri Tigan reçoit Dax, bien qu’il n’ait entrepris aucune des formations ou préparations émotionnelles et psychologiques habituellement effectuées avant le processus d’adhésion. En conséquence, Ezri – maintenant connu sous le nom d’Ezri Dax – est naturellement perturbé par l’expérience. Sa lutte pour faire face à cette nouvelle personnalité et identité peut être lue comme une allégorie transgenre – non seulement à cause de sa dysphorie de genre, mais aussi à cause des effets de sa transition sur sa vie personnelle et ses relations.

Alors que le personnage de Jadzia Dax jouait aussi avec les concepts de genre – notamment avec Sisko la qualifiant de « vieil homme » en raison de son amitié avec son prédécesseur, Curzon Dax – Jadzia n’a jamais lutté avec son identité en tant que Trill rejoint. Ezri, d’autre part, était un Trill fraîchement rejoint et avait d’immenses difficultés à se séparer des souvenirs de son symbiote. Ezri n’était pas sûre des pronoms à utiliser pour elle-même, était frustrée et confuse quant à qui elle était et comment elle s’intégrait à Star Fleet, et a même exprimé sa tristesse d’avoir perdu des relations en raison de la transition – ce qui n’a jamais vraiment été son choix. Non seulement l’expérience d’Ezri est à la fois triste et relatable, mais elle est particulièrement pertinente pour ceux qui sont en transition entre les sexes. Comme Elissa Harris l’a écrit dans un article de blog pour Women at Warp, « Dax, la symbiote qui a vécu de nombreuses vies dans divers corps humanoïdes … est trans. Elle n’est peut-être pas explicitement trans, mais en termes d’histoires qui sont racontées à travers elle – sur le sexe, le changement personnel, l’inconfort social et les hypothèses basées sur les apparences… elle est très trans. «

Star Trek n’a jamais reculé devant les sujets controversés (et progressistes). La série a une longue histoire de repousser les limites, que ce soit les premières tentatives de Gene Roddenberry pour faire d’un personnage féminin le numéro un du pilote non diffusé « The Cage », ou la série originale mettant en vedette le premier baiser interracial de T.V. Ezri Dax rejoint la longue liste des personnages importants de Star Trek qui servent d’inspiration aux téléspectateurs marginalisés. L’épisode de la saison 5 de TNG « The Outcast » traitait auparavant de la politique de genre, mais ce n’est que DS9 que la franchise offrait vraiment un personnage pleinement réalisé que les téléspectateurs trans pouvaient regarder. Avec le retour de Trill dans Star Trek: Discovery saison 3, il pourrait y avoir d’autres scénarios dans l’avenir de la franchise – et peut-être que les téléspectateurs apprendront même comment l’histoire d’Ezri Dax s’est terminée.

