Star Trek: la chanson d’ouverture de Picard est un rappel de film TNG

Star Trek: Picard commence par un numéro blasé qui renvoie au dernier film The Next Generation. Après des mois d’anticipation, Star Trek: Picard a finalement mis le cap sur une réaction largement positive des fans et des critiques. L’histoire centrale tourne autour d’un Picard retraité pleurant le déclin éthique de Starfleet et la perte de son vieil ami Data. Personnage principal de Star Trek: The Next Generation, Data a été le premier officier synthétique de Starfleet et, en tant que capitaine, Picard a encadré la quête de l’humanité de l’androïde tout en défendant les droits de Data en tant qu’individu. Tragiquement, Data a sacrifié sa vie pour Picard et le reste de l’équipe Enterprise dans le film Star Trek: Nemesis de 2002.

Bien que Star Trek: Picard se déroule plusieurs années après Nemesis, les thèmes et les histoires continuent plus ou moins directement de la dernière aventure Next Generation à l’écran. Jean-Luc blasé pleure toujours la perte de données, mais il est choqué de constater que l’androïde est survécu par deux enfants jumeaux – des êtres synthétiques parfaits plus avancés et plus réalistes que la technologie contemporaine ne devrait le permettre. L’une de ces filles, Dahj, demande l’aide de Picard et est rapidement exécutée par une mystérieuse équipe d’opérations noires romuliennes, ce qui oblige Picard à jurer justice pour la fille et à rechercher son jumeau restant.

Sur une note plus décalée pour la franchise Star Trek, le premier épisode de Picard commence par un visuel de l’espace au-dessus de Bing Crosby chantant “Blue Skies” du film du même nom de 1946. Il s’agit d’un retour direct à Star Trek: Nemesis, où Data chante lors de la cérémonie de mariage de Riker et Troi. Après avoir étudié les cultures de la mariée et du marié, Data décide d’offrir ses talents vocaux comme cadeau de mariage et chante le classique américain en raison du goût de Riker pour la musique jazz. Presque tout le monde (le Worf ivre à part) apprécie le geste. À la fin du film, Data tente de transférer ses souvenirs dans B-4 avant sa mort. Picard se rend compte que le processus n’a pas réussi, mais trouve ensuite B-4 chantant “Blue Skies”, suggérant qu’une partie de son vieil ami androïde est restée en vie.

L’utilisation de la même chanson dans Star Trek: le premier épisode de Picard indique immédiatement que la mort de Data et le débat philosophique sur la sensibilité des androïdes seront des thèmes clés dans l’histoire à venir, et cela prouve donc avec l’arrivée de Dahj, la révélation de son androïde la filiation et le retour de Bruce Maddox et du Daystrom Institute. Curieusement, le même épisode sert également à discréditer la signification de la chanson à la fin de Star Trek: Nemesis. Dans le film de 2002, “Blue Skies” est utilisé pour taquiner que B-4 aurait pu prendre les données de Data et devenir le véritable article, mais Star Trek: Picard confirme que ce n’était finalement pas le cas, et l’androïde de remplacement a échoué à la hauteur des attentes avant de subir un démontage à cause de l’interdiction du synthé.

Cependant, l’utilisation de “Blue Skies” fait peut-être allusion à la survie de Data dans Star Trek: Picard. Bien que B-4 n’ait peut-être pas pu transmettre l’héritage de Data comme suggéré dans Nemesis, le jumeau de Dahj, Soji, pourrait être la réponse. Les filles de Data sont tellement avancées sur le plan technologique, il est actuellement difficile de savoir comment elles ont été créées et quelle est exactement leur relation avec Data. “Blue Skies” pourrait être un signe que, même si B-4 était une fausse aube, Soji pourrait être utilisé pour ramener les données à la réalité si un corps de remplacement pouvait être trouvé (probablement à partir d’un grand tirage dans un institut scientifique) . Ou peut-être que la chanson est juste utilisée pour tracer une ligne de continuité de la dernière aventure de Star Trek de Jean-Luc à sa dernière.

Star Trek: Picard continue avec “Maps And Legends” le 30 janvier sur CBS All Access et Amazon Prime Video à l’international un jour plus tard.