Star Trek: Picard – Backstory de données dont vous avez besoin de comprendre ce qui se passe

Le premier épisode de Star Trek: Picard montre presque immédiatement que le prochain chapitre de l’histoire de Jean-Luc Picard est également une histoire sur Data, le membre androïde de son équipe Enterprise qui est également devenu l’un des amis les plus proches de Jean-Luc.

Une partie de la raison pour laquelle Data est si important dans la nouvelle série de streaming est qu’il reste fondamentalement unique en son genre dans l’univers. Il était un androïde sensible créé par le cybernéticien Noonien Soong et a passé sa vie à s’efforcer d’être plus humain. À part les deux androïdes Soong construits avant Data, B-4 et Lore, il n’y a apparemment aucune autre forme de vie artificielle qui lui ressemble. Ce n’est pas faute d’avoir essayé, cependant; comme nous l’avons appris dans le premier épisode de Star Trek: Picard, la Fédération a créé un certain nombre de “synthétiques”, ou robots qui ressemblent un peu à Data, mais qui n’étaient apparemment pas sensibles (bien qu’il y ait ceux qui ont dit la même chose de Data lui-même, comme le savent les fans de TNG).

La relation de Data avec Picard, et la Fédération en général, s’est développée au fil de Star Trek: The Next Generation et de ses films. Mais vous n’avez pas besoin de regarder la série entière et les quatre films pour comprendre les faits importants sur les données qui apparaissent dans Star Trek: Picard. Toutes les données pertinentes référencées dans la première de Picard proviennent de seulement quatre épisodes TNG – des épisodes que nous résumerons ici pour vous faire gagner quelques heures. Et si ces sons vous intriguent, consultez notre liste des 10 épisodes de données essentiels et vous pouvez en apprendre encore plus sur l’être unique.

Mesure d’un homme (saison 2, épisode 9)

L’un des meilleurs premiers épisodes de Star Trek: The Next Generation a une grande influence sur ce qui se passe dans Star Trek: Picard. Dans “Measure of a Man”, un chercheur en cybernétique, Bruce Maddox, veut démonter et étudier Data dans l’espoir de créer plus d’androïdes comme lui. Les données ne sont pas dedans – il ne pense pas que Maddox a les compétences nécessaires pour effectuer la procédure sans que Data ne perde potentiellement l’essence de qui il est. Maddox soutient que Data n’a pas le choix; en tant que machine, Data n’est pas une personne, mais plutôt la propriété de Starfleet. Par conséquent, Data n’a pas le droit de refuser de participer aux expériences de Maddox.

L’argument est finalement porté devant les tribunaux, Picard agissant en tant que défenseur de Data en faisant valoir que l’androïde est vivant et a donc des droits, et le premier officier de Picard, le commandant Will Riker, contraint de plaider contre Picard en tant que défenseur de Maddox. Picard finit par l’emporter après avoir suggéré que créer plus d’androïdes comme Data dans un monde où ils n’ont aucun droit reviendrait à créer une caste d’esclaves. Picard montre toujours un profond respect pour la vie tout au long de TNG, et dans “Measure of a Man”, il gagne encore plus de respect pour les données et la vie artificielle en général – un sentiment qui est évidemment encore une partie importante de lui dans Star Trek: Picard. Et les événements du procès amènent également Maddox à gagner un nouveau respect pour les données. Le couple a continué à correspondre au fil des ans (Data raconte une longue lettre à Maddox au sujet de sa journée typique dans la saison 4, épisode 11, “Data’s Day”). C’est le même Maddox qui, selon Picard, a disparu lors de sa visite à l’Institut Daystrom dans le premier épisode de Star Trek: Picard.

The Offspring (Saison 3, épisode 16)

Après avoir assisté à une conférence sur la cybernétique, Data découvre un moyen de reproduire son réseau positronique – essentiellement son cerveau – pour créer un autre androïde. Il utilise cette connaissance pour créer Lal, qu’il considère comme sa progéniture. Lal choisit son propre sexe et son apparence, choisissant de se présenter comme une femme humaine, et devient ainsi la fille de Data.

Data tente d’élever Lal et de lui apprendre à s’intégrer à l’Enterprise, une expérience qu’il trouve incroyablement gratifiante. Bien sûr, Starfleet veut à nouveau étudier les androïdes et tente de séparer Lal des données pour la ramener à l’Institut Daystrom. Avant que cela ne se produise, cependant, le filet positronique de Lal commence à s’effondrer. Elle finit par mourir, bien que Data télécharge ses souvenirs en lui afin qu’il puisse garder une partie de Lal avec lui.

Comme «Measure of a Man», «The Offspring» établit en outre l’idée d’une vie synthétique basée sur la conception de Data et le respect que Picard en a. Il s’appuie également sur l’idée des données en tant que forme de vie et sur sa capacité à produire une progéniture, deux éléments importants du premier épisode de Star Trek: Picard.

Star Trek: First Contact (1996)

Les données passent la majeure partie de Star Trek: First Contact en tant que captive de la reine Borg après qu’elle et ses drones ont réussi à monter à bord et à prendre le contrôle d’une partie de l’entreprise. Le film apporte quelques changements à la tradition Borg en ajoutant la Reine, et suggère qu’elle veut plus que simplement assimiler plus de drones – elle veut un véritable égal. À cette fin, elle greffe une véritable peau sur Data pour l’aider à devenir plus humain, essayant de le convaincre de la rejoindre. Picard a finalement sauvé Data et ensemble, ils ont vaincu la reine et le Borg sur l’Enterprise, tandis que Riker et le reste de l’équipage arrêtent les tentatives du Borg de perturber le premier contact de l’humanité avec la vie extraterrestre (c’est un film de voyage dans le temps, allez-y).

First Contact fait beaucoup d’efforts pour rétablir le traumatisme persistant de Picard suite à son assimilation par les Borg, et s’appuie sur sa relation étroite avec Data – bien qu’il envisage de détruire l’Entreprise pour vaincre les Borg, il retourne pour sauver Data plutôt que le laissant derrière. Data a joué un rôle majeur dans la sauvegarde de Picard des Borg lors de son assimilation à TNG, et le capitaine a estimé qu’il ne pouvait pas laisser son ami derrière, même s’il y avait de fortes chances que Picard et Data soient tous deux tués dans la tentative.

Star Trek: Nemesis (2002)

La finale des films TNG met fin à la relation de Picard avec Data. Après que le Romulan Star Empire a ouvert la voie à la paix avec la Fédération après l’installation d’un nouveau chef, Shinzon, Picard et l’Entreprise se dirigent vers Romulus pour des négociations. Ils découvrent que Shinzon est en fait un clone de Picard que les Romuliens ont créé dans l’espoir d’installer un espion à Starfleet, un plan qu’ils ont finalement abandonné. Shinzon a finalement acquis le pouvoir en tant que commandant en temps de guerre et veut détruire la Fédération avec une arme qui utilise un puissant type de rayonnement.

Le film parle principalement de Picard qui s’inquiète du type d’homme qu’il aurait pu devenir dans différentes circonstances, mais la partie qui compte est que Picard se dirige vers le navire de Shinzon pour le détruire – avec la conviction qu’il va mourir dans le processus. Au dernier moment, Data arrive avec un transporteur d’urgence, un petit gadget qui peut automatiquement renvoyer une seule personne vers l’entreprise en appuyant sur un bouton. Les données giflent le transporteur d’urgence sur Picard, puis détruisent le navire de Shinzon lui-même, mourant dans le processus.

Nemesis présente également B-4, un frère prototype de Data que Shinzon a découvert. Bien que Data ait tenté de télécharger ses propres souvenirs dans le prototype, l’apparition de B-4 dans Star Trek: Picard suggère que le transfert n’a pas pris. Donc, à partir de Star Trek: premier épisode de Picard, Data est parti, et Picard ressent encore sa perte des années plus tard. Les données résonnent encore auprès des personnes proches de lui et de la communauté scientifique de la Fédération qui l’a étudié. Il est peut-être parti, mais l’influence de Data est une grande partie de Star Trek: Picard, et il ne semble pas que cela va disparaître de sitôt après l’épisode 1.

