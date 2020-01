Star Trek: Picard Boss efface toute confusion dans la chronologie

Être un fan de Star Trek peut être difficile. Après tout, il y a tellement de castings différents dispersés entre les différentes émissions de télévision et films, sans parler de plus d’une chronologie. La plupart de Trek – y compris Star Trek: The Next Generation – se déroule dans ce qui a été surnommé la chronologie Prime. Cependant, le film de 2009 de JJ Abrams, qui a essentiellement servi de redémarrage, a été surnommé la chronologie Kelvin. Étant donné que cela se limite à ces films, il devrait être facile de les distinguer. Malheureusement, le film de 2009 a également traversé la chronologie Prime.

Alors, où vit le dernier ajout à la franchise, Star Trek: Picard? Heureusement, le producteur exécutif Alex Kurtzman a dissipé toute confusion au panel de la tournée de presse d’hiver de TCA pour le spectacle. “Nous sommes dans la chronologie”, a-t-il expliqué. “Les événements de la chronologie Kelvin ont eu un impact sur Picard, mais si vous regardez ce film, la destruction de Romulus était dans la chronologie Prime. C’est ce qui a permis au saut chronologique Kelvin de se produire. Donc, c’est très cohérent avec le canon.”

Bien qu’il soit tout à fait logique que Picard soit placé dans la chronologie Prime, il est intéressant de penser à la lumière de la fusion Viacom / CBS, qui place les films produits par Paramount Pictures sous le même parapluie d’entreprise que la présence croissante de Star Trek à la télévision et en streaming. Quant à savoir si cette série pourrait finir par un film lui-même, Kurtzman ne ferme pas la porte à cette possibilité, mais note qu’il doit y avoir une raison de la porter au grand écran. “Que pouvons-nous faire dans le film que nous ne pouvons pas faire dans l’émission de télévision? C’est la seule raison de le faire”, a-t-il déclaré.

Picard reprend des années après la fin de The Next Generation et trouve le capitaine titulaire vivant une vie recluse sur Terre, longtemps à la retraite de Starfleet. Patrick Stewart revient au rôle qu’il a rendu célèbre et sera rejoint par une foule de visages familiers de The Next Generation – Brent Spiner comme Data, Jonathan Frakes comme Riker et Marina Sirtis comme Deanna Troi. De plus, Jeri Ryan reprendra son rôle de Seven of Nine de Star Trek: Voyager. Pour en savoir plus sur Picard, assurez-vous de consulter notre guide de tout ce que nous avons appris jusqu’à présent, ainsi qu’un aperçu de la raison pour laquelle le chien de Picard peut être l’un des personnages les plus importants de l’émission.

Star Trek: Picard fait ses débuts sur CBS All Access le 23 janvier.

Divulgation: CBS All Access appartient à ViacomCBS, la société mère de GameSpot.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

À l’affiche: Star Trek: l’histoire de Jean-Luc Picard