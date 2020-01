Star Trek: Picard Cast & Guide des personnages | .

Attention: SPOILERS pour Star Trek: Picard.

Star Trek: Picard propose un casting comprenant des personnages bien-aimés ainsi que de nouveaux visages. Reprenant son rôle de bien-aimé Jean-Luc Picard, Stewart fait la une de la série Star Trek qui se poursuit là où Star Trek: la prochaine génération s’est arrêtée. Star Trek: Picard est la deuxième nouvelle série Star Trek sur CBS All-Access, rejoignant le vaisseau amiral Star Trek: Discovery.

Situé 20 ans après les événements de Star Trek: Nemesis, qui a vu la mort du commandant Data (Brent Spiner), Star Trek: Picard reprend avec l’ancien amiral à la retraite de Starfleet et mène une vie tranquille et agitée dans le vignoble de sa famille. Cependant, lorsqu’une jeune femme désespérée lui demande de l’aide, Picard retourne dans les étoiles pour enquêter sur un nouveau mystère qui pourrait menacer l’équilibre des pouvoirs dans le quadrant Alpha. Mais cette fois, Picard ne compte pas sur ses coéquipiers familiers de la Starship Enterprise; au lieu de cela, le héros de Starfleet recrute une équipe de voyous ragtag pour le rejoindre dans sa nouvelle mission dangereuse.

En relation: Chaque personnage TNG manquant dans Star Trek: Picard

Bien sûr, une nouvelle série télévisée sur Jean-Luc Picard ne serait pas complète sans les apparitions du reste de l’équipe de Star Trek: The Next Generation et Star Trek: Picard livre ces camées préférés des fans. Des visages classiques de Star Trek aux nouveaux personnages pour rejoindre la franchise, voici la distribution et les personnages de Star Trek: Picard.

Patrick Stewart comme Jean-Luc Picard – L’ancien amiral et capitaine de la Starship Enterprise a été mis à la retraite pendant 14 ans après qu’une tragédie l’ait laissé déçu par Starfleet. Picard est obligé de revenir à l’action pour enquêter sur un mystère aux ramifications galactiques. Sir Patrick Stewart revient à son rôle principal de Star Trek: The Next Generation et il est également connu sous le nom de professeur Charles Xavier dans les films X-Men.

Isa Briones comme Dahj / Soji – Mystérieuse jeune femme au secret inconnu, Dahj demande l’aide de Picard. Isa Briones est une actrice britannique qui est apparue dans American Crime Story et elle joue un double rôle dans Star Trek: Picard.

Alison Pill en tant que Dr. Agnes Jurati – Expert en cybernétique à l’Institut Daystrom, Jurati choisit d’aider Picard dans sa mission secrète. Pill est surtout connu dans Pillars of the Earth et The Newsroom.

Santiago Cabrera comme Cristobal Rios – Un ancien officier de Starfleet devenu voyou, Rios et son vaisseau sont embauchés par Picard. Cabrera a joué Isaac Mendez dans Heroes et est apparu dans Big Little Lies.

Michelle Hurd comme Raffi Musiker – Raffi est un ancien officier du renseignement de Starfleet et était la main droite de Picard lors de l’évacuation romulienne; Raffi s’est depuis brouillé avec l’amiral. Hurd est apparu dans Daredevil, Lethal Weapon et Hawaii Five-0.

Harry Treadaway en tant que Narek – Narek est un Romulien de haut rang supervisant la récupération par l’empire d’un cube Borg désactivé. Treadaway est un acteur britannique qui est apparu dans la saison 3 de M. Mercedes et The Crown.

Evan Evagora comme Elnor – Réfugié romulien porteur d’épée, Elnor rejoint l’équipage escroc de Picard et est farouchement fidèle à l’amiral. Evagora est un acteur australien qui peut également être vu dans Fantasy Island de Blumhouse.

Jamie McShane comme Zhaban – Zhaban est un réfugié romulien qui travaille maintenant au Château Picard sur Terre. McShane a eu une formidable carrière d’acteur; il est peut-être mieux connu pour ses rôles dans Seal Team, Bloodline et Gone Girl.

Orla Brady comme Laris – Laris est un Romulien avec une connaissance intime du Tal Shiar qui supervise le vignoble de Picard et s’occupe du capitaine. Brady est une actrice irlandaise qui est apparue dans Fringe and Mistresses.

Peyton List en tant que Narissa – La sœur de Narek, Narissa, est un agent romulien se faisant passer pour un lieutenant de Starfleet Security. La liste est apparue dans Mad Men, Gotham et The Tomorrow People.

Brent Spiner en tant que données – Data a sacrifié sa vie pour sauver l’Enterprise-E dans Star Trek: Nemesis, mais Picard le pleure encore des décennies plus tard, et les événements de Picard l’ont amené à faire face à l’héritage inattendu du défunt androïde. Spiner a dépeint des données sur Star Trek: The Next Generation, dans les longs métrages TNG, et il a joué le Dr Okun dans les films Independence Day.

Jeri Ryan comme Seven of Nine – De son vrai nom Annika Hansen, Seven of Nine est un ancien Borg restauré pour l’humanité et retourné sur Terre à bord de l’U.S.S. Voyageur. Ryan reprend le rôle de Seven of Nine qu’elle a joué sur Star Trek: Voyager; l’actrice a également joué dans Boston Public et Body of Proof.

Jonathan Del Arco comme Hugh – Un ancien Borg restauré à l’humanité dans l’épisode classique de TNG “I, Borg”, Hugh travaille maintenant aux côtés des Romuliens alors qu’ils expérimentent la technologie Borg. Del Arco reprend le rôle de Hugh Borg, et il a également joué dans Major Crimes et The Closer.

Jonathan Frakes comme Will Riker – Picard est réticent à faire appel à l’ancien commandant de l’entreprise et capitaine de l’U.S.S. Titan. Mieux connu pour jouer Riker, Frakes est également un réalisateur prolifique qui a dirigé Star Trek: First Contact et des épisodes de Star Trek: Discovery et Star Trek: Picard.

Marina Sirtis en tant que Deanna Troi – L’ancien conseiller de l’Entreprise a épousé son “Imzadi” Will Riker dans Star Trek: Nemesis. Sirtis reprend son rôle de Troi. L’actrice est également apparue dans Crash et The Orville.

Tamlyn Tomita en tant que commodore – Le chef vulcain de la sécurité de Starfleet cherche à empêcher Picard de découvrir un secret enfoui qui pourrait menacer la Fédération. Tomita est apparu dans The Karate Kid, Part II et The Day After Tomorrow.

De Niro comme numéro un – Le fidèle pit-bull de Picard qui vit dans son château au Barre, en France.

Suivant: Star Trek: comment Logan a inspiré Patrick Stewart à revenir en tant que Picard

Star Trek: Picard diffuse les jeudis sur CBS All-Access et internationalement le lendemain sur Amazon Prime Video.