Star Trek: Picard Death Scene était une surprise pour Patrick Stewart

L’un des rebondissements choquants de l’intrigue dans la finale de la saison 1 de Star Trek: Picard a même surpris Patrick Stewart. Picard a fait sa première sur CBS All Access en janvier et est immédiatement devenu un succès pour le streamer. La dernière série Trek a vu le retour très attendu de Jean-Luc Picard de Stewart alors qu’il entrait dans la nouvelle étape de sa vie. Même à la retraite, Picard a toujours trouvé un moyen de s’impliquer dans une nouvelle aventure, cette fois grâce à une mystérieuse fille nommée Soji (Isa Briones). Dans le prolongement de Star Trek: The Next Generation, Picard a trouvé de nombreuses occasions de rappeler la série de 1987, principalement grâce aux camées d’anciens membres de la distribution.

La finale de la saison 1 de Picard a comporté beaucoup de rebondissements, mais un en particulier aurait pu tirer quelques larmes des fans. Tout au long de la saison, Picard a été aux prises avec une maladie mortelle, et il le rattrape finalement dans la finale, intitulée “Et in Arcadia Ego, Part 2.” Picard succombe à sa maladie, mais c’est loin d’être la fin de son histoire. Avec l’aide du Dr Agnes Jurati (Alison Pill), la conscience de Picard est transférée vers un nouveau corps synthétique connu sous le nom de Golem. Ainsi, l’aventure de Picard peut continuer.

En relation: Chaque série Star Trek vient après Picard

En parlant à THR, Stewart a révélé qu’il était vraiment surpris d’apprendre le sort de Picard, d’autant plus qu’il l’avait découvert si tard dans la saison. Per Stewart, “Je n’ai appris [Picard’s death] chemin dans [shooting] la première saison. Parce que cet épisode final n’était pas encore écrit, et je ne savais pas qu’il faisait partie de l’histoire. “Alors que la maladie cérébrale fatale de Picard a été révélée dans le deuxième épisode de la saison, il n’était pas clair si Picard allait réellement mourir Cependant, Stewart a plaisanté en disant que dans la perspective de la finale, “il y a eu un moment où j’ai pensé:” Oh, seigneur, suis-je en train de me faire tuer? Qu’ai-je fait de mal?'”

Stewart n’était probablement pas le seul surpris d’apprendre le sort de Picard, pas du tout parce que le spectacle lui-même s’appelle Picard. Une deuxième saison a été commandée avant la première de l’émission, indiquant que Picard resterait un peu. Et même s’il le fera grâce à son nouveau corps synthétique, les événements n’ont certainement pas démêlé les attentes des fans. La décision pourrait être controversée pour certains, mais on ne peut nier que le changement a ouvert la porte à de nouvelles possibilités d’histoire à l’avenir.

La finale a également donné à Picard l’occasion de partager un dernier moment avec son ami Data (Brent Spiner), que Stewart a déclaré qu’il “attendait avec impatience de pouvoir le photographier, car j’adore travailler avec Brent”. Il a servi d’adieu approprié à Data, ainsi qu’un début satisfaisant à la nouvelle vie de Picard. On ne sait pas ce que le nouveau prochain chapitre de la vie de Picard entraînera, mais la deuxième saison de Picard sera certainement encore plus de surprises.

Plus: À quoi s’attendre de Star Trek: Picard Saison 2

Source: THR