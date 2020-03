Star Trek Picard Épisode 9 Références Classic TOS Villains

Avertissement: SPOILERS pour Star Trek: Picard saison 1, épisode 9.

Star Trek: Picard la saison 1, l’épisode 9 contient quelques rappels astucieux à Star Trek: The Original Series. Alors que la série CBS All-Access dirigée par Patrick Stewart a commencé sa finale en deux parties pour la saison 1 avec “Et in Arcadia Ego, Part 1”, elle continue de rappeler intelligemment le classique Star Trek qui a tout déclenché. Les épisodes précédents de Star Trek: Picard ont fait référence à Tranya de la Première Fédération et également à un Oiseau de proie romulien vintage similaire à celui des U.S.S. du capitaine James T. Kirk (William Shatner). L’entreprise combattue dans TOS est également apparue.

Dans Star Trek: Picard épisode 9, Jean-Luc Picard et son équipage hétéroclite à bord du vaisseau La Sirena ont ramené Soji (Isa Briones), la fille synthétique de feu Commander Data (Brent Spiner), dans son monde natal, Coppelius. Malheureusement, leur navire, ainsi que l’artefact du cube Borg contrôlé par Seven of Nine (Jeri Ryan), a été ramené au sol par les orchidées, qui sont d’énormes vaisseaux en forme de fleur construits par la famille synthétique de Soji à Coppelius. Alors que l’équipe de Picard s’apprêtait à débarquer, Raffi Musiker (Michelle Hurd) a exhorté l’équipage à s’armer parce que “nous pourrions rencontrer … je ne sais pas … des reptiloïdes en colère, ou des champignons homicides”. Ces choses semblent étranges à se méfier, mais Raffi est bien conscient que dans l’histoire de Starfleet d’exploration de la dernière frontière, l’équipage de Kirk’s Starship Enterprise a déjà eu des rencontres fatidiques qui ont ces mêmes choses.

La remarque de Raffi sur les «reptiloïdes en colère» fait probablement référence au Gorn, l’un des ennemis les plus infâmes de Kirk. Dans l’épisode TOS “Arena”, un être cosmique appelé Metron a forcé le capitaine de l’Enterprise à combattre le commandant du Gorn sur Cestus III. Kirk était physiquement dépassé par le lézard humanoïde, alors il a ingénieusement utilisé son environnement pour créer de la poudre de fortune pour neutraliser le Gorn. Le Gorn est apparu à nouveau dans la série préquel Star Trek: Enterprise, mais le combat de Kirk avec le lézard est légendaire; même le capitaine Benjamin Sisko (Avery Brooks) a avoué qu’il voulait en parler à Kirk quand lui et l’équipage de Star Trek: Deep Space Nine ont voyagé dans le temps jusqu’au 23e siècle. Bien sûr, Star Trek: les héros de Picard ont rencontré un autre reptiloïde, un Beta Annari nommé M. Vup, sur Freecloud afin qu’il soit peut-être celui qui préoccupe Raffi au lieu du Gorn.

Les “champignons homicides” mentionnés par Raffi sont une coupe plus profonde et pourraient être une référence à l’épisode de Star Trek TOS “La Conscience du Roi”. Lorsque Kirk était adolescent, il vivait dans une colonie de Tarse IV, dont les réserves alimentaires ont été détruites par des champignons exotiques. Le gouverneur, Kodos, a pris une horrible décision de mettre à mort la moitié de la population de la colonie pour sauver la vie de l’autre moitié. Des années plus tard, à bord de l’Enterprise, Kirk a de nouveau rencontré Kodos; le gouverneur se faisait maintenant passer pour un acteur du nom d’Anton Karidian (Arnold Moss) et sa fille Lenore (Barbara Anderson) a systématiquement assassiné tous ceux qui pouvaient identifier son père comme Kodos.

Star Trek: les références TOS de Picard ont également une résonance thématique avec l’histoire de l’épisode 9. Malgré Soji aux prises avec “la logique du sacrifice” et son désir de tuer Narek (Harry Treadaway), son ex-amoureux Romulien abusif, elle a décidé de lui épargner la vie, ce qu’elle est venue à regretter. Cela fait basculer l’acte de miséricorde héroïque de Kirk parce que le choix de Soji a fini par faire tuer sa sœur synthétique Saga (Nikita Ramsey) lorsque Narek s’est échappée, rapprochant Soji d’un pas de plus pour devenir le destructeur des Romuliens.

Dans “La Conscience du Roi”, le gouverneur Kodos a sacrifié la moitié du peuple de Tarse IV pour sauver l’autre moitié. Cela fait écho au désir de Sutra de faire appel à une ancienne fédération d’androïdes d’au-delà de la galaxie pour anéantir les Romuliens et toute vie organique, car elle valorise la vie synthétique avant tout. Mais en Star Trek: Picard, l’armageddon galactique posé par la fédération des synthétiques est une menace bien plus grande que tout reptiloïde en colère ou champignon homicide.

Star Trek: Picard diffuse les jeudis sur CBS All-Access et les vendredis à l’échelle internationale sur Amazon Prime Video.