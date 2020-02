Star Trek: Picard fait un énorme changement dans la galaxie

Star Trek: Picard a fait un énorme changement dans la galaxie en éliminant la zone neutre romulienne, qui existait depuis plus de 200 ans. Les Romuliens ont retrouvé leur importance dans la nouvelle série CBS All-Access retraçant les années du crépuscule de Jean-Luc Picard (Patrick Stewart). En fait, les deux dernières décennies de la vie de la légende de Starfleet ont été inextricablement liées aux Romuliens et à la tragédie de la supernova qui a détruit leur monde natal. Les conséquences de la supernova romulienne ont maintenant littéralement redessiné la carte de la galaxie de Star Trek en supprimant la zone neutre.

Le concept de la zone neutre a été introduit dans l’épisode de Star Trek: The Original Series “Balance of Terror”, qui a également été la première apparition des Romuliens. La Zone Neutre était une vaste région d’espace séparant le Quadrant Alpha, où est basée la Fédération Unie des Planètes, et le Quadrant Bêta, qui était le domaine de l’Empire Romulien. La Zone Neutre a été établie au lendemain de la première guerre entre la Terre et Romulus en 2160 avec l’édit que toute violation par l’une ou l’autre partie constituerait un acte de guerre. Après l’accord du no man’s land, la Fédération n’a eu aucun contact avec les Romuliens pendant plus d’un siècle jusqu’à “Balance of Terror”, lorsqu’un oiseau de guerre romulien masqué a détruit les avant-postes de Starfleet le long de la zone neutre avant qu’il ne soit détruit par le capitaine James T. Kirk. (William Shatner) USS Entreprise. Malgré plusieurs escarmouches entre Starfleet et les Romuliens, la zone neutre est restée en vigueur pendant un autre siècle – jusqu’au cataclysme provoqué par la supernova romulienne dans les années 2380.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Star Trek donne une nouvelle raison aux Romuliens de détester Picard et Starfleet

Star Trek: Picard se déroule en 2399, plus d’une décennie après que la supernova a détruit Romulus et provoqué l’effondrement de la zone neutre. Au lendemain, les Romuliens survivants ont été dispersés à travers le quadrant bêta (après que la Fédération est revenue sur la mission de sauvetage, l’amiral Picard a promis de diriger). En conséquence, l’Empire étoilé romulien n’était plus, remplacé par un État libre romulien décentralisé et beaucoup moins puissant. De plus, lorsque la zone neutre est tombée, elle a déclenché une vague d’anarchie alors que les pirates et les chefs de guerre romuliens cherchaient à profiter de la situation. Pour aider à protéger les innocents, un groupe d’autodéfense appelé les Fenris Rangers s’est levé et a bientôt compté Seven of Nine (Jeri Ryan) dans ses rangs, reconnaissant que la fin de la zone neutre a forcé un nouvel ordre sur la galaxie.

La zone neutre a été la cause de tensions et de drames dans de nombreux épisodes et films de Star Trek impliquant les Romuliens, en particulier lorsque la violer est devenue une nécessité. Dans TOS, Kirk et Spock ont ​​volontairement emmené l’Enterprise dans la Zone Neutre pendant leur pari réussi pour voler un appareil de dissimulation romulien dans “The Enterprise Incident”. Dans Star Trek: The Next Generation, le capitaine Picard U.S.S. Enterprise-D a été présenté aux Borgs lorsque la race cybernétique a littéralement fait disparaître les avant-postes de la Fédération le long de la zone neutre. Et dans Star Trek: Deep Space Nine, les Romuliens étaient conscients que même la zone neutre ne les aurait pas gardés en sécurité si la Fédération avait été conquise par le Dominion. Ironiquement, dans Star Trek: Nemesis, le préteur Shinzon (Tom Hardy) a taquiné Picard avec l’abolition de la zone neutre, ce qui s’est produit de toute façon quelques années après la mort de Shinzon grâce à la supernova.

En termes réels, l’effondrement de la zone neutre s’apparente à la chute du mur de Berlin ou à la disparition de la zone démilitarisée (DMZ) séparant la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il est indéniable que la fin de la zone neutre romulienne modifie l’équilibre des pouvoirs dans la galaxie et, dans Star Trek: Picard, les vaisseaux basés sur la Fédération entrent et sortent maintenant librement du quadrant bêta. Mais au lieu d’affronter la puissance militaire du Romulan Star Empire, les intrus doivent maintenant tenter leur chance au milieu de l’anarchie de l’espace romulien. Le mur entre le quadrant alpha et bêta qui descend est historique, mais la galaxie Star Trek n’est pas nécessairement un endroit plus sûr sans la zone neutre Star Trek: Picardl’ère.

Suivant: Star Trek: Seven of Nine’s Tragic Picard Backstory mérite ses propres retombées

Star Trek: Picard diffuse les jeudis sur CBS All-Access et les vendredis à l’échelle internationale sur Amazon Prime Video.

Le nouveau Carol Reveal de Walking Dead a été mis en place dans la saison 1

A propos de l’auteur

John écrit sur ce qu’il aime – films, télévision, bandes dessinées, etc. – depuis plus d’une décennie. Il a travaillé dans des films et côtoyé de grands noms mais a en quelque sorte oublié de demander de l’argent la plupart du temps – il est donc heureux d’être avec .. John se trouve @BackoftheHead, compte un Canari noir et un agent de S.H.I.E.L.D. parmi ses amis, croit (correctement) que Superman est plus fort que Hulk, et il est un ami de tous les gorilles qui parlent.

En savoir plus sur John Orquiola