Star Trek: Picard – Qu’est-ce qui ne va pas avec le cerveau de Picard?

Une partie importante du deuxième épisode de Star Trek: Picard, “Maps and Legends”, est une réunion qui se déroule chez lui à La Barre, en France. Un vieil ami de l’époque de Jean-Luc Picard à bord du Stargazer, le navire sur lequel il a servi avant l’Enterprise, vient lui rendre visite – et apporte de mauvaises nouvelles.

L’ami de Picard, le Dr Benayoun, ne dit pas exactement ce qui ne va pas avec le capitaine, mais nous obtenons quelques indices clés. C’est l’un des nombreux syndromes neurologiques apparentés, mais il faudra plus de tests pour en être sûr. Et même si certains sont traitables, quelle que soit la maladie de Picard, cela se terminera par sa mort. Il pourrait également déjà être responsable de ce que Picard a vécu, comme ses étranges rêves de Data et sa colère lors de l’interview sur la supernova romulienne dans l’épisode 1, “Souvenir”.

Au cours de la conversation, Benayoun dit à Picard que le problème est lié au lobe pariétal de son cerveau, auquel Picard répond qu’on lui avait dit des années plus tôt qu’il pouvait développer un problème. C’est en fait une référence à la finale de la série de Star Trek: The Next Generation, “All Good Things”. Au cours du dernier épisode de la série, Picard a connu des sauts de temps qui l’ont replacé au début de sa carrière dans l’Entreprise, dans le présent et loin dans l’avenir après sa retraite de Starfleet. Dans cet avenir, Picard souffrait d’un trouble neurologique appelé syndrome irumodique, qui le privera lentement de ses facultés et de sa capacité à distinguer la réalité de la fantaisie, avant de finalement le tuer.

Bien que les sauts de temps aient été le résultat d’une interférence de l’entité extraterrestre divin connue sous le nom de Q, dans le présent réel, Picard avait lui-même vérifié par le médecin de l’entreprise, Beverly Crusher. Elle a trouvé une légère anomalie structurelle dans le lobe pariétal de Picard, qui, selon elle, pourrait entraîner un syndrome irumodique ou une autre maladie neurologique – ou rien du tout. Il semble que bien que la vision de l’avenir de Q ne se soit pas réalisée exactement comme Picard l’a vue sur TNG, certaines parties de celle-ci auraient pu être vraies.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour Picard? Dans «Toutes les bonnes choses», les anciens coéquipiers de Picard ont commencé à douter de son affirmation selon laquelle il connaissait des sauts de temps et craignait qu’il ait perdu le contact avec la réalité. Après avoir vécu cela et sachant l’importance de la mission qu’il essaie d’entreprendre pour trouver Soji, il va probablement cacher cette information à tous les camarades qui l’accompagnent. Cela créera sûrement des conflits plus tard, surtout si la maladie progresse.

Bien sûr, les rêves vifs de Picard sur les données semblent également être plus que les interactions aléatoires d’un trouble neurologique. Il rêvait de Data juste avant que Dahj ne le trouve, et c’était un rêve qui rappelait à Picard la peinture que Data avait faite pour lui, intitulée «Fille». Donc, alors que la maladie en développement de Picard pourrait être un problème majeur, il semble également possible qu’il y ait plus de choses qu’il ressent que nous ne le savons encore.

Il y a aussi une autre ride potentielle: l’assimilation de Picard par les Borgs. Bien qu’il se soit complètement remis de ses expériences en tant que Locutus de Borg, son nom de drone Borg lorsqu’il a été capturé par le Collectif dans Star Trek: The Next Generation, il est possible qu’il y ait encore des effets persistants. Étant donné que le Borg Cube connu sous le nom d’artefact joue un rôle majeur dans la série, et nous savons que les anciens drones Borg Hugh (de TNG) et Seven of Nine (de Star Trek: Voyager) devraient apparaître plus tard dans la saison, il va de soi qu’il peut y avoir encore plus d’effets du temps de Picard avec les Borgs qu’il n’en a imaginé. À tout le moins, nous savons que de nombreuses cicatrices psychologiques persistent, car Picard a du mal à gérer son assimilation à la fois dans TNG et dans le film suivant Star Trek: First Contact.

Quoi qu’il en soit, le problème avec le lobe pariétal de Picard va sûrement avoir un impact sur la mission à l’avenir – même si cela ne fait que rendre Picard plus cavalier avec sa vie, car il sait qu’il va bientôt mourir de toute façon. Mais il semble très possible que le capitaine légendaire ait du mal à diriger avant longtemps, ce qui serait un énorme problème pour quiconque décide de le suivre.

Divulgation: ViacomCBS est la société mère de GameSpot.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Star Trek: Picard Épisode 1 “Remembrance” Breakdown & Easter Eggs