Star Trek: Picard (sagement) a évité un camée amiral Janeway

Star Trek: Picard a eu une excellente occasion de présenter Star Trek: Voyager de Kathryn Janeway, mais a intelligemment pris une autre direction. Dans le deuxième épisode de la série, “Maps and Legends”, Jean-Luc Picard décide finalement de demander l’aide de Starfleet dans sa nouvelle mission pour retrouver Bruce Maddox et sauver Soji. Picard rencontre le commandant en chef de Starfleet, l’amiral Kirsten Clancy, une femme d’âge moyen avec plus que quelques similitudes de surface avec Janeway.

Cependant, Clancy rejette fermement la demande de réintégration de Picard, à juste titre irrité par son interview dans laquelle il s’en est pris à Starfleet pour leur inaction dans la catastrophe de la supernova romulienne à la suite d’une attaque de synthé sur Mars. C’est une scène troublante, avec Clancy lâchant en fait une bombe F à l’arrogance perçue de Jean-Luc, en supposant qu’il pourrait valser dans Starfleet Command plus d’une décennie après avoir démissionné en signe de protestation et prendre un vaisseau rapide et un équipage. Mais plus que cela, Clancy est l’incarnation de la nouvelle lâcheté de Starfleet, se cachant derrière la prétention de la bureaucratie pour justifier l’inaction qui a causé la mort d’innombrables millions de personnes.

En relation: Star Trek: Picard aide CBS à battre tous les records de streaming

Picard perd son sang-froid lorsqu’il rencontre la rhétorique amorale de Clancy et est rejeté sans cérémonie, signalant que Starfleet ne sera pas les héros de l’histoire Star Trek: Picard est intéressé à raconter. Alors pourquoi ne pas faire venir Janeway pour cette scène? Il y a des réponses à la fois évidentes et un peu compliquées pour cela.

Kathryn Janeway est une figure unique dans la tradition de Star Trek. Non seulement elle a été la première femme capitaine à ancrer une série, mais elle avait également un code moral légèrement différent de la plupart de ses collègues commandants de vaisseaux. Pris au piège des décennies loin de chez eux dans le quadrant Delta, Janeway et son équipage Voyager sont devenus plus comme une famille qu’une unité militaire, se dérobant parfois aux règlements de Starfleet dans le but de protéger les leurs et de rentrer chez eux. Le capitaine Janeway était également connu pour contourner les règles à l’occasion, faisant même d’une cabale d’anciens soldats du Maquis des parties intégrantes de son équipage, y compris son premier officier, Chakotay. Et il est difficile d’imaginer que Stafleet approuve la venue d’un ancien clone Borg, Seven of Nine, en tant que membre à part entière de l’équipage de Voyager.

Janeway est également passée à la ligne de l’irresponsabilité à de nombreuses reprises, faisant souvent des paris sauvages à ses propres frais dans des situations désespérées, le tout dans le but de garantir la sécurité de son équipage. Elle est peut-être la plus grande joker de l’histoire de Star Trek, prenant des risques qui semblaient inutiles à plus d’une occasion, mais toujours dans un but bienveillant. Elle représentait bien plus la diplomatie de cowboy en roue libre du capitaine Kirk que l’approche mesurée et intellectuelle du capitaine Picard.

Connexes: Star Trek Picard: comment la nouvelle série peut éviter les erreurs du Voyager

Nous savons que Janeway et Picard ont quelque chose d’une relation préexistante. Dans Star Trek: Nemesis, le dernier film à présenter le casting de Star Trek: The Next Generation, l’amiral Janeway nouvellement promu donne à Picard et à l’Enterprise l’ordre de rencontrer Shinzon sur Romulus. La relation était évidemment une question de respect et de chaleur, à un million de kilomètres du mépris ouvert que Clancy détient clairement pour Picard. Il est difficile d’imaginer que Janeway approuve la lâcheté de Starfleet face à la destruction de Romulus, ou habille Picard d’une manière si dévastatrice lorsque sa mission est clairement destinée à sauver des vies, même si cela peut être politiquement gênant.

Pour une organisation aussi utopique, Starfleet a vraiment du mal à trouver des dirigeants compétents. Il y a une longue et riche histoire de l’amirauté de Starfleet avec des incompétents et des criminels corrompus. Dans l’épisode TNG “Ensign Ro”, l’amiral Kennelly a presque baigné les mains de Starfleet dans le sang de Bajoran parce qu’il était trop stupide pour réaliser qu’il était manipulé par les Cardassiens. Dans “The Offspring”, l’amiral Haftel menace de séparer Data de sa première fille, Lal, pour des raisons spécieuses; Le capitaine Picard était prêt à sacrifier sa carrière pour garder Data et Lal ensemble, mais ce dernier est décédé tragiquement avant que l’affaire ne soit réglée, bien que cet épisode préfigure évidemment la situation dans laquelle Picard se retrouve maintenant avec Soji et Starfleet. Admrial Pressman a laissé d’innombrables membres d’équipage mourir dans le but de développer un dispositif de camouflage illégal dans “The Pegasus”. L’amiral Nechayev a apparemment été inventé comme un barrage routier odieux pour Picard dans les dernières saisons de TNG. Star Trek VI: The Undiscovered Country tourne entièrement autour d’une conspiration criminelle impliquant les rangs supérieurs de Starfleet et de l’Empire Klingon.

Mais peut-être le plus pointé ici est l’épisode classique de TNG “The Drumhead”. Après que l’amiral Norah Satie soit envoyé pour enquêter sur une explosion dans l’Entreprise, son enquête se transforme rapidement en une chasse aux sorcières paranoïaque et McCarthy, trouvant des complots fantômes romuliens à chaque coin de rue. Picard est finalement en mesure d’exposer Satie pour ce qu’elle est, mais pas après que la carrière de Starfleet d’un homme ait été inutilement laissée en lambeaux lorsqu’il a été révélé qu’il avait un grand-père romulien. Au lendemain, Worf est dégoûté de ses propres actions, car il a aidé Satie à persécuter à tort un homme. Les mots de Picard dans cette scène font écho à travers Star Trek: “Elle ou quelqu’un comme elle sera toujours avec nous, attendant le bon climat dans lequel s’épanouir – répandant la peur au nom de la droiture. Vigilance, M. Worf. C’est la prix que nous devons payer en permanence. “

Connexes: Star Trek: Picard explique correctement l’origine de la chronologie de Kelvin

Quelque part en cours de route, Starfleet a perdu de vue cette vigilance et s’est laissé creuser par la peur et la méfiance. Certains fans peuvent prendre ombrage à l’idée que Starfleet et la Fédération tombent dans l’isolationnisme, mais la notion d’un avenir utopique n’a jamais été garantie par Star Trek ou ne nécessiterait aucun travail. De toute évidence, il y a eu de mauvais acteurs tout au long de l’histoire de Starfleet, à l’époque où Kirk se moquait des tendances bureaucratiques de ses supérieurs. Ce n’est pas un énorme bond en avant de penser qu’une catastrophe galactique, comme l’attaque de Mars, pourrait ébranler une société utopique, entraînant des réactions malencontreuses de genou qui ont conduit au licenciement d’hommes de bonne conscience comme Picard.

Mais c’est trop exagéré de penser que Kathryn Janeway permettrait une telle pourriture morale si elle était toujours en position de pouvoir à Starfleet. Janeway a peut-être été heureuse de contourner la règle occasionnelle ou même d’en casser une signifiait de sauver la vie de ceux qu’elle aimait, mais signer ce qui se résumait essentiellement au génocide passif du peuple romulien est quelque chose qu’elle ne défendrait jamais. Les fans auraient certainement été ravis de voir Kate Mulgrew en uniforme pour cette scène avec Picard – ils sont tout aussi excités de voir un Seven of Nine apparemment très différent dans les prochains épisodes – mais cela aurait trahi ce que le personnage voulait vraiment en faveur de pas cher service de ventilateur. Janeway mérite mieux que cela, et la création d’un nouveau personnage pour distribuer la nouvelle philosophie discutable de Starfleet était le bon choix pour toutes les personnes impliquées. Cela montre que les producteurs de Star Trek: Picard comprennent ces personnages et ne sont pas prêts à jeter la nostalgie contre le mur dans le but de favoriser la bonne volonté. Star Trek: Picard est assez bon et honore ce qui a précédé de manière respectueuse afin qu’il n’ait pas à utiliser de telles astuces bon marché. Parfois, la retenue est la meilleure voie à suivre, surtout quand il s’agit de réintroduire – et peut-être de redéfinir – certains des personnages des itérations précédentes de Star Trek.

Suivant: Star Trek: pourquoi Picard a quitté Starfleet expliqué