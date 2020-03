Star Trek: Picard saison 2: prévisions de date de sortie, histoire, nouveaux membres de la distribution et tout ce que nous savons

Star Trek: Picard saison 2 a été confirmée avant même que la série ne commence à être diffusée. La première saison du nouveau spectacle Trek est terminée, et quelle finale c’était. Ce fut un retour triomphal pour le plus grand capitaine de Star Trek, avec une performance puissante de Patrick Stewart et une intrigue intrigante et chargée de mystère qui a élargi l’univers de Trek de manière intéressante et choquante. Mais que nous réserve la deuxième saison?

Cela se produit définitivement, bien que les détails soient minces pour le moment, y compris la date de sortie. Mais nous savons quelques choses et pouvons deviner d’autres parties de la finale de Picard. Voici tout ce que nous avons rassemblé jusqu’à présent.

Les spoilers suivent pour la saison 1, mais voici ce que nous savons sur Star Trek: Picard saison 2.

Aucune date officielle n’a encore été fixée pour la saison 2 de Star Trek: Picard, mais le renouvellement anticipé suggère une sortie en 2021. Cependant, cela peut être affecté par la pandémie de coronavirus, qui arrête actuellement la production de toutes les émissions de CBS.

D’après la façon dont Star Trek: Discovery a été publié avec plus d’un an d’écart entre les saisons, il est probable que nous verrons Star Trek: Picard saison 2 un peu plus tard en 2021.

Star Trek: Picard saison 2 a été confirmée avant le début du spectacle

Avant même le premier épisode de Star Trek: Picard diffusé le 23 janvier, CBS All Access avait annoncé son renouvellement pour une deuxième série. Lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association, il a été officiellement révélé que Patrick Stewart reviendrait pour une autre saison. “L’énergie et l’enthousiasme autour de la première de Picard ont atteint une ampleur supérieure à ce que nous aurions pu espérer”, a déclaré CBS. “Nous sommes ravis d’annoncer des plans pour une deuxième saison.”

Quelle sera l’histoire de Star Trek: Picard saison 2?

(Crédit image: Trae Patton / CBS)

À la fin de la première saison, Picard a réussi à empêcher un groupe de synthétiques d’invoquer une race d’êtres supérieurs mécaniques qui anéantiraient toute vie organique dans la galaxie. Nous avons brièvement vu ces êtres – des machines géantes ressemblant à des mille-pattes – mais ils ont été aspirés dans un portail avant de pouvoir atteindre notre galaxie.

Il semble peu probable que la menace de ces créatures soit au centre de la saison 2, mais nous reviendrons presque certainement dans la lutte contre le général romulien haï synthé Oh, qui était à quelques instants de déclarer une guerre totale à la Fédération. Elle a reculé après une menace du capitaine Riker et d’une puissante flotte de la Fédération, mais il est probable qu’elle reviendra pour se venger de Starfleet, Picard et des synthés dont il a aidé à sauver la vie.

On sait aussi que Picard vit pour se battre un autre jour, après avoir implanté ses souvenirs dans un nouveau corps synthétique. Bien qu’Alton Soong, qui a effectué la procédure, indique clairement que son nouveau corps est identique à son ancien, y compris sa capacité à vieillir et à mourir. Mais l’anomalie cérébrale qui le hantait dans la saison 1 a maintenant disparu.

Picard a maintenant un équipage fidèle et complet, y compris Jurati, Seven of Nine, Elnor, Rios et Raffi – et un navire, La Sirena – donc il est plus que prêt à faire face aux nouvelles aventures qui lui sont lancées dans Star Trek: Picard saison 2.

(Crédit d’image: CBS) Nos récapitulations passées de Star Trek: Picard

Il pourrait aussi y avoir un Star Trek: Picard saison 3

Bien que CBS ne l’ait pas encore confirmé et ne commentera pas les rumeurs, le Hollywood Reporter affirme que des sources ont révélé que la saison 3 avait été informellement autorisée – et pourrait être filmée consécutivement à la saison 2.

Star Trek: Picard saison 2 sera plus personnelle

Selon le co-créateur Michael Chabon, la deuxième saison de Picard aura plus de temps pour étoffer ses personnages. S’adressant à Variety au sujet de la relation entre le Dr Jurati et Rios au cours de la première saison, il a déclaré: “Il s’agit de laisser émerger l’identité des gens. Je pense que nous aurons plus de temps pour cela dans la deuxième saison que nous n’en avons eu dans la première saison. Nous avons juste eu tellement de personnages et tellement d’histoires à raconter dans cette première saison, que beaucoup d’aspects plus personnels des choses – y compris encore une fois, comme les familles des gens, et tout ça – tout simplement [behind]. “

Guinan sera de retour dans Star Trek: Picard saison 2

Lors d’une apparition dans l’émission télévisée américaine The View, co-animée par Whoopi Goldberg, Patrick Stewart l’a officiellement invitée à rejoindre le casting de la saison 2 de Star Trek: Picard, reprenant son rôle de Guinan. “C’était merveilleux de vous avoir, et nous avons hâte de vous avoir à nouveau avec nous”, a déclaré Stewart. Guinan était un personnage récurrent et favori des fans de Star Trek: The Next Generation – un barman énigmatique de l’USS Enterprise qui est devenu un ami proche de Picard. On ne sait pas quel sera son rôle dans Star Trek: Picard saison 2, mais ce sera probablement important.

(Crédit d’image: CBS)

Star Trek: Picard saison 2 verra un changement de showrunner

Selon une interview dans Variety, Michael Chabon ne sera pas aussi fortement impliqué dans la saison 2 de Star Trek: Picard qu’il ne l’était dans le premier. Il porte son attention sur le développement d’une série télévisée pour Showtime basée sur son roman The Amazing Adventures of Kavalier & Clay. Mais il continuera à travailler sur Picard saison 2 en tant que producteur exécutif, et donnera des notes aux scénaristes. “Je suis toujours producteur exécutif sur Picard”, a-t-il déclaré à Variety. “J’écris deux épisodes. J’étais là-bas pendant la deuxième saison, tout au long du processus. J’étais engagé, je pense, exactement au même degré que lors de la première saison.”

Selon le Hollywood Reporter, le co-créateur de la série télévisée 12 Monkeys de 2015, Terry Matalas, rejoindra Star Trek: Picard saison 2 en tant que producteur exécutif. La source suggère également qu’il a été retiré du redémarrage de MacGyver de CBS, comme Picard est maintenant une priorité pour le studio, Matalas prendra probablement le relais en tant que showrunner de Chabon.

Star Trek: Picard est disponible pour regarder sur CBS All Access aux États-Unis, Amazon Prime Video à l’échelle internationale.