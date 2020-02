Star Trek: Picard star sur le dernier ajout à l’équipage de Picard

Spoilers pour Star Trek: Picard épisode 4 suivent.

Star Trek: Picard a lentement reconstitué son équipe au cours de ses premiers épisodes. Dans l’épisode quatre, ‘Absolute Candor’, nous avons rencontré son plus récent membre: l’Elnor brandissant une épée, un Romulien élevé sur la planète Vashti par le Qowat Milat, un groupe de religieuses guerrières. Dans un moment imprudent vers la fin de l’épisode, Elnor décapite un homme avec l’intention de sauver Picard, une issue brutale dont JL n’est pas satisfait. Néanmoins, Elnor quitte la planète avec Picard, prêt à le suivre pendant le reste de son voyage.

Nous avons parlé avec l’acteur Evan Evagora de l’histoire d’Elnor dans l’épisode quatre et de ce que nous pouvons attendre du personnage pour le reste de la saison. “Il se bat avec Picard, et il finit par décapiter un homme qu’il connaît depuis qu’il avait sept ou huit ans”, dit Evagora. “Il tue pour la toute première fois dans cet épisode, et nous le voyons traiter ce genre Nous le voyons grandir un peu, et nous le voyons enfin quitter la planète sur laquelle il est coincé depuis 10 ou 12 ans. Il peut enfin prendre les étoiles, et continuer cette incroyable aventure, et voir ça monde dont il n’a jamais entendu parler et dont il n’a jamais rêvé. Il est enfin sur le point de devenir ce qu’il est censé être. “

L’épisode établit que Picard connaît Elnor depuis qu’il était un jeune garçon, c’est donc une modification radicale de leur relation. “Ils ont un peu une relation difficile. Cela fait un certain temps qu’ils ne se sont pas vus”, dit Evagora.

“Elnor a beaucoup de questions pour Picard: pourquoi il l’a quitté, je suppose qu’il se sent très abandonné par lui. Et le truc avec Elnor, c’est qu’il est orphelin, et il considère Picard comme une figure paternelle. Que se passe-t-il quand cette personne et part de votre vie, vous savez? Il fait face à tout cela, puis cet homme rentre à nouveau dans sa vie, et nous reprenons à partir de ce moment et traitons la réaction d’Elnor et Picard à cela. “

Les Romuliens sont dans une situation difficile dans Star Trek: Picard, ayant été déplacés par la supernova vue pour la première fois dans le film JJ Abrams Star Trek de 2009. Evagora pense qu’Elnor offre une perspective des Romuliens différente de celle que nous avons l’habitude de voir dans Trek. “Il est très affecté par ce qui est arrivé à son monde natal. Avec lui, j’ai trouvé que même quand je devais retourner et faire des recherches pour le rôle, j’ai trouvé quand j’ai reçu le script et j’ai parlé aux écrivains, en particulier Michael Chabon [Picard’s showrunner], J’ai trouvé ce que je savais de la culture romulienne que j’ai dû jeter par la fenêtre. Il met en lumière et nous donne une perspective des Romuliens différente de celle que nous avons jamais vue auparavant. “

Star Trek: Picard prend soin de représenter les Romuliens avec une réelle profondeur dans ce qui est évidemment une période politiquement turbulente pour le peuple. Nous avons vu beaucoup de Laris et Zhaban cette saison, par exemple, qui vivent et sont employés par Picard dans son vignoble.

“De retour à TNG, avec Worf, à quel point les Klingons étaient manifestement ennemis, Worf entrant dans la série a montré que tous n’étaient pas mauvais, tous n’étaient pas mauvais”, dit Evagora. “Je pense qu’Elnor fait briller cette lumière sur les Romuliens.”

‘Absolute Candor’ se termine avec Elnor à bord de La Sirena, prêt à poursuivre avec Picard dans leur recherche de Soji, le jumeau de Dahj. Nous demandons à Evagora comment Elnor va interagir avec les autres membres d’équipage, compte tenu de son expérience très différente. “Il est évidemment un ajout tardif au vaisseau, et tout le monde a déjà une certaine forme de relation, et ce gamin bascule. Ce sera intéressant, la dynamique qu’il a avec tous les autres personnages, bien qu’il soit à peu près la même personne intrusive surtout quand il s’agit d’interactions sociales. C’est un peu attachant en même temps qu’ennuyeux [laughs]. “

Evagora ne sera pas dessiné sur les détails de l’évolution de son personnage dans le reste de la première saison de Picard, mais seulement que ce ne sera pas prévisible. “Tu vas devoir attendre et découvrir. Ce n’est pas ce que tu attends, cependant. Je vais probablement devoir en rester là.”

