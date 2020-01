Star Trek: Picard – Un court épisode de Trek révèle un indice sur le passé de Picard

Les détails entourant l’histoire de Star Trek: Picard sont encore assez flous. Nous savons que cela concerne le légendaire capitaine de Starfleet, Jean-Luc Picard, 15 ans après sa retraite de Starfleet. Mais nous savons très peu pourquoi Picard s’est retiré du rang d’amiral.

Avant la date de sortie de Star Trek: Picard le 23 janvier, CBS All Access a comblé les lacunes – au moins légèrement. Le service de streaming a publié un épisode de sa série de courts métrages Star Trek, Short Treks, qui fonctionne comme une configuration pour les événements de Picard. Dans «Children of Mars», nous voyons certains des événements qui ont finalement poussé Picard à quitter Starfleet et à vivre une vie plus recluse.

L’épisode suit deux filles d’une école martienne qui ont une relation tumultueuse. Leur animosité croît tout au long de l’épisode, jusqu’à ce qu’ils soient ensemble lors d’une attaque tragique sur Mars par un groupe de navires puissants. Bien qu’il ne soit pas clair que les deux personnages joueront un rôle dans Picard, nous savons quelques choses sur la situation dans laquelle ils se trouvent.

“Children of Mars” se déroule une quinzaine d’années avant le début de Picard, et c’est cette attaque sur Mars et le traumatisme qui l’entoure qui ont eu un effet si profond sur le légendaire capitaine. D’après un casting d’actualités diffusé pendant l’attaque, nous savons maintenant qu’il est exécuté par des “synthétiques voyous”. Vous pourriez également apercevoir un plan de Picard sur ces écrans – en tant qu’amiral de Starfleet pendant l’attaque, il est une figure majeure dans la réponse à l’attaque.

Nous savons donc qu’une tragédie perpétrée par ces “synthés voyous” est une grande partie de la configuration de Picard, bien qu’il ne soit toujours pas clair ce que sont les synthés ou comment ils se rapportent à la vue d’ensemble de ce qui se passe dans la série. Il convient de noter, cependant, qu’une grande partie de l’histoire de Picard est sa relation avec Data, l’androïde qui a servi dans l’entreprise dans The Next Generation et a passé sa vie à s’efforcer d’être plus humain. Les données se sont sacrifiées pour sauver Picard et l’Entreprise à la fin du dernier des films Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Nemesis, et les bandes-annonces de Star Trek: Picard suggèrent que l’événement hante toujours Picard également.

Divulgation: CBS est la société mère de GameSpot.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: 11 Star Trek: Théories Picard – Les Borgs, les données et tout ce que nous savons jusqu’à présent