Star Trek: Picard – Voici pourquoi Jean-Luc a quitté Starfleet

Lorsque nous revoyons Jean-Luc Picard pour la première fois depuis Star Trek: Nemesis dans le premier épisode de Star Trek: Picard de 2002, nous apprenons une information clé sur son personnage (à part le fait qu’il est toujours accroché à Data) : Il a abandonné son service à Starfleet. C’est un gros problème: Picard est un gars qui a passé toute sa vie à transmettre les idéaux de l’exploration de l’espace par l’humanité en tant que capitaine de l’Entreprise, qui voulait être capitaine de Starfleet depuis son enfance et qui a sacrifié la perspective d’avoir une famille pour lui. carrière. Pour Picard laisser derrière lui la vie d’un explorateur suggère que quelque chose de majeur doit être arrivé.

Dans le premier épisode de Star Trek: Picard, “Remembrance”, nous avons une idée de ce qui s’est passé pour chasser le capitaine légendaire, puis l’amiral, du service Starfleet. Nous n’avons pas encore tous les détails, mais une exposition dans “Remembrance” explique les grandes lignes de ce qui a finalement poussé Picard à quitter l’espace et à retourner dans le vignoble de sa famille en France. En termes simples: Starfleet a laissé tomber Picard.

La situation a commencé lorsque l’Empire des étoiles romuliens a appris qu’une étoile sur son territoire allait exploser dans une supernova, détruisant Romulus et tuant tout un tas de Romuliens. C’est en fait la configuration de J.J. Abrams 2009 Star Trek movie, et bien que la plupart de ce film se déroule dans une chronologie alternative, les événements qui détruisent Romulus font partie de la chronologie principale de Star Trek où Star Trek: The Next Generation, ses quatre films consécutifs et Star Trek: Picard prend place.

Avec un destin imminent qui les menaçait, les Romuliens ont demandé de l’aide à la Fédération. Le fait est que les Romuliens et la Fédération sont ennemis depuis très, très longtemps. Tout au long de The Next Generation, il y a un cessez-le-feu difficile entre les deux factions, mais les Romuliens semblent toujours être au bord de la guerre et ils espionnent constamment tout le monde autour d’eux. En fait, Star Trek: Nemesis raconte comment l’équipage de l’Enterprise empêche étroitement un chef romulien de détruire la Terre et de déclencher une guerre avec la Fédération. Donc, fondamentalement, jusqu’à la découverte de la supernova, les tensions entre les Romuliens et la Fédération sont relativement élevées.

Ainsi, lorsque les Romuliens ont demandé de l’aide, il y avait beaucoup de gens dans la Fédération qui étaient réticents à dépenser un tas de ressources et risquaient peut-être beaucoup de vies pour aider leurs ennemis. Mais les principes de la Fédération et de Starfleet sont tous liés au respect de la vie et au devoir d’aider les autres – alors Picard parvient à convaincre Starfleet de monter un sauvetage pour sauver les Romuliens, malgré leur histoire, car c’est la bonne chose à faire.

Starfleet construit une armada de sauvetage géante de navires au chantier naval d’Utopia Planitia en orbite autour de la colonie de Mars, et tout se passe plutôt bien. Puis la tragédie frappe – un groupe de “synthés” voyous, ou travailleurs robotiques, attaque Mars. La colonie est complètement détruite, tout comme l’armada de sauvetage.

En conséquence, la Fédération interdit tous les synthés, et Starfleet décide de ne pas monter le sauvetage de Romulus. Comme le dit Picard, il pense que le fait de ne pas aider les Romuliens démontre que la Fédération et Starfleet tournent le dos à ses devoirs et principes, ce qui l’a poussé à démissionner.

Nous ne savons pas grand-chose d’autre sur les détails du départ de Picard, bien que les Romuliens qui travaillent au Château Picard, Laris et Zhaban, indiquent clairement que beaucoup de Romuliens respectent Picard pour ce qu’il a fait. Malheureusement, la décision de Picard l’a retiré de Starfleet, et il est clair dans le premier épisode de la série qu’il regrette cette décision. Nous devrons attendre que les prochains épisodes se développent davantage sur la trame de fond de Picard.

