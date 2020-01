Star Trek: Picard – Voici pourquoi le film Star Trek de JJ Abrams est important

Star Trek: Picard avance dans la chronologie principale de Star Trek pour retrouver le capitaine Jean-Luc Picard des années après sa retraite de Starfleet. La série comprend également de nombreuses références à l’histoire de Trek et à des scénarios de différentes sources, notamment Star Trek: The Next Generation et Star Trek: Voyager.

Mais Star Trek: Picard ne se contente pas de s’inspirer des histoires racontées dans les séries contemporaines car il élargit la vie et la carrière du capitaine légendaire. Il s’inspire également d’une source un peu moins probable: le film Star Trek de 2009 réalisé par J.J. Abrams. Bien que ce film et ses suites, Star Trek: Into Darkness et Star Trek Beyond, se déroulent dans une chronologie alternative pour raconter de nouvelles histoires sur l’emblématique capitaine Kirk et l’équipage de son entreprise, l’histoire a encore une certaine influence sur le Star Trek principal chronologie – et sur les événements de Star Trek: Picard.

L’influence vient de la configuration de Star Trek 2009, qui a établi un grand changement dans l’univers de Star Trek: dans la trame de fond du film d’Abrams, une supernova détruit Romulus, le monde natal du Romulan Star Empire. Les fans de Star Trek savent que les Romuliens ont été l’un des plus longs ennemis de la Fédération unie des planètes. Pendant les événements de Star Trek: The Next Generation, qui a présenté pour la première fois Picard et son équipage, la Fédération et les Romuliens étaient au milieu d’un cessez-le-feu ténu, avec le territoire entre eux connu sous le nom de Zone neutre. Bien que la Fédération et les Romuliens aient parfois été en désaccord pendant la série, pour la plupart, ils se sont laissés seuls.

Cependant, les Romuliens étaient encore une menace bien après la fin de TNG. Dans Star Trek: Nemesis, le dernier des films de Star Trek à présenter l’équipage de TNG, certains chefs militaires romuliens ont planifié une attaque massive et dévastatrice contre la Fédération. Picard et l’équipage de l’Enterprise ont réussi à contourner cette attaque et à empêcher une guerre, avec l’aide de commandants romuliens qui n’étaient pas si désireux de redémarrer les hostilités.

Coupez à Star Trek 2009, qui commence son histoire dans la chronologie originale de Star Trek, connue sous le nom de chronologie Prime. Dans cette histoire, une supernova détruit le monde natal des Romuliens, et avec elle, des millions (ou des milliards) de vies romuliennes. Dans le film, Spock (à ce stade un ambassadeur) tente d’arrêter la supernova et de sauver Romulus en utilisant une substance étrange connue sous le nom de Red Matter, qui peut être utilisée pour créer des trous noirs. Le plan de Spock est d’utiliser un trou noir pour aspirer la supernova et sauver la planète – mais l’étoile explose avant de pouvoir exécuter son plan, et Romulus est détruit.

Cet événement conduit le commandant d’un navire minier romulien, Nero, à pourchasser et tenter de tuer Spock afin de se venger de lui. Au lieu de cela, cependant, les navires de Nero et de Spock sont attirés dans le trou noir créé par Spock, ce qui les catapulte dans le temps. La présence de Nero dans le passé modifie certains événements formatifs dans la vie du capitaine Kirk, modifiant fondamentalement l’histoire – et créant une nouvelle chronologie alternative pour ces films, connue sous le nom de chronologie Kelvin.

Mais la destruction de Romulus est un événement qui s’est toujours produit dans la chronologie Prime, avant que le voyage dans le temps ne devienne une chose (dans ce contexte), et Star Trek: Picard reprend après cet événement. Dans l’épisode de la première de la série CBS All Access, nous apprenons que ce n’est pas seulement Spock qui a essayé de prévenir le désastre sur Romulus. En réponse au destin imminent de la planète, les Romuliens ont demandé à la Fédération de l’aider à sauver ses citoyens. Certains membres de la Fédération étaient réticents, mais Jean-Luc Picard a réussi à convaincre Starfleet de monter un effort de sauvetage massif et de créer une armada de navires pour le faire. C’était 14 ans avant les événements du premier épisode de Picard.

Malheureusement, une tragédie a frappé avant le début des efforts de sauvetage. Un groupe de synthétiques voyous – essentiellement des androïdes non sensibles – a attaqué Mars et le chantier naval Utopia Planitia de la Fédération, où l’armada de sauvetage a été complètement détruite. Après cela, la Fédération a refusé d’aider les Romuliens malgré l’instance de Picard, et la planète a été anéantie, tout comme dans le film d’Abrams.

Bien que Star Trek: Picard ne mentionne pas la connexion Spock, la destruction de Romulus se profile dans la nouvelle série. Il est clair dans le premier épisode que la relation de la Fédération avec les Romuliens survivants va être une partie importante de la série – mais nous devrons attendre et voir comment cette relation se développera.

