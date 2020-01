Star Trek: Pourquoi les synthétiques ont détruit Mars et sont interdits en Picard

Comme Star Trek: Picard commence, les formes de vie synthétiques ont été interdites dans Starfleet et la Fédération – mais pourquoi? La réponse est sombre et compliquée. Star Trek, et en particulier Star Trek: The Next Generation, a souvent été préoccupé par la nature de la vie et s’est demandé si les androïdes et les robots – comme le bien-aimé Lieutenant Commander Data – étaient vraiment vivants. Le voyage de Data pour découvrir son humanité était au cœur et à l’âme de The Next Generation.

Mais au cours des deux décennies écoulées depuis la dernière fois que Picard et l’équipe TNG ont été vus dans Star Trek: Nemesis, la politique de la vie artificielle a radicalement changé. Des androïdes quelque peu primitifs – appelés Synthetics – ont été commandés par Starfleet, utilisés principalement comme ouvriers dans des territoires dangereux, comme les chantiers navals d’Utopia Planitia en orbite autour de Mars, où une flotte de sauvetage était en cours de construction pour sauver les Romuliens d’une supernova qui menaçait d’effacer leur empire. .

Cependant, les Synthetics se sont inexplicablement tournés vers leurs maîtres de la Fédération, réquisitionnant la flotte de sauvetage et orchestrant une attaque sur Mars qui a fait des milliers de morts et la Fédération ébranlée. À la suite de l’attaque, Starfleet a annulé leurs plans de sauvetage des Romuliens, laissant des millions de personnes incarcérées à mort. Ils ont également interdit toute vie artificielle dans toute la Fédération, une déchéance morale majeure qui a finalement conduit à la séparation de l’amiral Picard de l’organisation à laquelle il avait consacré sa vie. Cette révélation majeure dans la tradition de Star Trek a été expliquée dans la première de la série Star Trek: Picard.

Picard était depuis longtemps un partisan de l’octroi de tous les droits sur les formes de vie artificielles, une idéologie qui a vu ses débuts dans l’épisode classique de TNG “The Measure Of A Man”. Dans cet épisode, le commandant Bruce Maddox a tenté de revendiquer Data comme propriété de Starfleet afin de pouvoir le démonter et l’utiliser comme modèle pour toute une race d’êtres cybernétiques. Data refusa l’expérience, et après un procès au cours duquel il fut défendu par Picard, il fut considéré comme un être vivant ayant le droit de choisir son propre destin.

Dix-huit ans après sa mort, sauvant son capitaine dans Star Trek: Nemesis, Picard est toujours hanté par la mort de Data et, d’une certaine manière, est en deuil pour lui depuis. Avec la révélation que Dahj – sans parler de sa sœur jumelle – est la progéniture de Data, apparemment conçue par Maddox, Picard a une fois de plus une mission: sauver l’androïde survivant d’un groupe de Romuliens ténébreux, découvrir pourquoi les Synthetics ont attaqué Mars et restaurer L’héritage des données. C’est une tâche difficile, et il devra le faire sans la plupart de son ancien équipage, mais si quelqu’un est à la hauteur du défi de sauver l’âme de Starfleet, c’est Jean-Luc Picard.

