Star Trek: Récapitulatif de l’épisode 3 de Picard: il nous reste plus de questions que de réponses

À propos de cet épisode

– Épisode 3 (sur 10), «La fin est le début»

– Écrit par Michael Chabon & James Duff

– Réalisé par Hanelle M. Culpepper

★★★

Les spoilers suivent.

Au siège de Starfleet à San Francisco, Picard parle à Raffi, la femme qu’il a rencontrée dans le désert à la fin de l’épisode précédent. Ceci est un flashback, et ils sont tous les deux toujours membres de Starfleet. L’explication officielle pour les synthés devenant voyous sur Mars était une erreur fatale dans leur système d’exploitation, mais Raffi pense que c’est des conneries. Elle soupçonne le Tal Shiar. De retour à nos jours, chez elle par les célèbres Vasquez Rocks, Picard lui demande de l’aider à retrouver Bruce Maddox. Elle est en colère, lui reprochant d’avoir perdu son emploi chez Starfleet. Mais elle connaît un bon pilote, Rios.

Sur le site de régénération romulien, un cube Borg abandonné, le directeur exécutif du projet, Hugh, loue Soji pour son travail. Ils rencontrent une femme romulienne, Ramdha, qui se remet de l’assimilation des Borgs. Soji est confuse qu’elle sache tout à coup tout sur la femme; qu’elle était sur le dernier navire à être assimilé par le cube. Et elle est encore plus confuse lorsque la patiente dit qu’elle connaît Soji, qu’elle se souvient d’elle “de demain”. Elle appelle Soji “Seb-Cheneb, le destructeur” et demande avec colère quelle sœur elle est.

À l’Institut Daystrom, Jurati est approché par le commodore Starfleet Oh – qui s’est révélé être un agent infiltré de Zhat Vash la semaine dernière. Elle veut parler à Jurati de ses récentes visites avec Picard. Dans un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre, Picard rencontre son nouveau pilote espiègle, Rios. Il a déjà été XO à bord d’un navire de la Fédération, l’Ibn Majid, mais pour des raisons encore inconnues, Starfleet a effacé tous les enregistrements de celui-ci. Plus tard, l’hologramme de navigation d’urgence de Rios, qui lui ressemble, raconte les nombreuses réalisations de Picard. “Arbitre de succession pour l’Empire Klingon. Contact principal avec le Continuum Q. Sauveur de la Terre contre l’invasion Borg.” Eh bien, au moins quelqu’un se souvient.

Tout comme Picard fait ses adieux au vignoble, prêt à partir dans l’espace pour retrouver Bruce Maddox, d’autres assassins de Zhat Vash vêtus de noir apparaissent. Mais, heureusement, Laris et Zhaban sont là – d’anciens membres du Tal Shiar, la police secrète romulienne – et ils combattent les tueurs avec une relative facilité. L’un survit et ils l’attachent à une chaise et l’interrogent. Il refuse de parler, mais quand Picard demande pourquoi ils ont tué “la fille”, Dahj, l’assassin dit qu’elle n’est pas une fille. Elle n’est pas ce qu’il pense qu’elle est, dit-il. Elle est la fin de tout, le Destructeur. Avant de pouvoir poser d’autres questions, l’assassin se tue horriblement.

(Crédit d’image: CBS / Amazon Prime Video)

De retour au cube, Narek dit à Soji qu’il tombe amoureux d’elle. Mais nous savons depuis la semaine dernière qu’il la joue, travaillant secrètement avec le Zhat Vash. Il rencontre Narissa Rizzo, qui dit que Soji est une “machine extraordinaire”. Narek dit qu’elle ne sait pas encore ce qu’elle est et qu’il vaut peut-être mieux lui cacher cette information pour l’instant. Peut-être qu’il tombe vraiment amoureux d’elle? De retour sur le navire de Rios, le La Sirena, Jurati rejoint Picard, disant qu’elle sera un atout pour la mission. Nous voyons également que Raffi est monté à bord et a localisé Maddox dans un endroit appelé Freecloud. Alors que Picard donne son premier ordre d’engagement de la série, le vaisseau se déforme de la Terre, dans les étoiles.

Verdict: Après deux premiers épisodes rapides, les choses ont ralenti. Nous en apprenons un peu plus sur le projet de remise en état des Romuliens, mais l’introduction de la patiente mystère et sa connaissance de Soji soulèvent beaucoup plus de questions. Picard obtient enfin un navire, mais nous ne l’avons pas encore vu à sa place, dans l’espace. C’est un bon épisode, mais cela ressemble à une préparation à quelque chose de plus excitant la semaine prochaine.

Hugh, dont le visage a des traces d’assimilation de Borg, est déjà apparu dans Star Trek. Dans l’épisode TNG “ I Borg ”, l’Enterprise le sauve d’un vaisseau spatial écrasé, et il finit par diriger un groupe de Borg renégats qui ont été libérés de l’influence du Collectif.Rios semble aimer traîner avec des hologrammes, y compris son EMH du navire, ou hologramme médical d’urgence. Le plus célèbre d’entre eux est sans aucun doute Le Docteur de Star Trek: Voyager, qui a été contraint de faire un pas et de devenir le médecin-chef du navire perdu.

Star Trek: Picard est disponible pour regarder sur CBS All Access tous les jeudis aux États-Unis et tous les vendredis sur Amazon Prime Video à l’international.