Star Trek: Récapitulatif de l’épisode 8 de Picard: la vérité derrière l’attaque de Mars est révélée

À propos de cet épisode

– Épisode 8 (sur 10), ‘Broken Pieces’

– Écrit par Michael Chabon

– Réalisé par Maja Vrvilo

★★★★

Les spoilers suivent.

Sur Aia, une planète aux huit soleils, un groupe de Zhat Vash encagoulés – dont Oh, Rizzo et Ramdha – participent à un rituel. Ils touchent un artefact, l’Admonition, qui leur donne des visions apocalyptiques. Ils disent que c’est un avertissement d’une longue race éteinte sur les dangers du développement de la vie synthétique. Les visions conduisent une partie du groupe au suicide. Sur le Borg Cube, Rizzo parle à un Ramdha comateux, qui a apparemment été rendu fou par le rituel. Nous apprenons également qu’elle a emmené Rizzo et son frère Narek à la mort de leurs parents. Ailleurs sur le Cube, Elnor est submergé par les Romuliens, mais Seven of Nine apparaît et les tue avant qu’ils ne puissent terminer le travail.

L’équipage du La Sirena apprend que Jurati a été implanté avec un tracker et a injecté un composé d’hydrogène pour le neutraliser. L’EMH du navire les informe également qu’elle a tué Maddox en désactivant son support de vie. Picard demande de l’aide à l’amiral Clancy, et elle accepte d’envoyer un escadron dans une base stellaire proche, Deep Space 12. Sur le Cube, Raffi a remarqué un symbole dessiné par les Romuliens. L’hologramme de navigation d’urgence du navire pense qu’il pourrait s’agir d’un système d’étoiles octonaires; un système planétaire avec huit étoiles composantes. Raffi se demande s’il s’agit du Conclave des Huit, un terme qu’elle a entendu en essayant de découvrir qui a attaqué Mars. Sur le cube Borg, Seven of Nine active ses systèmes de régénération et nous voyons des essaims d’insectes mécaniques réparer les sections brisées du navire détruit.

Soji et Picard parlent de Data au cours du dîner. Picard dit qu’il était courageux, curieux, doux et sans nuage de parti pris ou d’habitude, avec la sagesse d’un enfant. Il fit rire l’équipage de l’Enterprise, sauf quand il essayait de les faire rire. Soji semble rassurée par cela, réalisant qu’être synthétique ne signifie pas qu’elle ne vaut rien. Raffi apprend de l’hologramme d’ingénierie de La Sirena que les chances qu’un système octonaire se forme naturellement sont essentiellement nulles, ce qui implique que si cet endroit existait, il aurait été créé pour attirer l’attention sur lui-même. Dans ses quartiers, Rios regarde à travers une boîte de souvenirs comprenant son vieil uniforme de Starfleet, une photo d’un homme plus âgé et un dessin de lui-même et de quelqu’un qui ressemble beaucoup à Soji.

Sur le Cube, Seven of Nine dit à Elnor qu’elle pourrait être en mesure de prendre le contrôle des drones en stase et de créer un micro-collectif, en les retournant contre les Romuliens. Sur la Sirena, Raffi rassemble les hologrammes et leur demande pourquoi Rios s’est enfermé dans ses quartiers. Ils révèlent que quelque chose s’est passé sur son ancien navire de la Fédération, l’USS Ibn Majid, mais qu’il a été marqué comme classé. À l’infirmerie, Jurati se réveille et avoue avoir tué Maddox et travaillé pour Oh. Elle essaie de parler à Picard des visions qu’Oh lui a montrées, mais dit qu’un blocage psychique a été placé sur elle. Elle parle à Picard de Seb-Cheneb, le Destructeur, et dit que l’enfer arrive.

Rios s’ouvre à Raffi sur ce qui le dérange. Lorsqu’il servait sur l’Ibn Majid, son navire a rencontré deux êtres dans un navire: l’un appelé Beautiful Flower et l’autre appelé Jana, qui ressemblait exactement à Soji. Mais au premier contact, le capitaine – l’homme le plus âgé sur la photo de Rios – a reçu l’ordre de Starfleet de les tuer. C’étaient des synthés, et la personne qui a donné l’ordre était Oh. Sur le Cube, Seven of Nine réveille les drones Borg endormis, mais Rizzo répond en ouvrant un sas et en les soufflant dans l’espace. Sur le La Sirena, Raffi, après avoir compris ce que sont les Zhat Vash et ce qu’ils croient, et comment Oh a infiltré Starfleet, raconte l’équipage. Elle confirme que les Romuliens étaient derrière l’attaque sur Mars, qui a été organisée pour justifier une interdiction de la vie synthétique à l’échelle de la galaxie.

Une flotte romulienne se rassemble près du Cube, rayonnant Rizzo et se déformant vers le monde natal de Soji, dont ils ont appris l’emplacement grâce à son rêve. Picard rassure Rios que son capitaine était un homme bon et a été trahi par Starfleet. Soji, dont les souvenirs remontent, utilise le réseau de conduits transwarp du Borg pour se rendre sur la même planète vers laquelle les Romuliens se précipitent. Elle se demande si les Zhat Vash ont raison, et elle est le Destructeur. Picard dit que cela s’est produit il y a 200 000 siècles. Le passé est écrit. Mais ils ont les outils pour changer les choses: la positivité et la curiosité. Le La Sirena entre dans le conduit de distorsion, le navire de Narek le suivant de près.

Verdict: C’est peut-être l’épisode de Picard le plus révélateur à ce jour, présentant les motivations et l’histoire du Zhat Vash, et ce que sera leur prochain mouvement, en détail. C’est aussi celui qui ne donne pas grand-chose à Picard, se concentrant principalement sur Raffi, Rios et son équipe d’hologrammes. Mais Patrick Stewart vole l’épisode quand il se souvient avec émotion de sa relation avec Data, qui est un moment extrêmement satisfaisant pour les fans de Next Generation.

• Picard apprend que Soji a été implanté avec un traqueur de viridium. Une version de cet appareil est apparue pour la première fois dans le film 1991 Star Trek IV: The Undiscovered Country. L’un d’eux a été utilisé par Spock pour sauver Kirk et McCoy d’une colonie pénale sur le planétoïde Rura Penthe.

• Rios a un livre dans ses quartiers intitulé Surak et l’existentialisme. Surak était un philosophe vulcain légendaire, qui est mentionné dans trop d’épisodes de Star Trek pour être pris en compte. Dans l’épisode Enterprise Awakening (S4E8), Surak apparaît à Jonathan Archer dans une vision, jouée par Bruce Gray.

• Picard et Rios parlent brièvement d’un capitaine de la Fédération, Marta Batanides, avec qui Picard dit qu’il est allé à la Starfleet Academy avec. Ce personnage joue un rôle majeur dans l’épisode TNG Tapestry (S6E15), dans lequel le Q espiègle donne à Picard une chance de revivre sa jeunesse et de changer son passé.

Star Trek: Picard est disponible pour regarder sur CBS All Access tous les jeudis aux États-Unis et tous les vendredis sur Amazon Prime Video à l’international.