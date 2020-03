Star Trek: Récapitulatif de l’épisode 9 de Picard: la première partie du final de la saison a une révélation majeure

À propos de cet épisode

– Épisode 9 (sur 10), ‘Et in Arcadia Ego, Part 1’

– Écrit par Michael Chabon & Ayelet Waldman

– Réalisé par Akiva Goldsman

★★★ ½

Les spoilers suivent.

Après un trajet cahoteux, la La Sirena émerge du conduit de trans-guerre Borg et arrive au monde natal de Soji, Coppelius. Picard note qu’en utilisant le conduit, le navire a parcouru 25 années-lumière en seulement 15 minutes. Narek apparaît, ouvrant le feu, mais Seven of Nine et son nouveau Borg Cube, l’Artefact, interviennent. Puis, soudain, des fleurs géantes ressemblant à des orchidées se lèvent de la planète et s’emparent de La Sirena, du Cube et de la tête de serpent de Narek, les traînant jusqu’à la surface de Coppelius.

Tout le monde survit, mais le La Sirena est hors service. Avant de partir à pied pour trouver une colonie proche, Picard parle à l’équipage de l’état cérébral terminal dont il a entendu parler dans l’épisode 2. Il dit qu’il n’y a pas de traitement efficace, mais il ne veut pas être traité comme un mourant. Ils quittent le navire et se retrouvent dans un désert, puis entrent plus tard dans l’épave de l’artefact écrasé. Elnor et Seven of Nine sont vivants, et tous deux disent au revoir à Picard. Il dit qu’Elnor doit rester là-bas et protéger l’ex-Borg. Raffi accède à un ordinateur Borg et est troublé par la découverte qu’une flotte de 218 Romulan Warbirds est en route vers Coppelius.

Nos récapitulations passées de Star Trek: Picard

Picard et les autres arrivent enfin à la colonie où Soji a été créé. L’endroit est presque entièrement peuplé de paires de synthés organiques assortis. Certains d’entre eux – probablement des modèles plus anciens que Dahj et Soji – sont plus proches de Data en apparence, avec une lueur dorée sur leur peau et des yeux jaunes. Un homme se présente comme le Dr Altan Inigo Soong, le fils de Noonian Soong, le cybernéticien qui a construit Data. Une femme appelée Sutra qui ressemble remarquablement à Soji, mais avec les yeux de Data, a appris à effectuer un Vulcan Mind-Meld et l’utilise sur Jurati pour voir l’avertissement que le commodore Oh l’a forcée à regarder au début de l’épisode 7.

Il semble que l’Admonition, sur laquelle le Zhat Vash a fondé toute sa philosophie anti-synthé, n’a jamais été destinée à la vie organique. Sutra, un synthé, voit la vision beaucoup plus clairement. Il s’est révélé être un message laissé par une mystérieuse race d’êtres synthétiques supérieurs, comme un avertissement pour d’autres synthés. Ils disent que les organiques finiront par allumer leurs créations, les voyant comme une menace, et si cela se produit, ces êtres peuvent être appelés à intervenir. “Votre évolution sera leur extinction.” Plus tard, Sutra essaie de convaincre Soji que l’invocation de ces êtres puissants est le seul moyen de se sauver, même si cela signifie anéantir toute vie organique dans la galaxie.

(Crédit d’image: CBS)

Narek est capturé par les synthés, mais est secrètement libéré par Sutra, et il en tue un dans l’évasion. La dernière fois que nous le voyons, il court vers l’Artefact. Lors d’un enterrement pour le synthé assassiné, Sutra révèle son plan pour invoquer ces êtres supérieurs. Picard est horrifié et la supplie de reconsidérer. Il dit qu’il peut les garder en sécurité, conclure un accord avec la Fédération, mais Soong en rit. Soong dit qu’ils n’ont pas écouté Picard depuis l’attaque de Mars. Picard est emprisonné par les synthés alors que l’énorme flotte romulienne, dirigée par le commodore Oh, s’approche de Coppelius.

Verdict: Cet épisode donne le ton pour la finale de la saison, se sentant comme le calme avant une tempête inévitable. La vérité sur l’Admonition est un grand moment, même si une race synthétique avancée essuyant toute la vie organique de la galaxie n’est guère un concept de science-fiction original. Le point culminant de cet épisode est Sutra, le sosie de Soji aux yeux de données qui a une vraie séquence de mal en elle. Et c’est génial de revoir Brent Spiner jouer un autre membre du clan Soong. C’est un épisode solide, mais j’espère vraiment qu’ils tiendront l’atterrissage.

• Sur le Borg Cube écrasé, un ancien drone semble reconnaître Picard et l’appelle Locutus. Dans l’épisode classique de la prochaine génération, Le meilleur des deux mondes (S3E26), Picard est capturé et assimilé par les Borgs et porte ce nom, qui est le latin pour «celui qui parle».

• Altan Inigo Soong est le fils de Noonian Soong, le brillant cybernéticien de la Fédération qui a créé Data à son image. Noonian Soong (joué par Brent Spiner) est apparu à plusieurs reprises dans Star Trek, notamment l’épisode TNG Brothers (S4E03), où Data rencontre son créateur.

• Altan Soong raconte à Picard la fascination de Sutra pour la culture vulcaine et note qu’elle peut jouer du ka’athyra. Dans la série originale Star Trek des années 1960, Spock jouait souvent sur cet instrument semblable au luth, conçu par le légendaire fabricant d’accessoires Wah Ming Chang.

Star Trek: Picard est disponible pour regarder sur CBS All Access tous les jeudis aux États-Unis et tous les vendredis sur Amazon Prime Video à l’international.