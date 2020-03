Star Trek Theory: la supernova romulienne a été créée par les vrais méchants de Picard

La supernova romulienne était-elle vraiment un accident – ou a-t-elle été conçue par Star Trek: Picardsont de vrais méchants? La première saison de Star Trek: Picard se déroule dans l’ombre de deux tragédies. La première était la supernova romulienne, qui – selon J.J. Le film Star Trek d’Abrams – a détruit la planète Romulus et menacé de faire des ravages à l’échelle galactique. Le second était une attaque terroriste horrible par des synthétiques, qui a obligé la Fédération à interdire la vie synthétique et à se retirer d’aider les Romuliens.

Picard a progressivement appris la vérité de l’attaque de Mars. Il sait maintenant que le soulèvement synthétique a été provoqué par un groupe de Romuliens connus sous le nom de Zhat Vash, qui depuis des millénaires s’efforcent d’empêcher la vie synthétique de se développer. Ils ont réussi à infiltrer Starfleet, et ils ont utilisé la tragédie pour inciter à l’interdiction – même si cela a mis fin à l’effort de réfugiés de Starfleet, et a ainsi conduit à des milliards de morts romuliens.

Le dernier épisode de Star Trek: Picard, “Broken Pieces”, a finalement révélé la vérité derrière la quête obsessionnelle de Zhat Vash. En outre, cela soulevait une possibilité inquiétante; les Romuliens et une force inconnue se sont livrés à une sorte de “guerre de l’ombre” pendant toutes ces années, et la destruction de Romulus elle-même faisait partie de la phase finale de l’ennemi mystérieux.

Selon le dernier épisode de Star Trek: Picard, l’histoire commence il y a des centaines de milliers d’années, dans un monde inconnu. Une ancienne race, oubliée depuis longtemps, a développé une vie synthétique, mais a appris qu’en agissant ainsi, elle avait attiré l’attention d’une puissance cosmique. “Apparemment, ces gens croyaient qu’il y avait un seuil d’évolution synthétique”, a expliqué Picard à son équipe. “Une ligne de démarcation.” Le franchissement de cette ligne a été comparé à la découverte d’un entraînement de distorsion sur Terre, qui a indiqué aux Vulcains que l’humanité était suffisamment avancée pour le premier contact. Dans ce cas, cependant, cette puissante force cosmique a simplement anéanti les matières organiques.

Les victimes de cette agression ont utilisé leur technologie pour déplacer huit soleils sur une orbite stable les uns autour des autres, et au centre de l’amas, ils ont placé un seul monde. Des millénaires plus tard, les explorateurs romuliens ont découvert ce phénomène et ont été naturellement fascinés par celui-ci. Sur le monde, ils ont découvert ce qu’ils appellent l ‘”Admonition” – un avertissement psychique parlant des ravages qui se produiront si la vie synthétique est autorisée à se développer. Essentiellement, cela a dit aux Romuliens: ne faites pas ce que nous avons fait. Ainsi, les explorateurs romuliens ont formé le Zhat Vash, jurant de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour tenir à distance les agresseurs inconnus.

Les Zhat Vash ont clairement réussi leur mission; ils ont même réussi à inciter la Fédération à abandonner la recherche synthétique. Ce qu’ils ne savaient pas, cependant, c’est que le scientifique Bruce Maddox s’était caché dans un monde lointain, où il a poursuivi ses recherches sur la vie synthétique. Les Zhat Vash ont de bonnes raisons de croire qu’il a construit toute une société de synthétiques – et, si cela est découvert par les agresseurs inconnus, ils sortiront de nouveau de l’ombre.

À ce stade, les motivations des agresseurs sont inconnues. Il est possible qu’ils recherchent la même chose que le Zhat Vash; ils sont une force organique qui vise à freiner le développement de la vie synthétique. Le Zhat Vash a ravagé Mars afin d’atteindre son objectif, mais ces agresseurs agissent à une bien plus grande échelle, effaçant toute civilisation qui franchit le seuil synthétique. Bien que cela soit possible, en termes narratifs, il est peu probable; cela signifierait qu’il y avait trop de similitudes thématiques entre le Zhat Vash et les agresseurs, la principale différence étant simplement celle de l’échelle. Ce serait répétitif et donc insatisfaisant.

Il existe cependant une possibilité alternative. Il se pourrait que ces agresseurs soient en fait des êtres synthétiques eux-mêmes, et qu’ils croient que la vie organique n’a de valeur que comme une sorte d’incubateur pour plus de synthétiques. Ils sont peut-être comme les Borgs; lorsqu’ils découvrent une nouvelle forme de vie synthétique, ils assimilent son réseau positronique dans le leur, puis détruisent les matières organiques car elles sont désormais jugées superflues. Cela expliquerait parfaitement pourquoi les Romuliens croient que les synthétiques eux-mêmes sont les destructeurs; car, corrompus par les agresseurs, c’est ce qu’ils deviendront. Cette théorie semble beaucoup plus probable, car elle est thématiquement et narrativement distincte du Zhat Vash, et donc plus convaincante.

Si la seconde théorie est correcte, elle soulève une autre question: la destruction de Romulus était-elle vraiment un accident? Il y a toujours eu quelque chose d’assez étrange dans la supernova romulienne, qui semble avoir été anormalement destructrice. Le roman Una McCormack Last, Best Hope – une préquelle officielle de Star Trek: Picard – présente plusieurs scènes dans lesquelles les astrophysiciens de Starfleet et de Romulans ont spéculé que c’était le cas. “Ce qui se passe dans l’étoile romulienne”, a déclaré ouvertement un scientifique éminent nommé Safadi, “je n’ai aucune explication à cela. Correction: je n’ai pas d’explication naturelle à cela.” Elle a émis l’hypothèse que la supernova n’était pas, selon ses mots, «naturelle».

Les Zhat Vash n’étaient clairement pas responsables de la destruction de Romulus; mais étaient les agresseurs? Ils auraient pu connaître l’existence du Zhat Vash, et de leur point de vue, cette cabale romulienne secrète était un problème; après tout, ils empêchaient la création d’une vie plus synthétique. Si les agresseurs ne considèrent en effet les matières organiques que comme un incubateur, ils penseraient que le Zhat Vash a rendu Romulus superflu et apte à la destruction. De plus, la supernova aurait pu être conçue pour se produire à une telle échelle qu’elle a également détruit l’Admonition. Remarquez que les seuls flashbacks montrant l’admonition ont eu lieu il y a quatorze ans, avant la supernova, suggérant peut-être que le système d’étoiles à huit soleils a été détruit.

Cela transforme la destruction de Romulus en mouvement le plus audacieux dans une sorte de guerre des ombres entre le Zhat Vash et les agresseurs. Réalisant peut-être la vérité derrière la supernova, le Zhat Vash a intensifié sa tentative d’empêcher la Fédération de créer des synthétiques. Ils auraient réalisé qu’ils étaient dans la phase finale maintenant – en particulier avec le travail synthétique développé dans les chantiers navals martiens. Ainsi, ils ont choisi de détruire Mars, et de condamner d’innombrables milliards, croyant que c’était mieux que l’alternative; la venue des agresseurs, dont ils pensaient sans doute qu’ils allaient complètement éteindre leur race. Mais ils n’ont pas pris en compte Bruce Maddox – et il a peut-être franchi le seuil de synthèse au fil des ans depuis, à leur insu.

