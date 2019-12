Star Wars 9: Allegiant General Pryde Backstory & Previous Wars Explained

Star Wars: The Rise of Skywalker a présenté Richard E. Grant comme général allégué Pryde – mais qui est ce mystérieux nouveau leader du Premier Ordre? Le Premier Ordre a toujours été une organisation secrète, avec des informations strictement compartimentées entre différentes divisions. Même les officiers supérieurs n'étaient pas au courant de l'ampleur réelle de ses forces.

Le style de leadership de Kylo Ren, cependant, est très différent de celui du chef suprême Snoke. Il a abandonné le secret traditionnel, établissant plutôt une chaîne de commandement claire avec le Conseil suprême à leur tête. Le Conseil suprême agit en tant que conseillers les plus proches de Kylo Ren, et il comprend les dirigeants les plus expérimentés et les plus appréciés du Premier Ordre ainsi que leurs plus proches collaborateurs. L'un de leurs membres clés est le général allégué Pryde, un vétéran impérial suspect qui détient un grade et un poste uniques.

Selon le dictionnaire visuel Star Wars: The Rise of Skywalker, Enric Pryde est né sur la planète Alsakan peu avant la guerre des clones. Il a accueilli la main forte de l'Empire et a été formé à l'Académie impériale sur son monde natal. Fasciste dans l'âme, Pryde était farouchement fidèle à l'Empire, et il a combattu après la mort de l'empereur dans Retour du Jedi. Il faisait partie d'un petit nombre de loyalistes impériaux qui se sont échappés de Jakku pour se rendre dans les régions inconnues, où ils ont fondé le Premier Ordre. Pryde en savait plus sur les machinations de Palpatine que beaucoup de ses compatriotes impériaux, et il a utilisé cette connaissance pour cimenter son propre pouvoir.

Pryde semble avoir été l'un des plus proches soutiens du chef suprême Snoke, et il a travaillé avec Armitage Hux pour établir le programme Stormtrooper du Premier Ordre. Snoke lui a octroyé ce qui semble être un grade unique dans le Premier Ordre, le «Général Allégeant», qui semble être à peu près analogue à un Grand Marshall en ce qu'il commandait des forces militaires terrestres et spatiales. Snoke a tenu le général Pryde allégé en réserve lors de son premier Blitzkrieg à travers la galaxie dans Star Wars: The Force Awakens et Star Wars: The Last Jedi.

Pryde a toujours eu un certain respect pour la Force, ayant déjà vu Dark Vador en action. En tant que tel, bien qu'il ne partage pas les idéaux des Sith et ne puisse pas être considéré comme l'un de leurs cultistes, il croit qu'ils ont leur place dans le Premier Ordre. Selon le Dictionnaire visuel, Kylo Ren n'a jamais révélé que c'est lui qui a tué Snoke, mais Pryde semble assez intelligent pour en avoir soupçonné autant. Quand il apprend que Palpatine est de retour, il n'est franchement pas surprenant que le général allégé Pryde décide que sa loyauté incombe à l'empereur.

