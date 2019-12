Star Wars 9 confirme que Leia est devenue un Jedi (et pourquoi elle a quitté)

AVERTISSEMENT: Spoilers majeurs à venir pour Star Wars: The Rise of Skywalker.

Une scène de flashback dans Star Wars: The Rise of Skywalker confirme que Leia Organa s'est entraînée dans la Force et est devenue Jedi. Alors que les plans de George Lucas pour la trilogie originale évoluaient, il a été décidé que Leia était la sœur de Luke Skywalker et la fille de Dark Vador. Comme son frère et son père, L'empire contre-attaque et Le retour des Jedi a révélé qu'elle était sensible à la Force dans une certaine mesure. Dans ces deux films, Leia est montrée capable de sentir où se trouve Luke, avant même qu'elle apprenne le lien qu'ils ont.

Lorsque Carrie Fisher a repris le rôle de la nouvelle trilogie de la suite Disney, les films ont continué à explorer la connexion de Leia à la Force. Après tout, elle était l'autre espoir auquel Yoda faisait référence dans L'empire contre-attaque qui pourrait sauver la galaxie. Leia s'est concentrée sur la politique au lieu de devenir un Jedi, mais ses capacités de Force étaient toujours exposées. Elle a senti la mort de Han Solo dans Star Wars: The Force Awakens et le décès de Luc Star Wars: The Last Jedi. Mais, sa plus grande démonstration de capacité est venue après qu'elle était proche de la mort et qu'elle flottait dans l'espace, alors que Leia a utilisé la Force pour retourner au navire dont elle avait été dynamitée. Si les téléspectateurs avaient encore des questions sur la capacité de Leia, The Last Jedi a clairement indiqué qu'elle était forte dans la Force. La seule question qui restait était de savoir comment elle était forte et quand (ou si) elle avait reçu une formation.

À l'origine, Leia allait jouer un rôle beaucoup plus important Star Wars: The Rise of Skywalker que celle qu'elle a maintenant. Après le décès de Carrie Fisher, Star Wars: The Rise of Skywalker réalisateur J.J. Abrams s'est retrouvé avec des scènes coupées de films précédents pour ramener Leia et conclure son histoire. Il n'y avait cependant que huit minutes de séquences utilisables, ce qui signifiait que le rôle de Leia devait être réduit dans une certaine mesure. Alors que Lucasfilm et Abrams ont clairement déclaré qu'ils n'allaient pas recréer numériquement Fisher pour ramener Leia dans le film, ils ont utilisé une version vieillie d'elle. C'est dans cette scène que La montée de Skywalker révèle que Leia est devenue un Jedi.

Dans La montée de Skywalker, Il est révélé que Luke a entraîné Leia dans la Force. Cette séquence de flashback n'est pas la première séance d'entraînement entre Leia et Luke, mais plutôt la dernière nuit de son entraînement selon Luke. La scène se déroule après Le retour des Jedi, mais le réglage exact de la scène n'est pas clair. Il montre deux individus portant des casques aveuglants qui cachent leur visage et se battant à travers la forêt avec des sabres laser. Luke se bat avec son sabre laser vert et Leia brandit son propre sabre laser bleu. Le combat ne montre pas Leia utilisant de nouveaux pouvoirs de Force, mais cela démontre sa capacité au combat alors qu'elle surpasse Luke dans leur combat. De toute évidence, Luke a bien enseigné à Leia et elle était en bonne voie d'être un vrai Jedi.

Leia étant entraîné dans la Force par Luke est quelque chose qui Guerres des étoiles les fans ont déjà vu dans les livres et bandes dessinées désormais non canon de Legends, mais c'est aussi quelque chose que Mark Hamill a déclaré que George Lucas allait figurer dans sa trilogie de suite. Nous ne savons pas exactement ce que Lucas a prévu, mais cela aurait pu être une idée dont il a discuté avec Abrams lors de leur rencontre. La confirmation de l'entraînement de Leia's Force n'était pas seulement Star Wars: The Rise of Skywalker en utilisant cette idée, mais cela a également permis à Leia d'être enseignante également. Après la mort de Luke, c'est Leia qui forme Rey à La montée de Skywalker. Ils ont mis en place un cours de formation sur la planète de base de la Résistance et Rey fait même référence à Leia comme Maître. Rey ne suit pas seulement les conseils de Leia à cause de sa lignée, mais plutôt parce qu'elle sait de quoi elle parle.

Même si elle est appelée Maître, il est important de noter que Leia ne semble pas avoir terminé sa formation Jedi pour assumer ce titre – à moins qu'elle ne le devienne lorsque Luke tentait de reconstruire l'Ordre Jedi. En tout cas, Leia a décidé d'arrêter sa formation avant de prendre les fonctions de Jedi car elle sentait que ça ne finirait pas bien. Elle sentait que Ben Solo mourrait si elle continuait sa formation Jedi. Pour essayer d'empêcher cela, Leia a déposé son sabre laser et a abandonné sa formation. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur la politique et a essayé d'élever son fils. Malheureusement pour Leia, l'avenir qu'elle a vu est encore venu même si elle ne s'entraînait plus.

L'idée de Leia d'arrêter sa formation Jedi est quelque chose qui a déjà été confirmé comme canon, mais Star Wars: The Rise of Skywalker ajoute de nouveaux détails à sa décision. Dans Star Wars: The Last Jedi – Le Dictionnaire Visuel, Pablo Hidalgo a écrit que Leia allait être le premier élève de Luke mais "Elle a finalement décidé que la meilleure voie pour elle de servir la galaxie ne laissait aucune place à l'isolement prolongé de la formation Jedi." Il s'avère que Leia était le premier élève de Luke après tout, mais sa décision d'abandonner la formation Jedi est double. Leia voulait protéger la galaxie dans son ensemble mais aussi essayer de sauver son fils.

Une fois que Leia a décidé d'arrêter sa formation Jedi, cela signifiait déposer son propre sabre laser pour de bon. Star Wars: The Rise of Skywalker ne montre pas quand ni comment Leia construit son arme – probablement un trou qu'un roman ou une bande dessinée explorera – mais c'est un processus qui se produit généralement au début de la formation d'un Jedi Padawan. Le sabre laser de Leia est resté en la possession de Luke après son départ parce qu'elle croyait qu'un jour il serait récupéré. Pour cette raison, Luke l'a gardé avec lui et l'a caché sur Ahch-To. Mais, après avoir parlé à Rey de la formation Jedi de Leia, il montre à Rey où elle peut le trouver afin qu'elle puisse l'utiliser dans sa quête pour vaincre Palpatine.

C'est dans ce but que le sabre laser de Leia finit par jouer un rôle critique dans la finale de La montée de Skywalker. Après avoir prêté le sabre laser bleu réparé de Luke à Ben pour vaincre les Chevaliers de Ren, Rey utilise le sabre laser de Leia pour repousser certains des partisans de Palpatine. Cela répond à la croyance de Leia que quelqu'un d'autre ramasserait son sabre laser le moment venu. En fin de compte, elle utilise les deux sabres laser pour renvoyer la foudre de la Force de Palpatine vers lui et le tuer, une fois pour toutes. C'est le pouvoir de Rey et les armes de ses deux maîtres Jedi qui lui permettent de sauver la galaxie.

Mais, aucun de ces sabres laser n'est intrinsèquement de Rey, donc elle fabrique son propre sabre laser jaune à la fin de Star Wars: The Rise of Skywalker. N'ayant plus besoin des armes de Luke et Leia, elle décide de les cacher toutes les deux. Rey se rend dans l'ancienne maison de Luke sur Tatooine et Force pousse les sabres laser enveloppés profondément dans le sable. Qu'ils soient cachés pour toujours ou jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau nécessaires, Rey conserve leur héritage et celui de leurs maîtres. C'est à ce moment où Rey – qui prend le nom de Skywalker – voit Luke et Leia sous la forme d'un fantôme de Force, montrant l'étendue de ce que Leia a appris de son frère avant de renoncer à sa formation Jedi.

