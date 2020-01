Star Wars 9 & # 039; s Death Star Destroyers expliqué (mieux que le film)

Star Wars: The Rise of Skywalker a vu une flotte massive de Star Destroyers améliorés, qui faisaient partie du grand plan de Palpatine pour détruire la Résistance et reprendre le contrôle de la galaxie, mais quel est le problème avec ces nouveaux Star Destroyers? Utilisent-ils vraiment la technologie Death Star? Les attentes étaient élevées pour Star Wars: The Rise of Skywalker car c’est la fin de la saga Skywalker et il a également provoqué de nombreux moments passionnants dans ses remorques, tels que le retour de Palpatine et de nombreux Star Destroyers prêts au combat. Malheureusement, le film était court.

Star Wars: The Rise of Skywalker s’est concentré sur de nombreuses choses et n’a finalement pas développé la plupart d’entre elles. L’histoire a suivi la position finale de la Résistance contre le Premier Ordre, le retour de Palpatine, la lutte intérieure de Kylo Ren entre les deux côtés de la Force (et la rédemption éventuelle), et la formation réelle de Rey et Jedi – tout cela tout en ajoutant beaucoup de service aux fans . C’était beaucoup, et beaucoup de choses ont fini par ne pas être correctement expliquées, comme tous ces Star Destroyers nouveaux et améliorés.

La flotte Sith Eternal était entièrement composée de ceux-ci et était utilisée pour lutter contre la résistance à Exegol, et l’un de ces navires de guerre a également été utilisé pour détruire Kijimi, ce qui a amené de nombreux fans à se demander s’ils utilisaient la technologie Death Star ou étaient l’équivalent d’un nouveau Death Star. Heureusement, il y a un livre d’accompagnement au film qui explique les Death Star Destroyers beaucoup mieux que le film.

Le livre Star Wars: The Rise of Skywalker: The Visual Dictionary offre une véritable explication sur ce que sont les Sith Eternal’s Star Destroyers et s’ils ont quelque chose à voir avec l’étoile de la mort. Ce sont les Star Destroyers de classe Xyston, également connus sous le nom de Sith Star Destroyer, et ils sont basés sur la conception de classe impériale. Ces navires de guerre sont «équipés de systèmes d’automatisation efficaces pour réduire les besoins de l’équipage» et chacun a un superlaser axial alimenté par réacteur, qui a la capacité de briser une planète depuis une orbite lointaine – comme on l’a vu avec la destruction de Kijimi.

Même si ces Star Destroyers ont une technologie supérieure aux précédents et sont dotés de «capacités de premier coup dévastatrices pour la planète», celles-ci ne sont pas décrites comme la technologie Death Star, ce sont donc des caractéristiques différentes (bien que similaires). Pourtant, et tout comme l’étoile de la mort, ces navires de guerre avaient une faiblesse, et la Résistance l’a trouvée: le superlaser axial. Même si cela était capable de détruire une planète, la Résistance a pu détruire tout le vaisseau en le ciblant, et c’est ainsi que la flotte a été vaincue avant même de pouvoir quitter Exegol. Comme beaucoup d’autres choses dans Star Wars: The Rise of Skywalker, les Star Destroyers modernisés n’ont pas été explorés ou développés correctement, ce qui est très décevant car ils étaient assez impressionnants.

