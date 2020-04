Star Wars: Battlefront 2 ajoute l’oeuf de Pâques de Matt le technicien radar

Le plus récent Star Wars: Battlefront 2 La mise à jour inclut une référence au légendaire personnage de sketch d’Adam Driver Saturday Night Live et au personnage Undercover Boss de Kylo Ren, “Matt le technicien radar”. L’œuf de Pâques de Battlefront 2 montre l’uniforme emblématique de Matt dans le monde du jeu, ainsi qu’un clin d’œil à la blague de droïde de repassage Star Wars: The Last Jedi’s First Order.

À elle seule, l’apparition d’un personnage de Star Wars nommé Matt peut sembler assez insignifiant, mais la technologie radar modeste a gagné beaucoup d’amour dans le fandom de la franchise. Né dans un épisode de SNL en 2016, Matt le technicien radar était un déguisement non canon utilisé par Kylo Ren dans un spécial Undercover Boss dans l’univers, dans lequel il a tenté en vain de travailler inaperçu parmi les employés de bas niveau du Premier Ordre. L’esquisse a gagné plus de 51 millions de vues à ce jour, ce qui a incité un suivi en 2019 où Kylo Ren se rend sous couverture en tant que “Randy”, un stagiaire de First Order.

EA et DICE (via Star Wars Stuff sur Twitter) ont rendu hommage aux personnages viraux d’Adam Driver avec une tenue de technicien radar dans l’une des zones de navires de premier ordre de Battlefront 2. Il n’y a pas d’humain à perruque blonde attaché à l’uniforme, mais il comprend l’incontournable gilet orange vif de Matt et la combinaison de marque First Order. Le costume est également constamment repassé par un droïde – une référence à un tir dans The Last Jedi qui faisait ressembler un fer à vapeur à un navire de débarquement, uniquement pour effectuer un zoom arrière et révéler la vérité.

La mise à jour du 29 avril était la dernière baisse de contenu majeure de Battlefront 2, apportant la carte Scarif de Battlefront 2015 (de Rogue One) à la suite. La mise à jour a également ajouté les cartes Scarif, Hoth, Death Star II, Tatooine et Yavin IV au mode Supremacy et à Instant Action à l’époque de la rébellion, ainsi qu’un nouveau mode solo Instant Missions Action. DICE a déclaré que la mise à jour “était réalisée [the team’s] vision “pour le jeu, rendant Battlefront 2 essentiellement complet comme une expérience de simulation de bataille Star Wars.

En plus des nouvelles fonctionnalités de gameplay, la mise à jour a également ajouté des apparences pour plusieurs héros, dont Kylo Ren. La garde-robe de Matt n’en faisait pas partie, mais les fans possédant le PC du personnage de SNL peuvent déjà jouer avec lui via un mod technicien de Battlefront 2 Matt. Fait intéressant, l’oeuf de Pâques de la mise à jour de Battlefront 2 n’est pas la première apparition canonique de la tenue de Matt. L’équipement de technologie radar est apparu dans l’émission télévisée Star Wars: Resistance en 2019, ainsi que dans la bande dessinée Star Wars: Age of Resistance – General Hux.

Star Wars: Battlefront 2 sorti le 17 novembre 2017 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.