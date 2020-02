Star Wars Canon gèle LEIA dans Carbonite After Empire (Oui, vraiment)

Avertissement! Spoilers pour Star Wars # 3 ci-dessous.

L’un des moments les plus choquants du canon de Star Wars est lorsque Han Solo est gelé dans de la carbonite par Dark Vador dans The Empire Strikes Back. Maintenant, c’est au tour de la princesse Leia de subir le même sort, comme dans une nouvelle bande dessinée Star Wars, elle est le dernier héros rebelle à se figer.

Dans Charles Soule et la nouvelle série Star Wars de Jesus Saiz, Leia, Luke et Lando reviennent à Cloud City afin de reprendre ce qui leur appartient. Luke veut récupérer son sabre laser, tandis que Lando veut reprendre le contrôle de son ancienne maison. Cependant, Leia a également son propre plan – et cela ne va pas bien pour elle.

Dans Star Wars # 3, le groupe arrive avec succès à Cloud City, éliminant une poignée de Stormtroopers pour accéder à l’intérieur de ses murs. C’est là que Leia dit à Lando et Luke qu’elle a ses propres courses à faire et se sépare des rebelles, leur disant qu’elle reviendra avant qu’ils n’aient besoin de partir. Malheureusement, alors qu’elle essaie de passer à travers un code de “séquence de décarbonisation” pour dégeler Han, elle est assommée par le blaster d’un Stormtrooper. Un couple de Stormtrooper salue le processus de carbonisation de Vader, alors qu’il est révélé que Leia a été gelée comme Han avant elle.

Leia étant gelé dans de la carbonite n’est jamais mentionné dans aucun des films de Star Wars, Soule écrit donc une toute nouvelle ride dans le canon avec la décision de la geler. Les chances qu’elle ne soit pas immédiatement libre sont minces, étant donné que la bande dessinée se déroule entre les événements de Star Wars: The Empire Strikes Back et Star Wars: Return of the Jedi – ce dernier commençant par Leia, Luke et Lando essayant de libérer Han de sa prison de carbonite en traitant avec le chef de file du crime gourmand Jabba le Hutt.

Ce qui n’aide pas le cas de Leia, c’est que le commandant Zahra veut la tête de Leia pour les événements qui ont tué des soldats de l’Empire (et quelqu’un proche d’elle) après qu’elle a aidé à détruire l’étoile de la mort: “Dans peu de temps, je chuchoterai le nom dans l’oreille d’Organa de Leia Et puis ma lame trouvera sa gorge. ” Donc, si le gel dans la carbonite n’était pas un problème assez important, la bataille de Leia pour sortir de Cloud City et échapper aux mains de l’Empire sera encore plus compliquée. Heureusement, Luke, Lando (et Lobot?) Devraient être là pour l’aider à sortir du pétrin. Guerres des étoiles # 3 est maintenant dans les magasins de bandes dessinées!

