Star Wars Cassian Prequel Show a eu 6 semaines de pré-production avant l’arrêt

La série Cassian Andor Disney + avait six semaines de pré-production à son actif avant d’être arrêtée. Cassian Andor (Diego Luna) était l’un des personnages principaux de Rogue One: A Star Wars Story en 2016 lorsque le film de Gareth Edwards est sorti en salles. Andor était l’un des soldats qui composaient Rogue One: une escouade créée pour voler les plans de l’Etoile de la Mort à l’Empire.

Étant donné que The Mandalorian a évidemment pris la vedette de Star Wars ces dernières années, il n’y a pas eu beaucoup de mises à jour officielles sur la série dérivée de Cassian Andor. Luna a été confirmé pour revenir lorsque la série a été annoncée, mais l’année dernière, il a été révélé qu’Alan Tudyk reviendrait en tant que K-2SO et que les personnages supprimés de Rogue One pourraient enfin faire leurs débuts dans la série Disney +. Le prequel de Rogue One devait commencer le tournage en juin, mais en raison des révisions du script, la date de début du tournage a dû être retardée. Depuis, le travail s’est complètement arrêté sur la série Disney + en raison de la pandémie de coronavirus, mais il a été révélé que plusieurs semaines de pré-production avaient déjà eu lieu.

En parlant avec Comic Book Movie, le superviseur des effets spéciaux Neal Scanlan a confirmé que la série Cassian Andor était en pré-production depuis environ six semaines avant de devoir être arrêtée en raison de la préoccupation croissante du Coronavirus. Bien que l’équipe britannique soit en lock-out, Scanlan a révélé qu’ils essayaient de travailler sur la série de leur mieux.

Alors que les nouvelles sur la série Cassian Andor ont été un peu rares, Disney a clairement indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de laisser la franchise Star Wars se reposer. Kevin Feige de Marvel développe un film Star Wars, et malgré le contrecoup des fans de Star Wars: The Last Jedi, Disney continue d’avancer avec la trilogie Star Wars de Rian Johnson. Cependant, pour de nombreux fans, les émissions télévisées Star Wars à venir sur Disney + sont encore plus excitantes. En plus de la série Cassian Andor, Ewan McGregor revient enfin sous le nom d’Obi-Wan Kenobi dans une série dérivée. On sait depuis longtemps que The Mandalorian reviendrait pour la saison 2, mais la série a fait les manchettes plus que d’habitude ces derniers temps après l’annonce de Rosario Dawson comme Ahsoka Tano.

Récemment, les nouvelles ont été inondées de reportages de films et d’émissions de télévision retardés ou de l’arrêt de la production. Cela a touché Disney comme tout le monde, mais ils feront probablement de la série Cassian Andor une priorité absolue une fois que les verrouillages auront été levés et que l’industrie cinématographique pourra revenir à la normale. La série préquel de Rogue One était censée être disponible pour être diffusée sur Disney + en 2021, ce qui est toujours possible, mais la date de sortie sera sans aucun doute à des mois de ce que Disney avait initialement prévu. Pour l’instant, les fans devront simplement attendre patiemment que Disney informe les fans du statut de la série Cassian Andor.

