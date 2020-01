Star Wars: Clone Wars Saison 7: Date de sortie révélée et ce que nous savons sur le spectacle Disney Plus

Mise à jour: Dans une vidéo faisant la promotion de la série à venir sur le site Disney, la saison 7 de Clone Wars arrive maintenant le lundi 17 février. Cependant, quelques heures après la sortie de la vidéo, elle a été retirée du site. La plupart des séries originales de Disney ont de nouveaux épisodes diffusés le vendredi, afin que les fans puissent obtenir deux épisodes de la saison 7 en une semaine.

En 2008, Dave Filoni a apporté aux fans de Star Wars une incroyable série d’animation qui s’est développée sur un conflit dans l’univers SW que les films ont passé sous silence, les guerres de clones. Au cours de six saisons et se déroulant entre les films Attack of the Clones et Revenge of the Sith, la bataille entre les séparatistes et l’armée de la République – composée de Clones et de Jedi. Au SDCC 2018, il a été révélé que la saison 7 arriverait à Disney +. Nous ne sommes qu’à un mois de la sortie de la nouvelle saison, mais de quoi parlera cette saison et quand sortira-t-elle?

Sur la base de la bande-annonce du retour de l’émission qui a été publiée en août, cette saison de Clone Wars se dirige vers différents endroits, et nous pourrions même voir un lien entre cette émission au Disney +’s The Mandalorian. Plus que probablement, cette saison couvrira les derniers jours de la guerre des clones.

Dans la bande-annonce que vous pouvez voir ci-dessus, Ahsoka Tano et Bo-Katan sont vus ensemble, et nous savons que Bo-Katan a la possession du Darksaber à cette époque – que Moff Gideon voit dans le dernier épisode de The Mandalorian.

Le vrai coup de pied est l’apparition de Dark Maul, dont l’histoire est liée à Mandalore, alors qu’il aide à provoquer la guerre civile là-bas et à la reprendre avec le Shadow Collective. Il a également eu brièvement possession du Darksaber et a fait éclater Death Watch – le groupe mandalorien. Inutile de dire que l’inclusion de Maul dans cette bande-annonce pourrait signifier que nous pourrons enfin voir la diffusion de l’Ordre 66 de Palpatine dans cette dernière saison, qui marquera la fin de la guerre des clones.

Bien que ce soit à un mois de la nouvelle saison, Disney n’a pas encore dévoilé le calendrier de sortie, en dehors du premier épisode. Nous savons cependant qu’il y aura 12 épisodes dans la saison, et nous vous tiendrons au courant lorsque les dates spécifiques continueront d’être révélées.

Calendrier de sortie de la saison 7 de Clone Wars:

Épisode 1 – Lundi 17 février Épisode 2Episode 3Episode 4Episode 5Episode 6Episode 7Episode 8Episode 9Episode 10Episode 11Episode 12

La saison 7 de The Clone Wars arrive à Disney + en février.