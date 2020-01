Star Wars: Dark Vador obtient une toute nouvelle bande dessinée solo

La saga Skywalker a peut-être atteint sa conclusion avec Star Wars Episode IX: The Rise Of Skywalker, mais cela ne signifie pas que l’univers Star Wars est presque terminé avec nos personnages préférés Skywalker et Skywalker adjacents. Non seulement nous anticipons avec impatience l’arrivée de nouvelles séries en streaming Disney + comme Obi-Wan et Cassian Andor, mais Marvel a une liste de nouvelles bandes dessinées de Star Wars juste à l’horizon.

Dark Vador lui-même obtient une toute nouvelle série solo créée par Greg Pak et Raffaele Ienco, qui démarre avec Darth Vader # 1, et StarWars.com a offert un aperçu complet du premier numéro.

L’histoire se déroulera après les événements de The Empire Strikes Back, mais comprendra de nombreux flashbacks sur l’histoire personnelle de Vador, alors attendez-vous à beaucoup de camées de vos personnages préquel préférés (ou moins préférés?).

Dark Vador # 1 sortira le 5 février, partout où des bandes dessinées sont vendues.