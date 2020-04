Star Wars: Episode 1 Racer arrive sur Switch et PS4 en mai

Les jeux de course classiques pour Nintendo 64 et PC sont de retour. Star Wars Episode 1: Racer sera relancé pour Nintendo Switch et PlayStation 4 le 12 mai.

En outre, selon le développeur Arpr, il a annoncé hier sur le site officiel qu’il publierait également une mise à jour de Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace qui comportera de nouveaux contrôles.

Dans une interview avec StarWars.com, le développeur Aspr James Vicari a expliqué l’approche du développeur pour mettre à jour Star Wars: Episode 1 Racer:

Vous voulez vraiment vous assurer que le jeu fonctionne correctement et couvre autant de variations que possible pour Switch Joy-Cons. Nous avons donc fait beaucoup de travail pour nous assurer que le jeu est confortable dans tous les paramètres, y compris dans chaque Joy-Con individuel. L’équipe croit fermement que le meilleur schéma de contrôle est celui auquel vous ne pensez jamais et que la philosophie imprègne vraiment tout ce que nous avons fait avec les contrôles. »

Sur le blog PlayStation, Aspyr confirme qu’il a également “haussé le ton de toutes les séquences FMV du jeu”. Ajout de trophées et de commandes personnalisées pour s’adapter à DualShock 4 sur PS4.

Racer recrée la séquence exceptionnelle de The Phantom Menace, permettant aux joueurs de contrôler Anakin Skywalker, Sebulba et d’autres coureurs pod dans la compétition de course à grande vitesse du film.

Racer a également été relancé sur GOG.com il y a deux ans, et l’année dernière, Disney et LucasArts ont approuvé une relance du jeu en cartouches pour Nintendo 64 en tant qu’objet de collection.

Pourquoi relancer Star Wars: Episode 1 Racer

Aspyr pense qu’il est important de relancer Racer car ce sont des jeux de haute qualité avec une résonance émotionnelle:

Les bons jeux ne doivent jamais être oubliés et les grands jeux méritent d’être examinés autant que possible. Je pense que Racer, comme Jedi Academy et Jedi Outcast, a deux qualités cruciales: c’est un grand jeu et il a une résonance émotionnelle. C’est très important pour nous. Nous voulons vraiment rassembler les fans avec quelque chose qu’ils apprécient, ou connecter un nouveau public avec quelque chose qu’ils ont peut-être manqué.

Partagez-le avec vos amis!