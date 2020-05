Star Wars: George Lucas & # 039; Épisode préféré de Clone Wars

Star Wars: La guerre des clones Le créateur George Lucas et le producteur Dave Filoni ont discuté de leur épisode préféré de Clone Wars lors d’une séance de questions-réponses avec le personnel. Le célèbre cinéaste a produit la série dérivée animée aux côtés de Dave Filoni, qu’il a sélectionné pour superviser le spectacle. Le couple a parlé de leur expérience de travail sur Clone Wars et a révélé quelques détails sur la série, y compris leur épisode préféré. Clone Wars devrait boucler sa dernière saison en mai 2020 sur Disney Plus.

Le spectacle a fait ses débuts sur Cartoon Network en 2008 et a été bien accueilli par le public. Il est devenu l’un des programmes les mieux notés du réseau. Il a ensuite été ajouté à Adult Swim faisant Clone Wars, le premier spectacle à figurer sur Cartoon Network et Adult Swim en même temps. Après une période de six ans, la série a pris fin à la suite d’une annonce sur les plans de travail sur une nouvelle série Star Wars et la trilogie de la suite.

Lors du Q&A 2018 diffusé sur The Star Wars Show (via YouTube), le modérateur a demandé à Lucas et Filoni quel était leur épisode préféré de Clone Wars. Filoni a donné une réponse générale en disant que «ceux qui ressemblaient le moins à n’importe quel film» étaient ses préférés car ils devaient être créatifs et se mettre au défi. Lucas, d’autre part, a donné une réponse très précise. “C’est celui avec les droïdes. C’est le limbe blanc THX dans le monde de Star Wars. ” dit-il, se référant à l’épisode “Une journée ensoleillée dans le vide”.

Dans l’épisode, R2-D2, le colonel Gascon et un navire plein de droïdes astromech ont rencontré une pluie de météores, ce qui les a forcés à s’écraser sur une planète déserte. Les Droids ont commencé à interroger leur commandant, ce qui a conduit à un épisode entier d’auto-actualisation. Filoni était d’accord avec Lucas sur l’attrait de l’épisode mais a également noté à quel point c’était bizarre, en particulier pour le public de Clone Wars.

Malgré la vente de Lucasfilm à la Walt Disney Company, l’influence de Lucas se fait encore sentir dans la saga Star Wars à travers le Clone Wars séries. Il a joué un rôle actif dans la réalisation de la série et, selon Filoni, il les a toujours gardés sur leurs gardes, mais leur a aussi patiemment enseigné son style de réalisation. La prochaine saison finale conclura officiellement l’influence de Lucas dans la saga Star Wars alors que J.J Abrams, Kathleen Kennedy et Michelle Rejwan ont repris la production depuis la vente à Disney. Cependant, l’héritage de Lucas restera l’un des producteurs les plus performants de tous les temps.

