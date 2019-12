Star Wars: J.J. Abrams défend le baiser lesbien si subtil

AVERTISSEMENT: ce qui suit contient des spoilers pour Star Wars: The Rise of Skywalker.

Star Wars: The Rise of Skywalker inclus le premier baiser de même sexe dans la série Star Wars et J.J. Abrams défend la subtilité de la scène, car il voulait l'inclure sans qu'elle soit lourde ou trop grosse. À la fin de The Rise of Skywalker, tous les personnages survivants célèbrent leur victoire contre l'empereur Palpatine et l'Ordre final, ce qui implique une accolade de groupe platonique de la part de Finn, Poe Dameron et Rey.

Tous les membres de la Résistance n'étaient pas satisfaits de la suppression de la tension romantique de la distribution principale, comme le montre le commandant D'Acy en train d'embrasser une femme pilote. C'est un clin d'œil et vous le manquerez un instant et tous ceux qui ont vu The Rise of Skywalker n'ont même pas réalisé que cela s'était produit. The Star Wars: The Rise of Skywalker: The Visual Dictionary a confirmé l'identité de la femme pilote en tant que lieutenant Wrobie Tryce, marié à D'Acy.

Certains fans ont critiqué le premier baiser de même sexe dans la franchise Star Wars comme étant trop subtil, comme si un effort était fait pour le cacher. J.J. Abrams a défendu la scène dans une interview avec MovieZine, car il voulait montrer que Star Wars est pour tout le monde sans que la scène soit trop lourde.

"C'était juste comme dans cette scène de célébration, c'était comme une opportunité de montrer (un baiser LGBT) sans qu'il soit brutal ou ne fasse trop de bruit. Une partie de toute l'expérience était de voir un même sexe couple a un moment ensemble qui disait explicitement dans cette galaxie, tout le monde est là et est le bienvenu. Peu importe votre préférence sexuelle, votre race, votre espèce, que vous soyez organique, que vous soyez synthétique – Star Wars est pour tout le monde. Et sachant qu'il n'y avait pas eu de représentation comme ça, cela n'enlève rien à personne. Cela montre juste que Star Wars est pour nous tous.

Une interprétation plus cynique du baiser du même sexe si subtil est qu'il facilite beaucoup la découpe du film pour des marchés spécifiques. Le baiser du même sexe a été coupé de la sortie au Moyen-Orient de The Rise of Skywalker et le fait que ce soit un moment si rapide signifie que le rythme général et l'intrigue du film n'ont pas été affectés par son absence. S'il y avait eu une histoire d'amour de même sexe entre Finn et Poe (qui, selon Oscar Isaac, ne se produira pas à cause des "Disney Overlords"), cela aurait été beaucoup plus difficile à modifier.

Le commandant D'Acy et sa femme pourraient être les seuls personnages de The Rise of Skywalker à avoir éprouvé le véritable amour, car il semblait qu'un effort avait été fait pour minimiser toute sorte de relation amoureuse entre les personnages principaux. John Boyega et J.J. Abrams a confirmé que le secret de Finn n'avait rien à voir avec le fait d'être amoureux de Rey, tandis que l'absence de Rose Tico de The Rise of Skywalker a tué toute relation florissante qu'elle aurait pu avoir avec Finn qui était en train d'être mise en place dans The Last Jedi. Même l'empereur Palpatine a eu plus d'action que les stars de La montée de Skywalker, ce qui doit être bouleversant pour les fans qui ont passé des années à se demander qui tomberait amoureux de la trilogie suite.

