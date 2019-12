Star Wars Jedi: Fallen Order Update corrige la réactivité au combat; Liste complète des notes de mise à jour

Respawn Entertainment a publié un tout nouveau patch pour son jeu d'action à la troisième personne, Star Wars Jedi: Fallen Order. La mise à jour résout un certain nombre de problèmes, notamment le combat, la traversée, etc.

Le petit patch, désormais disponible sur toutes les plateformes, apporte des modifications notables au protagoniste Cal Kestis. Grâce à la mise à jour, Cal devrait être plus réactif au combat, Respawn apportant divers ajustements à ses animations. Cela inclut des ajustements à ses réactions chancelantes, des coups de pied, des attaques de sprint, et plus encore.

L'accrochage des rebords et l'escalade ont également été abordés dans la nouvelle mise à jour de l'ordre Jedi Fallen. Respawn dit que les deux actions devraient fonctionner correctement maintenant.

Ailleurs dans le patch, Respawn a apporté quelques ajustements au scanner du BD-1. Le compagnon droïde de Cal devrait maintenant scanner comme prévu. La mise à jour corrige également une foule d'autres problèmes, notamment des problèmes de collision sur Bogano et Zeffo, des signaux audio mal synchronisés, des améliorations générales de la stabilité, etc.

Notes de patch complètes de Star Wars Jedi: Fallen Order

Nous avons mis à jour Cal afin qu'il soit plus réactif pendant le combat. Ce changement comprend des ajustements pour échouer les réactions, les coups de pied, les retours en arrière, la parade du personnel et les attaques de sprint.

Correction d'un problème qui entraînait parfois un comportement incorrect des prises de rebord et de l'escalade.

Correction d'un problème audio qui provoquait parfois la lecture d'effets sonores dans le mauvais ordre.

Correction de plusieurs collisions sur Zeffo et Bogano.

BD-1 n'analysait parfois pas l'un des villageois Zeffo après un arrêt pendant l'enregistrement. Le droïde préféré de tout le monde scanne maintenant comme prévu.

Le terrarium n'était parfois pas un environnement très stimulant, empêchant les graines de pousser. Il devrait maintenant donner à vos plantes l'amour et les soins qu'elles méritent, en les encourageant à se développer correctement.

Améliorations générales de la stabilité.

