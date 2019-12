Star Wars: Kylo Ren de retour à Mustafar dans Rise Of Skywalker

Star Wars: The Rise of Skywalker a vu Kylo Ren retourner sur la planète Mustafar de Dark Vador – mais vous l'avez probablement manqué. Le monde en fusion de Mustafar était l'un des endroits les plus importants de la trilogie prequel, site d'une bataille fatidique entre Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi. Mais il a joué un rôle étonnamment important à l'époque de Disney.

Rogue One: une histoire de Star Wars a révélé que Dark Vador avait fait de Mustafar sa maison, y construisant une tour qui amplifiait la puissance d'un lien du côté obscur. Récent d'Oculus VR Vader Immortal Le jeu a finalement expliqué l'histoire de la planète, expliquant pourquoi Dark Vador revenait sans cesse à Mustafar. Il semble que Mustafar était riche en vie, mais elle a été maudite lorsque la dirigeante Lady Carvax a utilisé le pouvoir d'une gemme appelée Brightstar – peut-être juste un cristal Kyber – pour tenter de ressusciter l'amour de sa vie. Cette malédiction a été brisée à la fin de Vader Immortalet Mustafar se refroidit progressivement et revient à la vie.

Les scènes d'ouverture de Star Wars: The Rise of Skywalker voir Kylo Ren lancer une attaque contre une sorte de culte du côté obscur afin d'acquérir un Sith Wayfinder. Ce n'est pas évident, mais ce monde ardent est en fait Mustafar; la récupération de la planète de la souillure du côté obscur est évidente étant donné que les coulées de lave ont un peu reculé et que les arbres ont commencé à pousser. Selon le Star Wars: The Rise of Skywalker Visual Dictionary, Mustafar attire désormais des sectateurs dévoués à la mémoire de Dark Vador, des pèlerins qui cherchent à exploiter les pouvoirs qui, selon eux, l'ont alimenté. Il semble que Kylo Ren ait attaqué un groupe particulier connu sous le nom d'Alazmec de Winsit, dont les membres sont attirés par cette zone fertile nommée Corvax Fen après l'ancien utilisateur de la Force qui a involontairement maudit son monde.

Il n'est pas difficile de deviner pourquoi Kylo Ren pensait que l'Alazmec de Winsit pouvait posséder des indices sur le retour de l'empereur. Bien que la tour de Dark Vador soit tombée en ruines depuis longtemps, sans aucun doute ravagée par l'activité tectonique incessante de Mustafar, il serait conscient que des sectes comme l'Alazmec de Winsit l'auraient pillé pour des artefacts. Il avait raison de le faire, car à Corvax Fen, il récupère avec succès Wayfinder de Dark Vador, qui le guide vers la redoute Sith cachée d'Exegol.

Guerres des étoiles a souvent eu tendance à revenir sur des lieux spécifiques, mais dans ce cas, il est parfaitement logique que Kylo Ren retourne à Mustafar. C'était la maison improbable de Dark Vador, après tout, où il méditait sur le côté obscur. Où iriez-vous pour découvrir les secrets des Sith que Vador a connus?

