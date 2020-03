Star Wars: Kylo Ren regarde les loups de l’espace dans un concept art inutilisé

Art conceptuel inutilisé de Star Wars: The Rise of Skywalker montre Kylo Ren (Adam Driver) face à un groupe de loups de l’espace sauvage. Dans les mois qui ont suivi la sortie de The Rise of Skywalker dans les salles de cinéma, plus d’informations ont émergé sur les points de l’intrigue du film, ainsi que sur ceux qui ne se sont jamais produits. Dans le cas du premier, la romanisation de The Rise of Skywalker a tenté de clarifier certains des points de l’intrigue qui ont causé le plus de consternation parmi les fans. Le plus centré sur l’empereur Palpatine (Ian McDiarmid), sa mystérieuse résurrection et sa relation avec Rey (Daisy Ridley). On peut se demander à quel point cette romancisation a été un succès, car de nombreux fans ont contesté la façon dont les choses se sont déroulées.

En ce qui concerne les choses qui ne se sont jamais produites, la plupart proviennent du script Star Wars 9 de Colin Trevorrow. Trevorrow a d’abord été embauché pour diriger, mais il a ensuite été retiré du projet et remplacé par JJ Abrams. Cependant, Trevorrow avait déjà écrit le script de sa version du film, et depuis la sortie de The Rise of Skywalker, l’intégralité du script a été mise en ligne pour que les fans puissent le lire et en juger par eux-mêmes. Le film de Trevorrow, intitulé Duel of the Fates, aurait conduit la franchise dans une direction radicalement différente.

Ce nouveau concept artistique inutilisé, partagé par Yahoo Entertainment, est issu d’une première ébauche du script Rise of Skywalker écrit par Abrams et Chris Terrio. Tout comme Duel of the Fates, leur première version du film présentait beaucoup d’action sur Coruscant. L’art, qui vient du livre The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker, présente Kylo Ren sur Coruscant en face des seuls habitants de la planète: une meute de “loups extraterrestres féroces”. Vous pouvez le voir ci-dessous:

Dans The Rise of Skywalker, Kylo Ren est vu pour la première fois sur Mustafar essayant de retrouver le wayfinder Sith qui le mènera à Exegol. Ren passe la majeure partie du film à tenter de convaincre Rey de se joindre à lui pour affronter Palpatine, bien qu’à la fin il se soit incliné de nouveau vers le côté de la lumière et aide Rey à sauver la situation. L’arc de rachat brutal de Ren a suscité certaines critiques de ceux qui pensaient que cela s’était produit trop rapidement. Cependant, The Rise of Skywalker a essayé d’expliquer cela en utilisant ses parents, Leia (Carrie Fisher) et Han Solo (Harrison Ford), pour l’aider à se retirer du côté obscur.

Avec un film aussi grand que La montée de Skywalker, il est inévitable que les choses auraient été laissées de côté, et il y a déjà eu de nombreux exemples de scènes qui n’ont jamais fait partie du film final. Il aurait été cool de voir Kylo Ren combattre des loups extraterrestres, et encore plus cool de voir les dessins pour eux. Hélas, ce n’était pas censé être, et compte tenu de la confusion de certaines séquences, c’est peut-être pour le mieux qu’elles ont été laissées de côté.

Source: Yahoo Entertainment