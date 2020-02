Star Wars: Le mauvais lot de Clone Wars expliqué

Star Wars: La guerre des clones La première de la saison 7 présente au public le Bad Batch, une équipe de clone troopers sans précédent. Diffusée sur Disney +, la saison 7 de Clone Wars devrait être le dernier opus de la série animée bien-aimée, livrant la conclusion que les fans ont été initialement refusés lors de l’annulation de The Clone Wars après l’acquisition de Lucasfilm par Disney.

Situé entre Star Wars: Episode II – L’attaque des clones et Star Wars: Episode III – La vengeance des Sith, The Clone Wars se concentre en grande partie sur Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker et l’apprenti de ce dernier, Ahsoka Tano, comme eux et le Les Jedi aident la République dans leur lutte contre les séparatistes. Le spectacle développe également considérablement l’Armée des clones de la République et ses soldats, donnant aux clones des noms et des personnalités qui aident à les établir comme de vrais personnages dont les téléspectateurs viennent prendre soin au cours du spectacle. De plus, Clone Wars a pu développer des éléments de la trilogie préquelle et même mettre en place des développements de personnages pour la trilogie originale.

Mais ce qui rend la série Clone Wars si intéressante, c’est comment elle humanise les clones eux-mêmes, et cela est très évident dans le dernier épisode. Dans la première de la saison 7 de The Clone Wars, “The Bad Batch”, les clones sont à nouveau à l’honneur avec un épisode où le commandant Cody et le capitaine Rex travaillent aux côtés de Clone Force 99 – alias le Bad Batch. Mais qui sont ces mystérieux clone troopers et en quoi sont-ils différents des autres clone troopers?

Le clonage peut produire des mutations

En utilisant Jango Fett comme modèle de clone, les Kaminoans ont créé des milliers de soldats clones pour l’armée de la République. Cependant, bien que les clones soient génétiquement basés sur Jango, ils ne sont pas entièrement identiques à lui. Au cours du processus de clonage, les Kaminoens ont modifié le code génétique de Jango afin de s’assurer que leurs clones sont plus dociles et plus faciles à contrôler que le chasseur de primes volontaire. Ils les ont également modifiés pour accélérer le processus de vieillissement, créant des clones qui arrivent à maturité en deux fois moins de temps qu’un être humain normal. (Sinon, comme les Kaminoens l’ont noté, il faudrait une vie pour produire le premier lot de soldats clones pour la République.) La seule exception à cela est Boba Fett, à qui Jango a demandé à rester inchangé et est donc une pure copie génétique de Jango, que Jango a élevé comme son fils pendant un court moment, jusqu’à sa mort dans Attack of the Clones.

Pourtant, bien que les Kaminoens soient des cloners maîtres, il y a certaines variables que même ils ne peuvent pas contrôler, et parfois les clones qu’ils produisent sont défectueux. Les mutations sont rares, mais elles peuvent toujours se produire. Dans l’épisode de la saison 3 de The Clone Wars, “Clone Cadets”, nous sommes présentés à un tel clone, 99 – un clone mal formé qui n’était pas apte à être soldat en raison de ses défauts génétiques et physiques et a plutôt été réaffecté pour des travaux de maintenance sur Kamino.

Certaines mutations sont souhaitables – comme celle du Bad Batch

Cependant, toutes les mutations ne sont pas aussi débilitantes que les 99. Dans certains cas, les mutations qui se produisent peuvent en fait faire des clones de meilleurs soldats. Clone Force 99, alias Bad Batch, est une équipe composée de clones qui ont certaines de ces mutations souhaitables. Leurs mutations ont également modifié leur apparence et leur voix, les rendant distinctes les unes des autres et encore plus de leurs collègues clones. Ils se considèrent même comme supérieurs à certains égards. Étant donné qu’ils ont des capacités spéciales, il est logique qu’ils se voient différemment lorsqu’ils sont, littéralement, différents des autres clones.

Star Wars: The Clone Wars’s Bad Batch est composé de quatre commandos clones (qui ont été révélés pour la première fois lors de la célébration de Star Wars en 2015 lorsque Lucasfilm a sorti la bobine de l’histoire de Bad Batch) – Hunter, Wrecker, Crosshair et Tech – et chacun a un mutation unique qui leur donne des compétences ou des capacités spéciales. Hunter est le leader du Bad Batch et a un sens accru; Wrecker a une super force; Crosshair est un tireur d’élite impeccable, capable de toucher facilement des cibles à 10 km de distance; et la technologie a une compréhension incroyable de la technologie, de l’ingénierie, du langage et plus encore. Ensemble, leurs capacités leur permettent d’accomplir des tâches qu’aucun autre clone ne pourrait accomplir, mais cela leur a également valu la réputation d’être imprévisibles au combat.

L’importance du nom Clone Force 99 dans Star Wars

Bien que communément appelé Bad Batch, le nom de code réel de l’équipe est Clone Force 99. C’est un nom dérivé d’un autre clone muté, le 99 susmentionné qui n’était pas jugé apte à être un soldat et a servi de concierge à la place sur Kamino. Cependant, l’équipe tire son nom de 99, non seulement parce qu’il était également un clone muté – ils le font pour honorer son esprit courageux, car lui aussi voulait se battre aux côtés de ses frères clones et a finalement eu la chance de le faire à un point ultérieur.

Introduit pour la première fois dans cet épisode de la saison 3 de Clone Wars, 99 est fondamental pour aider Domino Squad (Hevy, Echo, Fives, Droidbait et Cutuop) à réussir leur test Citadel Challenge et à devenir des soldats à part entière. Plus précisément, 99 empêche leur chef, Hevy, de devenir AWOL, le convaincre de rester et de travailler en équipe avec le reste de Domino Squad. En reconnaissance, Hevy offre sa médaille en guise de remerciement pour l’avoir aidé à devenir à la fois un meilleur soldat et frère de ses confrères clones.

Dans l’épisode de la saison 2 de The Clone Wars, “ARC Troopers”, 99 participe également à la défense de Kamino contre une invasion séparatiste. Il assiste Fives et Echo alors qu’ils dirigent une équipe de cadets clones, les aidant à vaincre les forces du général Greivous. Malheureusement, 99 perd sa vie pendant la bataille quand il est abattu tout en récupérant plus de munitions, mais il laisse une impression durable sur ses collègues clones. 99 peut-être pas considéré comme apte à être un soldat clone par les Kaminoans, mais il meurt la mort d’un soldat et son sacrifice est toujours honoré par ses frères. De plus, l’héritage de Clone Force 99 a perduré pendant le règne de l’Empire, car la Task Force 99 était une désignation encore utilisée par une escouade d’élite de stormtroopers.

Star Wars: La guerre des clones la saison 7 sera diffusée le vendredi 21 février sur Disney +.

