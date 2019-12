Star Wars: Les 10 meilleures citations de Kylo Ren

Peu de personnages de la trilogie de la suite de Star Wars ont autant captivé les fans et les critiques de la même manière que Kylo Ren, toujours en conflit avec Adam Driver. Au cours de trois films, Kylo Ren est passé d'un méchant sans visage, à une âme torturée, à un anti-héros luttant pour réparer ses nombreux torts.

Bien que l'arc aurait été possible avec n'importe quel acteur dans le rôle, rien de tout cela n'aurait été aussi convaincant ou réaliste, sans que Driver n'occupe le rôle. Ici, nous jetons un coup d'œil aux dix citations les plus importantes à venir de l'homme autrefois connu sous le nom de Kylo Ren, et maintenant racheté Ben Solo.

10 "Je le ressens à nouveau. L'attirance vers la lumière."

Il aurait été facile pour la trilogie de la suite d'introduire un méchant unidimensionnel de la manière dont Dark Vador a été initialement présenté comme menaçant et totalement antipathique. Mais au début, The Force Awakens a établi qu'il y avait beaucoup plus de choses avec le personnage de Kylo Ren que ce que son extérieur masqué imposant présentait.

Dans un moment calme partagé entre Kylo et le masque de son grand-père, le rejeton des lignées Skywalker et Solo a avoué qu'il se sentait tiré vers la lumière – et pas pour la première fois. Il préfigure effectivement le conflit qui restera dans son caractère tout au long de la trilogie.

9 "Montrez-moi, grand-père. Et je terminerai ce que vous avez commencé."

Kylo a prononcé une autre ligne bien qu'énigmatique au cours de sa conversation unilatérale avec le masque de son grand-père Dark Vador. Vers la fin du quasi-soliloque, Kylo implore son père de lui rappeler le vrai sens de l'obscurité, afin qu'il puisse terminer ce que son grand-père a commencé.

Quelle est exactement cette chose qui doit être finie reste incertaine, même maintenant. Il se pourrait que Kylo ait voulu provoquer un règne complet du mal, comme l'Empire avait autrefois l'intention de le faire. Mais à une lecture plus approfondie, il peut y avoir eu des implications involontaires ici, telles que la fin des histoires plus humaines et rédemptrices de son grand-père Anakin.

8 "N'ayez pas peur. Je le ressens aussi."

La relation entre Kylo Ren et le charognard devenu Jedi, Rey, est au cœur de la trilogie de la suite depuis que The Force Awakens les a mis ensemble dans la même pièce. Au cours de leur interrogatoire, les téléspectateurs apprennent non seulement que Rey a ce qu'il faut pour contrer la puissante mesure Kylo pour mesure, mais aussi qu'il y a quelque chose de particulièrement unique dans le lien qu'ils partagent les uns avec les autres.

Bien qu'il faudrait jusqu'à The Last Jedi et The Rise of Skywalker pour que ce lien soit pleinement exploré et expliqué, la mystérieuse remarque que Kylo "le ressent aussi" suggère quelque chose de non-dit, mutuel et brut entre les deux. Le peu qu'ils et nous savions alors.

7 "Je suis déchiré. Je veux être libre de cette douleur."

Le conflit émotionnel a défini l'arc de personnage de Kylo Ren depuis le tout début de son voyage, mais ce n'est que lorsque l'homme anciennement connu sous le nom de Ben Solo a un cœur à cœur avec son ex-père Han Solo que cela devient tout à fait évident. Lorsque son père lui demande de rentrer à la maison, Kylo s'arrête, sentant qu'il est trop tard pour qu'il arrange les choses.

De plus, il se sent «déchiré», une douleur dont il essaie désespérément de se débarrasser, peu importe le prix. Bien sûr, sa première tentative pour se débarrasser de cette lutte est de tuer son propre père – un acte qui ne le pousse pas plus loin dans l'obscurité, et seulement "divise son esprit jusqu'aux os", en tant que chef suprême Snoke remarques ultérieures.

6 "Laissez le passé mourir. Tuez-le si vous le devez. C'est le seul moyen de devenir ce que vous étiez censé être."

Si The Force Awakens était une lettre d'amour aux manières et aux personnages du passé, The Last Jedi était un film sur les idées préconçues et les mythes sur ce qui a précédé. L'arc de Kylo Ren dans le film résume parfaitement cela, tout comme cette citation particulière, qui lui sert de modus operandi dans le film.

Grâce à son lien avec la Force avec Rey, Kylo lui demande à plusieurs reprises avec passion de renoncer à se soucier du passé, que ce soit son identité ou la nature du Jedi et ses ordres associés. Il est maintenant temps de forger de nouvelles identités, de nouveaux ordres mondiaux et un nouveau monde. Sur la base de ce seul film, il semble certainement avoir raison.

5 "Vous n'êtes pas seul."

La relation entre Rey et Kylo est au premier plan de The Last Jedi, car le film plonge plus profondément dans l'équilibre de la lumière et de l'obscurité d'une manière plus intime et approfondie que tout autre film de Star Wars. Avec l'introduction du concept d'un lien de Force, The Last Jedi permet à ces deux personnages de mondes complètement différents de trouver un terrain d'entente et une connexion plus profonde que quiconque ne peut comprendre.

Dans l'un des moments les plus décisifs du film, Rey et Kylo apprennent qu'ils sont capables non seulement de communiquer mais aussi de se tendre la main grâce à la Force. Pour la première fois, ces deux personnages sont capables de ne pas se sentir seuls au monde. Leur conversation et leur intimité le reflètent clairement.

4 "Tu ne peux pas te cacher, Rey. Pas de moi."

Même si le lien avec la Force a apparemment été rompu, ou du moins brièvement désactivé, à la fin de The Last Jedi, The Rise of Skywalker n'hésite pas à poursuivre le récit du lien entre Rey et Kylo.

À la fois littéralement et métaphoriquement, Kylo est la seule personne que Rey est incapable de cacher, même si elle lutte pour se cacher du plus proche d'elle et d'elle-même. Le lien avec la Force les rend tous les deux vulnérables et les rend tous les deux les seuls joueurs conscients de la vérité qui plane dans l'air tout au long du film.

3 "Je ne vous ai jamais menti."

Rey et Kylo découvrent tous deux des vérités inconfortables et choquantes dans The Rise of Skywalker. Mais comme cela devient de plus en plus apparent, Kylo est vraiment l'un des seuls personnages qui a été complètement honnête, avec Rey et avec le public par association.

Bien que de nombreux personnages aient menti et blessé Rey à travers leurs mensonges, qu'ils soient intentionnels ou par omission, Kylo Ren est le seul personnage à avoir été constamment véridique, à avoir été simple et à avoir été intransigeant. Bien que la vérité ne soit pas toujours facile à entendre pour Rey, Kylo n'hésite jamais à offrir la vérité et les conseils dont elle a besoin.

2 "Tu ne peux pas retourner vers elle maintenant. Tout comme je ne peux pas."

Star Wars a toujours été une franchise sur la nature de la famille, les longueurs que les familles sont prêtes à aller les unes pour les autres et les liens entre les membres de la famille au fil du temps. Dans The Rise of Skywalker, la question de la famille reste au premier plan, non seulement dans le voyage de Rey, mais aussi dans la lutte continue de Kylo pour réconcilier son identité avec son désir de retrouver sa famille.

Après que Rey ait découvert la véritable obscurité qu'elle possède, Kylo l'utilise comme une autre occasion de souligner leur similitude. Rey ne mérite plus l'amour pur de Leia, dit-il, tout comme il est indigne d'elle et incapable de revenir, après tout ce qu'il a fait.

1 "Papa."

Le dernier mot de Kylo Ren dans la saga Skywalker se trouve être le vrai premier mot de Ben Solo. Dans la scène de la rédemption partagée entre père et fils, Kylo se retrouve visité par la mémoire de son défunt père, Han Solo. Dans cette recréation de leur dernier moment ensemble dans The Force Awakens, Kylo a l'occasion de faire le bon choix cette fois-ci.

Il choisit de s'accepter, de se pardonner et d'accepter l'amour et le pardon de son père quel que soit le plan métaphysique qu'il apparaît. Pour la première fois, Ben s'adresse à son père non pas en tant que Han Solo, mais en tant que papa, montrant son retour au garçon qu'il était autrefois – et a toujours été.

