Star Wars: Pourquoi la torsion Luke / Vader a fonctionné, mais Rey Palpatine n’a pas fonctionné

Star Wars: The Rise of Skywalker a une tournure similaire à Darth Vader étant le père de Luke, mais la révélation de Rey Palpatine ne fonctionne pas de la même manière. Réalisé par J.J Abrams, qui a co-écrit le script aux côtés de Chris Terrio (Batman v Superman), The Rise of Skywalker met fin à l’histoire de Rey – pour le moment, au moins – et répond à l’un des plus grands mystères du personnage.

Même avant la sortie de Star Wars: The Force Awakens, les fans se demandaient qui était Rey. Aucun nom de famille n’a été révélé, et les théories des fans avant et après le premier film de trilogie de suite d’Abrams considéraient la liste complète des familles Star Wars notables: Skywalker ou Solo? Kenobi ou Palpatine. En fin de compte, il s’est avéré que c’était ce dernier – via la révélation que ses parents étaient des nobodies dans Star Wars: The Last Jedi – avec Rey la petite-fille de l’empereur Palpatine.

C’est un écho de L’Empire contre-attaque, et peut-être la tournure la plus célèbre de l’histoire du cinéma: Dark Vader est le père de Luke. Cependant, bien que cela ait changé la donne pour la franchise, un mouvement de génie pour le personnage et l’histoire, et une grande tournure de l’intrigue, Rey Palpatine n’offre tout simplement pas les mêmes sensations, émotions ou satisfaction. Voici pourquoi.

Dark Vador étant le père de Luke Skywalker est, après 40 ans, quelque chose de tellement accepté qu’il n’est presque même pas considéré comme une torsion de l’intrigue. C’est juste. C’est une partie intrinsèque de la franchise, la clé de ses thèmes et de sa narration globale; “Luke, je suis ton père” est considéré comme une citation de film emblématique, et il n’est même pas exact. Donc, à ce stade, il vaut la peine de voir à quel point c’était (et est) une affaire. Il est vrai que ce n’était pas le plan original de George Lucas, et donc il n’y a pas exactement des indices clairs dans Star Wars (bien qu’il y en ait assez pour travailler avec le recul). Cela signifie que cela représente un choc total pour les téléspectateurs, mais qui a toujours un sens. Tant et si bien qu’il est impossible d’imaginer Star Wars sans lui.

Luke pensait que Vader avait tué son père – et oui, d’un certain point de vue, il l’a fait – apprendre à la place que son père est en fait la création monstrueuse avant lui est la chose la plus écrasante possible. La douleur de perdre une main n’est rien comparée à celle de gagner un père. Cela vaut aussi pour le public: le héros de tous les instants étant le fils du méchant masqué augmente massivement les enjeux; notre investissement émotionnel dans l’histoire monte en flèche, et une toute nouvelle dimension s’ajoute à la rivalité clé de la saga. C’est choquant, intense et dévastateur, mais mène également à une ultime histoire de rédemption. C’est le moment clé du récit, et à peu près aussi parfait qu’une torsion de l’intrigue peut être.

Rey étant un Palpatine n’est pas tout à fait un parallèle direct de Luke étant le fils de Vader. C’est moins une “rime” et plus juste “ça sonne”, et ce n’est certainement pas de la poésie. Certes, il est difficile de rivaliser avec une telle touche bien-aimée, mais il existe une variété de raisons pour lesquelles cette grande révélation tombe à plat. Premièrement, il y a un problème avec le peu de création de Palpatine dans la trilogie de Disney. Kathleen Kennedy a peut-être déjà prétendu que c’était le plan sous une forme ou une autre, mais il est devenu évident depuis que le retour de Palpatine était J.J. L’idée d’Abrams après son retour pour Star Wars 9. Dark Sidious est mentionné dans The Last Jedi, mais il n’y a rien là-dedans ou The Force Awakens pour suggérer qu’il est toujours vivant. De même, The Rise of Skywalker ne peut pas non plus expliquer son retour, ce qui affaiblit sa position dans le film.

Parce qu’il n’a pas été établi, il n’y a alors aucune relation entre Palpatine et Rey sur laquelle s’appuyer. Quand Kylo Ren dit à Rey qu’elle est la petite-fille de Palpatine, c’est un coup de poing moins tangible parce qu’elle connaît ses actes, mais ne les a jamais expérimentés. Il n’y a rien de personnel là-bas, contrairement à Luke / Vader: Luke pense que Vader a tué son père, l’a vu aider à gouverner l’Empire et l’a observé de près pendant qu’il tuait son mentor Obi-Wan, puis capturait ses amis. Il y avait des couches sur des couches d’animosité personnelle entre elles qui rendaient la révélation encore plus douloureuse, tandis que pour Rey, cela ressemble plus à une vague notion de la descendance du mal.

Il y a aussi des questions de logique: cela va à l’encontre de ce que nous avons entendu dans The Last Jedi, que cela signifie que Kylo mentait ou ne disposait tout simplement pas des informations à l’époque. Il y a peu de choses dans The Force Awakens pour le soutenir non plus, et cela incite les fans à considérer la notion, peut-être (il faut l’espérer, de toute façon) pour la première fois, de Palpatine comme un être sexuel capable de procréer. Vous pouvez imaginer Abrams et Terrio concoctant le plan de Rey Palpatine dans leurs têtes et le pensant une grande torsion après que le premier en ait fait une boîte mystère, mais il échoue à tous les niveaux: histoire, personnage, thématique, émotion, logique; ça ne marche pas.

Ce qui rend encore plus frustrant Star Wars: The Rise of Skywalker de Rey Palpatine, c’est que The Last Jedi a déjà livré la meilleure torsion possible aux parents Rey. Pendant deux ans, les fans avaient théorisé qu’elle était un Solo, un Skywalker, un Kenobi ou, oui, un Palpatine. Mais plus que cela, Rey aussi: peut-être pas à un niveau aussi ouvert, mais elle aspirait à appartenir. Elle voulait trouver sa place et croyait très clairement qu’il fallait découvrir son identité et sa famille.

C’était effectivement l’équivalent Rey de la torsion Luke / Vader. Ce sont les nouvelles bouleversantes du monde délivrées par l’archevêque juré, qui vont à l’encontre de tout ce en quoi elle croit et pourtant tout à fait logique. Luke a pensé qu’il était de rien et a découvert qu’il était le fils de la pire chose imaginable; Rey pensait – ou du moins voulait – provenir de quelque chose, et découvrit qu’elle n’était rien. C’est la chose la plus dévastatrice à entendre à ce moment-là, et pire que d’apprendre qu’elle est une Palpatine.

Rey No One n’est pas seulement une grande torsion sur le fait qu’il soit brutal en ce moment, mais aussi à cause de ce que cela signifie d’aller de l’avant. Rey étant un Palpatine, ou un Skywalker, Solo, Kenobi etc., sert à rendre la galaxie plus petite; que pour avoir une grande puissance, vous devez vous-même provenir d’une grande puissance, bonne ou mauvaise. Kylo Ren était déjà la lignée des Skywalkers et des Solos, et maintenant l’autre personnage principal est Palpatine, ce qui signifie que les deux personnages clés de la trilogie suite sont issus de la plupart des principaux acteurs de la trilogie originale.

Rey étant un personne, d’autre part, suggère que n’importe qui peut être génial, et peu importe d’où vous venez. Elle était puissante parce que la Force l’avait choisie, pas parce qu’elle était palpatine. Cela correspond aux thèmes plus larges en jeu dans Star Wars: The Last Jedi – à travers les Ticos et Broom Boy – et c’est ce que La montée de Skywalker rejette apparemment en faveur d’une autre dynamique parentale comme nous l’avons déjà vu avec Luke et Vader puis Kylo et Han. Rey est incroyablement puissante parce qu’elle est une Palpatine, car apparemment c’est ainsi que la Force fonctionne. Mais Rey découvrant qu’elle n’est personne, mais devenir quelqu’un de grand tout de même, se sent plus inspirant, plus spécial et plus purement Star Wars.

