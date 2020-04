Star Wars rend la Cantina Alien originale super solide | .

Star Wars: La guerre des clones a révélé qu’un extraterrestre classique de cantina est plus fort qu’il n’y paraît. Les films de Star Wars ont toujours été célèbres pour les créatures indéfinissables qui composent les scènes d’arrière-plan, avec beaucoup d’entre eux obtenant des backstories beaucoup plus complexes que ne le suggèrent leurs scènes. Même des entités mineures, comme les Ithoriens, sont passées sous le feu des projecteurs. La saison 7 de Clone Wars a révélé que les extraterrestres apparemment dociles ont beaucoup plus de punch que leurs brèves camées ne l’ont suggéré.

La première apparition de l’Ithorian remonte à la guerre des étoiles de 1977. C’était l’un des nombreux curieux patrons du port spatial de Chalmun sur Tatooine. Ce fut un moment de clignement et vous allez manquer, adapté à un personnage d’arrière-plan. Aucune ligne ou personnalité n’a été donnée, laissant les médias plus tard pour remplir les blancs. Originaires de la planète Ithor, les “têtes de marteau”, comme la ligne de jouets de Kenner les a surnommés, ont tendance à rester à l’écart des conflits de la galaxie s’ils peuvent l’aider. Les Ithoriens sont traditionnellement une race pacifique, mais The Clone Wars a trouvé un moyen surprenant de remédier à cela dans l’épisode le plus récent.

L’épisode 6, “Deal No Deal” a vu Ahsoka et les sœurs Martez emprisonnés par le syndicat du crime de Pyke. Lors d’une dispute entre les anciens Jedi et Rafa, Trace a largué sa cargaison d’épices en plein vol. N’ayant rien à livrer aux criminels, le trio est jeté en prison sur Oba Diah. L’épisode suivant, l’épisode 7, «Dette dangereuse», fait le suivi de cette situation à travers leur jailbreak raté. Avant qu’elle ne puisse être torturée, Trace combat les hommes de main de Pyke et s’enfuit. Au cours d’une bagarre, elle ouvre la cellule d’un Weequay et d’un Ithorian, qui l’aident dans le combat. Ce dernier a attrapé le garde, a cogné sa tête contre la porte de la cellule, puis l’a jeté à une distance significative dans le couloir des autres Pykes. Tout cela a été fait presque avec désinvolture d’une seule main, ce qui indique une force remarquable.

Les Ithoriens ne sont pas représentés comme ça dans les autres médias Star Wars. Bien qu’ils soient généralement vus au passage, la créature de cet épisode a eu plus d’action que la plupart de ses espèces. Ils ont obtenu un coup de projecteur plus lumineux dans le matériel Legends, dont une grande partie de leur caractérisation provient. Star Wars: Clone Wars de Genndy Tartakovsky a même présenté un Jedi d’Ithorian dans sa deuxième saison. Roron Corobb n’était pas un acteur majeur, mais on lui a au moins accordé une personnalité. Il était fort dans la Force, mais sa force physique n’a jamais été détaillée. On peut déduire, sur la base de ce que The Clone Wars vient de décrire, qu’il était un individu assez musclé.

Une fois considéré comme une race docile, ce moment est sûr de changer la façon dont les fans perçoivent les géants silencieux la prochaine fois qu’ils seront vus passer à l’arrière-plan. Combattre les Pykes n’est pas facile, même pour un utilisateur de Force contraignant aux règles comme Ahsoka et ses deux compagnons. Avoir un Ithorien surélevé de leur côté ne pouvait blesser personne d’autre que leurs ennemis.

