Star Wars révèle le secret du trou de complot du sabre laser de Luke

le Guerres des étoiles Les films ont peut-être mis fin à la saga Skywalker, renvoyant Anakin et Luke Skywalker au célèbre sabre laser bleu à Tatooine … mais le plus grand trou de l’intrigue entourant l’arme n’est expliqué que maintenant. Et dans le processus, l’ajout d’un nouveau chapitre mystérieux au voyage Jedi de Luke.

Lorsque Marvel a annoncé la fin de sa gamme de bandes dessinées Star Wars, ayant finalement atteint les événements du film The Empire Strikes Back (précédemment comblé le fossé entre A A Hope), la prochaine relance a également été confirmée. Suivre immédiatement après que Dark Vador ait coupé la main de Luke dans leur duel épique sur Cloud City avait du sens. Mais lorsque les premiers détails de l’intrigue ont révélé que Luke, Leia et Lando étaient de retour à Cloud City, de nombreux cinéphiles soupçonnaient que les bandes dessinées expliqueraient enfin le trou de l’intrigue du sabre laser perdu de Luke. Vous savez, celui qui est tombé avec la main coupée de Luke … avant de se présenter au bar de Maz Kanata dans The Force Awakens pour être transmis à Rey. Mais dans un nouvel aperçu, l’explication s’avère être beaucoup plus excitante – et beaucoup plus mystérieuse – que quiconque ne l’aurait deviné.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

CONNEXES: Star Wars: le moment du sabre laser de Ben Solo a une signification secrète

Alors que Star Wars # 1 a été dépensé simplement pour se remettre de leurs défaites épiques, Star Wars # 2 a donné à Luke le temps de se rendre compte qu’il devrait retourner à Cloud City et récupérer le sabre laser de son père, afin de terminer sa formation Jedi. Mais c’est alors qu’une vision étrange de la Force assombrit son esprit, révélant que le sabre laser de Luke avait été attrapé par quelqu’un. Une femme mystérieuse en capuche et à capuche offrant une seule phrase à Luke: “Skywalker … suivez votre destin.”

Maintenant que Luke est entré dans la fosse où tous les débris tombés sur Cloud City se reposent, l’aperçu officiel de Star Wars # 4 lui donne une vision encore plus grande et plus chargée à disséquer pour les fans. L’expérience n’est pas très différente de la Force Vision que Rey a ressentie en touchant le sabre laser dans The Force Awakens, suggérant qu’un type de communication similaire est à l’œuvre. Mais contrairement à Rey, cette nouvelle tournure change le passé afin d’assembler la trilogie originale et la nouvelle. Et à première vue, les véritables voyages du sabre Skywalker pourraient changer tout ce que les fans savent sur l’ascension de Luke en chevalier Jedi.

Le mystère que Luke tente de résoudre se poursuivra dans les prochains numéros, mais les lecteurs peuvent déjà voir comment commence ce nouveau chapitre de la saga Star Wars. Jetez un œil par vous-même sur les pages d’aperçu officielles de StarWars.com ci-dessous:

Avec des figures du côté obscur et de la lumière envoyant des messages mitigés à Luke, il est finalement déchiré entre deux missions. Premièrement, sauvez Leia gelé dans la carbonite après le dernier numéro. Ou suivez l’appel de la femme tenant l’arme de son père – une femme que certains fans soupçonnent peut-être que Mara Jade retourne au canon de Star Wars. Les détails de la sollicitation pour les prochains numéros confirment que “les prochaines étapes de la recherche de la sagesse Jedi par Luke Skywalker” l’enverront à la poursuite de cette mystérieuse femme et planète. Mais qui elle est, ce qu’elle cherche, ou comment cela se traduit par le nouveau sabre laser jaune de Luke est à deviner pour le moment. Jusqu’à ce que le numéro complet arrive, les lecteurs peuvent voir le générique complet et le synopsis de l’intrigue ci-dessous:

STAR WARS # 4Date de sortie: 18 mars 2020Écrit par: Charles SouleArt par: Jesus SaizCover Art par: R.B.SilvaCATASTROPHE IN THE CLOUDS! LUKE SKYWALKER, LANDO CALRISSIAN et LEIA ORGANA sont de retour à CLOUD CITY! Ils ont chacun laissé sur BESPIN des choses dont ils ont désespérément besoin – une arme, un ami et des informations cruciales. Mais la ville fourmille d’IMPÉRIAUX, sous l’occupation d’un EMPIRE désespéré de voler ses ressources. Les choses ne se sont pas bien passées pour le trio lors de leur dernière visite. Cette fois … pourrait être encore pire.

Star Wars # 4 sera disponible dans votre librairie de bandes dessinées locale le 18 mars 2020.

PLUS: Star Wars révèle ce qui est arrivé au sabre laser de Luke après Empire

Source: StarWars

Wolverine est officiellement PLUS COURT que le plus petit fuyard

A propos de l’auteur

Le rédacteur en chef de ., Andrew Dyce, est né à Winnipeg, au Manitoba, au Canada. Bien qu’ils aient qualifié le vaste néant des Prairies canadiennes de maison (ou peut-être à cause de cela), le cinéma et la télévision sont une passion depuis leur naissance. Diplômé de l’Université du Manitoba avec un diplôme en littérature anglaise, Andrew a appris à apprécier l’histoire et à écrire derrière tout, des films de bandes dessinées à succès à l’action de films B schlocky.

En savoir plus sur Andrew Dyce