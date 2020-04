Star Wars révèle les fantômes de Leia Heard Yoda et Obi-Wan Kenobi Force

Guerres des étoiles a révélé que Leia a entendu les fantômes de la force de Yoda et Obi-Wan Kenobi – et a été formé par eux. La trilogie de suite a fait l’objet de nombreuses critiques, Star Wars: The Rise of Skywalker s’avérant être une conclusion peu satisfaisante de la trilogie des trilogies. Mais il y avait une chose que J.J. Abrams a eu raison; il a confirmé que Leia est devenu un Jedi.

L’histoire de la formation de Leia en tant que Jedi a commencé dans le roman lié de A Certain Point of View, qui a révélé que Yoda voulait former Leia – pas Luke. Yoda préférait Leia, en partie, parce qu’il pensait que la princesse d’Alderaan avait la maîtrise de soi nécessaire pour devenir un grand Jedi, alors qu’il n’était pas si sûr de Luke. Malheureusement, Luke était le dernier Jedi formé par le Grand Maître âgé avant sa mort dans Retour du Jedi. Mais Star Wars: The Rise of Skywalker a révélé que Luke avait pris le commandement de Yoda pour transmettre ce qu’il avait appris au sérieux. Il a formé Leia en tant que Jedi – aussi longtemps qu’elle le souhaitait.

En relation: Star Wars confirme que Palpatine était un clone dans la montée de Skywalker

La romanisation par Rae Carson de Star Wars: The Rise of Skywalker va plus loin, révélant que Leia a reçu une formation supplémentaire des Force Ghosts de Yoda et Obi-Wan Kenobi. Un extrait de la romanisation se lit comme suit:

Leia n’était pas un maître Jedi, mais elle avait appris des meilleurs. Et pas seulement de Luke; au fil des ans, elle avait parfois entendu la voix d’Obi-Wan Kenobi à travers la Force, et encore plus rarement, celle de Yoda. Certains jours, elle avait eu l’impression d’avoir appris de la Force elle-même.

C’est assez touchant de réaliser que Yoda a réalisé son souhait et a pu transmettre ses connaissances à Leia Organa même après sa mort. Il est fascinant de spéculer sur les leçons de la Force Leia apprises au cours de ces longues années d’absence de son frère. Surtout en sachant à ce moment-là qu’elle avait été entraînée par Obi-Wan Kenobi, Yoda et – elle le ressentait – par la Force elle-même. Vraisemblablement, les Maîtres Jedi du passé étaient ceux qui ont enseigné à Leia comment les rejoindre en tant que Force Ghost, et peut-être même comment lier son esprit à celui de son fils. Il est intéressant de noter que Leia semble n’avoir jamais rencontré le fantôme de la force d’Anakin Skywalker, mais cela a un certain sens triste; son souvenir le plus fort de son père était d’avoir été torturé par lui sur l’étoile de la mort, juste avant la destruction d’Alderaan.

Bien sûr, cela soulève la possibilité que Force Ghosts puisse être actif à la suite de Star Wars: The Rise of Skywalker. Les Force Ghosts ont clairement la capacité de se manifester à qui ils veulent, ce qui signifie que Rey n’est pas le seul à pouvoir former une nouvelle génération de Jedi. Les sensitifs de la Force à travers toute la galaxie pourraient se retrouver visités par les esprits d’Obi-Wan Kenobi, de Yoda et même de Luke Skywalker lui-même, formés aux voies de la Force. Dans l’ancien univers étendu, Force Ghosts ne pouvait rester actif que quelques années après sa mort; ce n’est clairement pas le cas dans Disney Canon. En conséquence, la saga Skywalker est loin d’être vraiment terminée; en effet, cela ne finira jamais.

Plus: Star Wars confirme que le père de Rey est un clone de Palpatine en échec

Source: Star Wars: The Rise of Skywalker: Expanded Edition