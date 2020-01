Star Wars: Rise Of Skywalker dépasse 1 milliard de dollars, mais Trails Force s’éveille et durera Jedi

Star Wars: The Rise of Skywalker a franchi une étape importante au box-office. Le blockbuster de science-fiction a dépassé le milliard de dollars dans le monde mardi. La réalisation intervient un peu moins d’un mois après la sortie du film le 20 décembre aux États-Unis.

The Rise of Skywalker rejoint The Force Awakens et The Last Jedi avec un milliard de dollars, bien qu’il traîne toujours ces films de manière significative au box-office. The Force Awakens a terminé sa tournée théâtrale avec 2,068 milliards de dollars, avec The Last Jedi à 1,33 milliard de dollars. The Rise of Skywalker restera plus longtemps dans les théâtres, il sera donc intéressant de voir comment il se termine.

À titre de comparaison, The Force Awakens n’a eu besoin que de 12 jours pour gagner 1 milliard de dollars, tandis que The Last Jedi a mis 19 jours pour franchir le cap. The Rise of Skywalker a eu besoin de 28 jours pour atteindre 1 milliard de dollars, selon les chiffres croisés par Variety.

Ventilant les chiffres par région, The Rise of Skywalker a rapporté 481 millions de dollars aux États-Unis et 519 millions de dollars sur les marchés internationaux pour un total de 1,001 milliard de dollars.

Comparé aux films Star Wars non principaux, Rogue One a généré 1,056 milliard de dollars au box-office mondial, tandis que Solo a récolté 392 millions de dollars dans le monde entier pour figurer parmi les films Star Wars les moins performants de tous les temps.

The Rise of Skywalker a reçu des critiques mitigées, et il était également le seul des nouveaux films de Star Wars à ne pas obtenir une cote Cinemascore “A”. Le film a été réalisé par JJ Abrams, qui a également réalisé The Force Awakens en 2015. Rian Johnson a réalisé The Last Jedi.

The Rise of Skywalker était le septième film de Disney 2019 à faire 1 milliard de dollars, après Avengers: Endgame (2,79 milliards de dollars), The Lion King (1,65 milliard de dollars), Frozen II (1,37 milliard de dollars), Captain Marvel (1,12 milliard de dollars), Toy Story 4 (1,04 $) milliards) et Aladdin (1,05 milliard de dollars).