Star Wars & Smash Mouth & # 039; s All-Star Mashup est inconfortablement accrocheur

Guerres des étoiles rencontre la chanson All-Star de Smash Mouth dans un clip vidéo mash-up inconfortablement accrocheur. La franchise épique a été l’inspiration pour des quantités incessantes de contenu de fans au fil des ans, et le mashup de musique All Star est une magie musicale hilarante.

Le groupe de rock américain Smash Mouth a sorti All Star en 1999, par coïncidence quelques semaines avant la première de The Phantom Menace dans les salles. Bien que The Phantom Menace n’ait pas été acclamé par la critique, la chanson de Smash Mouth était un succès retentissant et serait utilisée dans de vrais films comme Inspector Gadget et Shrek. Alors que la culture Internet a continué d’évoluer de 1999 à l’aube d’un nouveau millénaire, les mèmes et les vidéos virales amusantes sont devenus plus populaires. All Star est rapidement devenu un bop accrocheur qui a été une source d’inspiration pour les remixes créés par les fans et qui continue de l’être plus de dix ans après la sortie de la chanson.

L’utilisateur de Twitter @sitheternal a récemment republié un mashup Star Wars / All-Star amusant pour le monde entier, et la vidéo a accumulé plus de 2 millions de vues jusqu’à présent et ce n’est pas fini. L’artiste qui a édité la vidéo a trouvé d’innombrables clips des trilogies originales, préquelles et actuelles de Star Wars pour donner l’impression que les personnages chantaient réellement la chanson. C’est une rotation intelligente sur l’air accrocheur, et se double essentiellement d’une mini récapitulation amusante de Star Wars. Découvrez le mashup ci-dessous.

Star Wars lui-même n’est pas étranger à d’innombrables contenus créés par des fans viraux d’Internet, des mèmes sans fin de Star Wars aux vidéos en passant par les remixes et plus encore. Des personnages comme la star de l’évasion virale Baby Yoda de The Mandalorian peuvent être trouvés partout, de la marchandise bootleg à une chanson parodique inspirée de Hamilton, qualifiant le mignon personnage vert de Star Wars d’étoile sur la marche de la renommée Internet. L’un des aspects les plus attachants du fandom de Star Wars est qu’il y a une offre sans fin de matériaux de qualité fabriqués par des fans pour que quiconque puise et améliore efficacement la visualisation du matériel canon réel dans les théâtres et les petits écrans, créant une expérience de divertissement plus complète . Honnêtement, c’est seulement choquant que Star Wars n’ait pas été mélangé avec All-Star plus tôt, même si cette vidéo a été réalisée il y a quelques années.

C’est un fait universellement reconnu que les fans de Star Wars auront toujours quelque chose à débattre ou à contester. Cependant, la franchise emblématique dure depuis 43 ans et compte en raison de la passion de la base de fans et de l’amour sans fin pour les personnages classiques comme Leia, Han, Luke, Kylo, ​​Rey et bien d’autres. Même lorsque l’un des films n’est pas très bien reçu par les critiques, les fans se défendent ou défendent les points les plus fins des histoires, et même cela inspire plus de contenu de fans. Le mashup Star Wars / All-Star est un autre excellent ajout à tout Guerres des étoiles les vidéos virales préférées des fans, et peut-être qu’un jour All-Star sera entendu dans une cantine d’une galaxie très lointaine.

