Star Wars: The Rise Of Skywalker devrait avoir le pire week-end d'ouverture dans une nouvelle trilogie

Le grand nouveau film de Star Wars, The Rise of Skywalker, sortira dans les salles du monde entier ce week-end. On s'attend à ce qu'il soit un mastodonte au box-office, mais à quel point l'épopée de science-fiction attirera-t-elle au cours de son premier week-end? Selon The Hollywood Reporter, les estimations montrent que le film devrait faire entre 175 et 200 millions de dollars pour le premier week-end aux États-Unis et au Canada seulement. Cela en ferait le film le moins performant de la nouvelle trilogie commencée en 2015.

Les estimations de Disney sont inférieures, à 160 millions de dollars. Il est courant que les grands studios de cinéma soient trop prudents avec leurs estimations, pour diverses raisons.

Une ouverture de 200 millions de dollars pour The Rise of Skywalker serait inférieure aux 220 millions de dollars que The Last Jedi a réalisés au cours de son premier week-end en 2017 et en dessous des 248 millions de dollars que The Force Awakens a retirés lors de sa sortie en salles en 2015.

Les dernières semaines de décembre sont historiquement les plus importantes de l'année pour la vente de billets au box-office, car les gens ont généralement plus de temps libre grâce aux vacances pour passer des activités de loisirs comme un voyage au cinéma local.

Les estimations mondiales pour The Rise of Skywalker ne sont pas disponibles pour le moment. On ignore également quel impact, le cas échéant, les notes relativement faibles du film auront sur les résultats du box-office.

The Rise of Skywalker n'a pas effrayé toute la concurrence au box-office, car Universal sort également son film loufoque et bizarre Cats le 20 décembre. Il est prévu de gagner jusqu'à 17 millions de dollars au cours de son premier week-end, selon les estimations du box-office. Le plus grand concurrent de The Rise of Skywalker est probablement Jumanji: The Next Level, qui entre dans son deuxième week-end après un solide week-end d'ouverture de 59,3 millions de dollars.

Pour en savoir plus sur The Rise of Skywalker, consultez la critique de GameSpot: Star Wars Episode 9: The Rise Of Skywalker Review – A Galactic Disappointment.

