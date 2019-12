Star Wars: The Rise of Skywalker est une nostalgie réchauffée et un peu plus

Découvrez notre Star Wars: The Rise of Skywalker critique pour une vision plus positive du film. Quelques spoilers légers suivent.

L'argument sur ce que Star Wars est censé être est l'un de ces sujets qui sont hors de contrôle depuis aussi longtemps que je me souvienne. S'agit-il d'une nostalgie recyclée? Ou Star Wars peut-il être quelque chose de plus que redevable aux films classiques d'il y a 40 ans? C'est le plan original pour les luttes intestines. La seule chose que les fans semblent être d'accord ces jours-ci, c'est que Baby Yoda est mignon (et il l'est vraiment, vraiment).

The Rise of Skywalker dit que Star Wars est finalement la première: la nostalgie, réchauffée encore et encore. Il ne manque pas de scènes de bataille et de moments spectaculaires conçus pour plaire aux téléspectateurs de longue date, mais il est coupable de faire en sorte que son univers fictif soit extrêmement petit. C'est l'opposé de la façon dont ce premier film Star Wars vous a fait ressentir son cadre.

De l'extérieur, le contrecoup perçu envers The Last Jedi a semblé façonner de nombreuses décisions clés derrière ce film. Si vous avez embrassé la subversion des attentes dans l'épisode 8 de Rian Johnson – imparfait comme certaines parties du film l'étaient absolument – cela donne l'impression qu'il est trop éloigné dans l'autre sens pour corriger les choses. C'est une mosaïque de moments de service pour les fans, et il reconsidère au moins un élément clé de The Last Jedi tout en faisant des hochements de tête polis et rapides au film pour compenser.

Lié au passé

(Crédit d'image: Lucasfilm / Disney)

Sans entrer dans les détails de l'intrigue, The Rise of Skywalker traite en grande partie de la prochaine phase de la résistance et de la bataille en cours du premier ordre pour la galaxie (une “ guerre des étoiles '', si vous voulez), avec l'empereur Palpatine maintenant en jeu, comme révélé par la première bande-annonce du film. Si vous n'avez pas aimé les histoires brisées dans The Last Jedi qui ont donné à Poe, Finn et Rey différents obstacles narratifs à gérer, cela les unit principalement pour la durée du film.

Le problème est que ce film n'a pas le temps de vous rappeler pourquoi vous avez peut-être aimé Rey, Poe et Finn dans The Force Awakens pour commencer. Il y a tout simplement trop de complot à gérer, une précipitation à la fin qui lance des fusils de chasse dans des endroits sans rien pour vous mettre émotionnellement en phase avec les voyages des personnages, sauf pour un peu plus d'attention accordée à l'arrière-plan de Poe Dameron.

L'autre problème majeur du film est Palpatine. Sa présence dans le film dirige The Rise of Skywalker dans une impasse presque immédiatement, et si vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il fait même partie de l'épisode 9, vous ne trouverez pas grand-chose à aimer dans ce film. Avec le leader suprême Snoke retiré de la table dans l'épisode 8, il est un choix cynique pour un gros mal: une représentation peu convaincante d'un faible effort pour relier les neuf épisodes de Star Wars comme s'ils étaient prévus comme une grande histoire.

L'apparence de Billy Dee Williams est le bon côté du service des fans. (Crédit d'image: Lucasfilm / Disney)

Surcharge de nostalgie

Le Réveil de la Force a réussi à capturer ce que les gens aimaient dans la vieille Star Wars – il était sans doute trop proche de la façon dont il imitait structurellement A New Hope. Mais The Rise of Skywalker est bien pire parce qu'il se sent limité par le fait que c'est un film Star Wars. Même si dans son ensemble, il ne s'agit pas vraiment d'une copie d'un film particulier de la série, il est surchargé de moments individuels de service aux fans – il répond à ce qu'il pense que son public veut voir d'une manière qui tombe généralement à plat.

Votre kilométrage avec The Rise of Skywalker variera probablement en fonction de ce que vous pensez de la direction prise par Star Wars sous Disney. Il est possible que ce soit en fait le film Star Wars dont vous rêviez, avec des liens plus profonds avec les films précédents et des rappels constants des choses que vous considérez par essence comme Star Wars. En effet, notre critique a trouvé le mérite dans la façon dont les reliques de la trilogie originale se connectent à ce nouveau film, et assez juste si c'est votre expérience du film. Quoi qu'il arrive, ce sera source de division.

Vous pouvez également sortir de The Rise of Skywalker en vous demandant pourquoi un univers aussi grand est lié par un ensemble aussi limité de personnages et de concepts. C'est particulièrement décevant lorsque son dernier chapitre a exploré l'idée que nous n'avons pas à être liés par la tradition et l'héritage, et cette différence met en évidence les façons dont la trilogie de la suite a souffert d'un manque évident de vision créative connectée. Cela ne ressemble pas à un film mis en place par The Force Awakens ou The Last Jedi. L'ajout de Palpatine ressemble à un gambit tardif. Avec une histoire et des thèmes très clairs dès le début, cette trilogie se serait sûrement déroulée de manière plus cohérente.

Plus que cela, je suis arrivé à la fin de ce film en me demandant pourquoi cette trilogie était si près de dire quelque chose de nouveau sur Star Wars avant de claquer les freins. Si Star Wars est voué à répéter pour toujours ses plus grands succès, ce sera une énorme honte. Vous n'avez sûrement pas à chercher bien loin pour trouver des cinéastes qui veulent faire plus que ça avec cet univers étonnant.